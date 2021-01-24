營養師破解五大肉品迷思：雞肉有打生長激素？溫體肉比冷凍肉更新鮮？

文：林世航營養師

最近好食課營養師與雞肉供應商的朋友聊天，才發現還是有消費者對於肉品有著許多迷思，像是生長激素、抗生素等問題，這次好食課整理了常見的五個肉品迷思，一次破解給大家知道。

1. 雞肉有打生長激素？

2015年的市場調查也指出，消費者最擔心的肉品安全議題中，第一名是使用生長荷爾蒙。消費者的想法是，台灣到處都是雞排攤，每天雞肉需求這麼大，台灣那麼小哪可能養這麼多隻雞，所以一定是使用生長激素讓雞隻快快長大。

答案是絕對沒有。

台灣的肉雞品種為「愛拔益加」、「樂斯」和「科寶」，本來就是很容易長肉的品種，且經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，讓肉雞的飼料換肉率，從原本的2公斤飼料換1公斤肉，進步成只要1.5公斤飼料換1公斤肉（想想人類要吃多少食物才換得一公斤），所以完全不需要用什麼生長激素，就可以達到養肉的目的。

除此之外，生長激素非常的昂貴，以白肉雞的批發價不到百元，根本用不起生長激素。再加上生長激素是蛋白質，加在飼料中會有被消化破壞問題。若用注射的，想想整個養雞場上千隻到數萬隻的雞，要打生長激素可不是打一劑就有效，那要找多少人工才能打得完？

所以，打生長激素完完全全的不符合經濟效益，不會打也不需要打，也不值得打。

2. 吃雞肉容易會性早熟？

由於生長激素的謠言傳得沸沸揚揚，再加上近年來零星的兒童性早熟新聞，導致媒體甚至是非畜牧專業的醫事人員，在節目上言之鑿鑿指出，導致性早熟的兇手就是施打生長激素的雞肉。另外也衍生出雞翅尖和雞脖子是打生長激素的部位，叫消費者不要吃的謠言。

可是前文已經說明雞隻是絕對不會打生長激素，那為什麼近年來會有性早熟的問題呢？

首先，疾病的歸因沒辦法歸咎到單一因子，近年來飲食高油化也可能是性荷爾蒙變多的原因之一。此外，前幾年爆發的塑化劑事件，其實在台灣已經數十年之久，而研究也發現塑化劑是環境荷爾蒙，會干擾我們的性激素導致性早熟問題。所以要歸因的話，塑化劑和高油飲食反而更是主因。

3. 雞會施打許多抗生素？

抗生素是讓雞隻不要受到細菌的感染，因此在雞隻養成期作為「預防性投藥」之用。但養雞業者須配合政府規定的停藥期規範，讓雞隻在電宰前可以代謝在飼養前期使用的抗生素，因此對於我們而言也是安全的。若是擔心的話，也可以購買標榜飼養全程沒有使用抗生素的雞肉品牌，讓自己更安心。

另外，前陣子有影片指出幼雞在出生時會打針，並指這就是打生長激素或抗生素的證明。錯！抗生素不是用打針的，而是計算好給予量後添加於飼料中，讓雞隻攝取時可同步攝入。

影片中雞隻施打的其實是新城雞瘟等疫苗，就像我們在出生時會打的卡介苗一樣，是激發幼雞的免疫反應以避免罹病，和抗生素一點關係也沒有。

4. 溫體肉比冷藏冷凍肉更新鮮？

這是許多婆婆媽媽的迷思，總覺得溫體的最新鮮、最好吃。早年在市場還有現宰雞肉，將雞脖子劃一刀後丟到橘色大桶子中讓雞一直掙扎後死去，這樣一點也不人道，且屠體在死亡前的掙扎會耗盡肝醣，反而造成肉品僵硬問題。

不過，台灣在2008年為了防治禽流感，因此頒布了禁止現宰政策，現在在菜市場已經看不到這種不人道的屠宰方式。

目前傳統市場還是有溫體雞肉、豬肉等肉品，若是有食安意識或經過輔導的市場，可能在運送、販賣過程都有控制溫度，這樣就可以大幅降低細菌孳生的問題，不僅降低了食物腐敗的狀況，也防止食品安全的問題。

不過，傳統市場還是有很多未控制溫度的攤商，試想這些攤商都是什麼時候批貨？什麼時候分切？到消費者購買回家時已經過了多久？再加上許多傳統市場的衛生堪慮，就讓肉品成為細菌的溫床。根據先前的研究，在室溫下販售肉品的細菌含量是冷藏冷凍肉的百倍，甚至千倍之多。

因此溫體肉並不一定比冷藏冷凍肉新鮮，如果還是喜歡買傳統市場的「溫體肉」，可以挑選運輸與販賣環境有溫控的攤商，才是更加保障食安。

5. 保存期限前的即期品就是不好？

消費者對保存期限的迷思，不只限於肉品而是存在於所有食品中。保存期限的意義，是規範業者要保證在該日期前，「未開封」的狀態下不得腐敗或有食安問題。民眾常有的問題是開封後於保存期限前腐敗，就認為是業者的問題。但開封後就會有環境污染、人員污染等等因素，像是沒洗手就拿取肉塊，那這樣導致腐敗是業者的問題，還是消費者本身問題？

另外，未開封的即期品也常被認為是不新鮮的商品而不敢購買，這就間接地導致食物浪費。只要是在保存期限內可以食用完畢的，無論是即期還是剛出廠的，都會是安全無虞、品質優良的商品，消費者不用過度的在乎保存的「期限」。

現在的網路流通太過快速，許多錯誤的資訊也因此無遠弗屆的繼續傳遞中，因此建議大家要慎選資訊來源，或是主動將正確的訊息傳遞給親朋好友，才能遏止錯誤的訊息一直傳散。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航