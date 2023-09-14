新北市金山區公所小編過勞死一審國賠勝訴，家屬律師向侯友宜喊話：請照判決賠償、勿再上訴

新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死，陳嘉緯的父母向基隆地方法院提出國家賠償訴訟，要求被告金山區公所賠償新台幣836萬餘元，法院日前一審判決賠償金額為373萬餘元。今（14）日，時代力量立委王婉諭偕同陳嘉緯的父親、委任律師和民間團體召開記者會，呼籲新北市政府尊重法院判決、賠償家屬，勿再上訴，以避免浪費司法資源及二次傷害家屬。

法院認定「金山區公所怠惰」與「小編死亡」有因果關係

金山區公所自2017年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄、經營社群。陳嘉緯2020年8月4日在家中猝死，得年29歲。新北市專案審查小組認定陳嘉緯因公死亡，勞動部勞工保險局及審查醫師也認定陳嘉緯是因工作負荷造成心臟疾病促發或明顯惡化，是具相當因果關係的職業病，陳嘉緯的父母因此提出國賠訴訟，要求新北市政府賠償。

不過，新北市政府法制局主張，陳嘉緯死前2個月都僅提報專案加班70小時，但他的實際加班時數都超過70小時。公所說，為了「體恤死者」，根據差勤記錄將加班時數追認為124小時、84小時，但仍強調這是自願加班，沒有被主管強強迫，因此不符合國家賠償法》第2條第2項「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任」的規定。

基隆地方法院8月30日判決陳家勝訴，金山區公所應給付陳父新台幣104萬5545元、陳母269萬1752元。自去年1月13日起至清償日止，按週年利5%計算利息，總計須賠償陳家約373萬元。

家屬委任律師黃志國指出，法院認定金山區公所行政怠惰，應負國賠責任。金山區公所未依照《職業安全法》相關規定保障陳嘉緯的工作安全；法院也確認，陳嘉緯過世前半年每月加班時數最高124小時，平均108小時，是異常工作負荷狀態。但金山區公所沒有降低工時，導致陳嘉緯因過勞促發疾病而死亡。

王婉諭表示，新北市政府說陳嘉緯「自願加班」，無論是誰都難以接受。監察院調查報告已明確指出陳嘉緯過世前一個月就加班超過100小時、前半年每月平均加班超過80小時，是金山區公所加班時數最多的員工。判決也指出，陳嘉緯受公所指揮監督，公所就有責任維護他的工作安全。

求償836萬獲判賠373萬，陳父：不再上訴

陳父感謝法院還嘉緯公道，也感謝各界好友與社會大眾這三年來的鼓勵與加油。雖然判賠金額低於求償金額，但他相信嘉緯在天上也不希望繼續訴訟，因此陳家會尊重判決、不再上訴。陳父指出，新北市法制局副局長許宏仁曾說「會尊重司法判決結果」，陳父呼籲新北市說話算話、照判決賠償。

家屬委任律師關治維表示，假如金山區公所執意上訴，家屬也只能無奈奉陪，也不排除提起附帶上訴，爭取原本的求償金額。

關治維強調，在提起國賠訴訟前，金山區公所都沒找家屬協議賠償，家屬只好提起國賠訴訟求償。訴訟期間雖開過一次調解會，討論賠償金額，金山區公所卻說「上級機關未授權賠償金額、沒有預算。」即使調解委員和法官再三詢問，公所連一個最低可賠償金額都不提，讓家屬非常心寒，覺得公所完全沒誠意。

民團籲重視基層公務員過勞，律師喊話侯友宜：請照判決金額賠償家屬

關治維律師表示，新北市市長侯友宜曾說要全力推動公務體系改革、終結公務人員過勞。如今面對此基層公務人員過勞死案件，新北市府應堅持政策態度、按法院判決給予應有的補償。

台灣公務革新力量聯盟顧問朱智宇表示，本案是公務機關勞資爭議當中相當重要且寶貴的判例，法院判決確認是公務機關業務過量，造成員工過勞死。他呼籲各行政機關應以此為鑑，檢討基層人員過勞情況，並停止濫用職務代理人制度，確實編列員額，「別讓對公共事務有熱忱的人，成為公務機關的免洗筷。」

台灣北部大專院校學生自治聯合協會代表黃子誠表示，嘉緯學長是北學聯敬愛的前輩，北學聯的態度與陳父一致，只希望陳家得到補償。盼侯友宜遵守「從優撫恤、深切檢討」的承諾 ，不要再上訴、持續傷害家屬。

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核稿編輯：邱宜君