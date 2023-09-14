新北市金山區公所小編過勞死一審國賠勝訴，家屬律師向侯友宜喊話：請照判決賠償、勿再上訴
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律師表示，提金山區公所都沒有找陳爸爸和陳媽媽協議賠償，後來提起訴訟申請國賠，期間僅開過一次調解庭，然而金山區公所到現場僅表示「上級機關沒授權、不同意、沒有預算」，即使調解委員詢問、法官勸說，金山區公所連一個可能的賠償金額都沒提出。
新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死，陳嘉緯的父母向基隆地方法院提出國家賠償訴訟，要求被告金山區公所賠償新台幣836萬餘元，法院日前一審判決賠償金額為373萬餘元。今（14）日，時代力量立委王婉諭偕同陳嘉緯的父親、委任律師和民間團體召開記者會，呼籲新北市政府尊重法院判決、賠償家屬，勿再上訴，以避免浪費司法資源及二次傷害家屬。
法院認定「金山區公所怠惰」與「小編死亡」有因果關係
金山區公所自2017年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄、經營社群。陳嘉緯2020年8月4日在家中猝死，得年29歲。新北市專案審查小組認定陳嘉緯因公死亡，勞動部勞工保險局及審查醫師也認定陳嘉緯是因工作負荷造成心臟疾病促發或明顯惡化，是具相當因果關係的職業病，陳嘉緯的父母因此提出國賠訴訟，要求新北市政府賠償。
不過，新北市政府法制局主張，陳嘉緯死前2個月都僅提報專案加班70小時，但他的實際加班時數都超過70小時。公所說，為了「體恤死者」，根據差勤記錄將加班時數追認為124小時、84小時，但仍強調這是自願加班，沒有被主管強強迫，因此不符合國家賠償法》第2條第2項「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任」的規定。
基隆地方法院8月30日判決陳家勝訴，金山區公所應給付陳父新台幣104萬5545元、陳母269萬1752元。自去年1月13日起至清償日止，按週年利5%計算利息，總計須賠償陳家約373萬元。
家屬委任律師黃志國指出，法院認定金山區公所行政怠惰，應負國賠責任。金山區公所未依照《職業安全法》相關規定保障陳嘉緯的工作安全；法院也確認，陳嘉緯過世前半年每月加班時數最高124小時，平均108小時，是異常工作負荷狀態。但金山區公所沒有降低工時，導致陳嘉緯因過勞促發疾病而死亡。
王婉諭表示，新北市政府說陳嘉緯「自願加班」，無論是誰都難以接受。監察院調查報告已明確指出陳嘉緯過世前一個月就加班超過100小時、前半年每月平均加班超過80小時，是金山區公所加班時數最多的員工。判決也指出，陳嘉緯受公所指揮監督，公所就有責任維護他的工作安全。
求償836萬獲判賠373萬，陳父：不再上訴
陳父感謝法院還嘉緯公道，也感謝各界好友與社會大眾這三年來的鼓勵與加油。雖然判賠金額低於求償金額，但他相信嘉緯在天上也不希望繼續訴訟，因此陳家會尊重判決、不再上訴。陳父指出，新北市法制局副局長許宏仁曾說「會尊重司法判決結果」，陳父呼籲新北市說話算話、照判決賠償。
家屬委任律師關治維表示，假如金山區公所執意上訴，家屬也只能無奈奉陪，也不排除提起附帶上訴，爭取原本的求償金額。
關治維強調，在提起國賠訴訟前，金山區公所都沒找家屬協議賠償，家屬只好提起國賠訴訟求償。訴訟期間雖開過一次調解會，討論賠償金額，金山區公所卻說「上級機關未授權賠償金額、沒有預算。」即使調解委員和法官再三詢問，公所連一個最低可賠償金額都不提，讓家屬非常心寒，覺得公所完全沒誠意。
民團籲重視基層公務員過勞，律師喊話侯友宜：請照判決金額賠償家屬
關治維律師表示，新北市市長侯友宜曾說要全力推動公務體系改革、終結公務人員過勞。如今面對此基層公務人員過勞死案件，新北市府應堅持政策態度、按法院判決給予應有的補償。
台灣公務革新力量聯盟顧問朱智宇表示，本案是公務機關勞資爭議當中相當重要且寶貴的判例，法院判決確認是公務機關業務過量，造成員工過勞死。他呼籲各行政機關應以此為鑑，檢討基層人員過勞情況，並停止濫用職務代理人制度，確實編列員額，「別讓對公共事務有熱忱的人，成為公務機關的免洗筷。」
台灣北部大專院校學生自治聯合協會代表黃子誠表示，嘉緯學長是北學聯敬愛的前輩，北學聯的態度與陳父一致，只希望陳家得到補償。盼侯友宜遵守「從優撫恤、深切檢討」的承諾 ，不要再上訴、持續傷害家屬。
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核稿編輯：邱宜君
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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