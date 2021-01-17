《閱讀夏Lala》Ep.6：他們的工作都與溝通有關，還讓我們都驚呆了！

撰文：林夢媧

每個人都有屬於自己的體質，有些人對閱讀空氣敏感，有些人神經大條，有些人善於計算。而節目主持人夏宇童和陳夏民則默契地一致認為彼此是怪人磁鐵，在工作與日常都時常遇見上一秒禮貌微笑下一秒就京劇花式變臉的堪稱臉部運動方面的人才。《閱讀夏Lala》本週推出工作必看書單，《你好，我是接體員》與《來～跟毛小孩聊天2：最溫暖的情感在日常》。體質與工作息息相關，如果生活幫你關了一扇窗，那工作就會幫你打開一道新的門，就算它讓你感覺毛毛的！

想要和動物心意相通？你需要的是動物溝通！

動物溝通到底是什麼呢？網路上對此眾說紛紜，有人認為這是詐騙，也有人認為真的在溝通中感受到真實性。對此，推薦大家閱讀《來～跟毛小孩聊天2：最溫暖的情感在日常》的夏宇童說起自己的看法：「一開始我也認為這種一定就是假的，因為無法根本驗證。但當我實際找到一位動物溝通師並且請他跟我的動物溝通的時候，我整個嚇一跳，因為有非常多我們之間的相處細節是我沒有跟溝通師說，但他直接說出來的狀況。」陳夏民忍不住瞪大雙眼問：「真的假的？！是什麼？你家的狗狗說，你每次都逼他聞你的腳很臭這樣嗎？哈哈哈哈！」

動物溝通其實就是一種經過訓練的感知能力，和通靈或者靈異沒有相關。每一個人、每一個動物都有這樣與生俱來的能力，只是個體間的強弱差異。夏宇童表示：「這就像一種第六感感應，像直覺，生來就有，但我們在成長過程中很少使用，也接受其他社會化的思考模式，漸漸這樣的能力就無法隨時且準確地使用。」陳夏民忍不住提問：「所以透過動物溝通課程，就會讓你這種感應更敏銳，像安裝天線那樣嗎？」

沒錯，但作者Leslie也強調，溝通的意思是雙向流通，你和動物都能提出自己的問題和看法，若你認為學會動物溝通就能萬事大吉與動物相處無煩無惱那就大錯特錯了，要動物只聽你的那叫做催眠！而動物溝通怎麼進行呢？經歷過數次動物溝通的夏宇童表示他們不說話，甚至看張照片就能進入「連線」狀況，但在進行前，溝通師都會請動物的家人先和動物預告。

關於溝通結果，夏宇童雲淡風輕地舉例：「就像從小家人會跟你說的一樣，要好好念書、要考第一名、要當模範生什麼的，我們從來就沒有做到啊。」陳夏民微笑著補刀：「而且你媽也要你不要一直吃東西啊，你還不是一直吃？」挨刀的夏宇童依舊淡定：「這表示溝通是無效的。」完全是大型歪樓真相現場。

身為專業的接體員，遇到科學無法解釋的事情，也是很合理的

第二本書要出場的是《你好，我是接體員》，陳夏民介紹作者大師兄：「他本身就是接體員，一開始是在PTT的媽佛版紅的，因為他在上面寫了接體員的系列文章，受關注度很高。在成為接體員之前，他當過運鈔車司機，也當過照服員，他的自我介紹是『我不想買房、不想買車、不想發大財也不想交女朋友』。他很喜歡上班，因為上班的時候接觸的個案都有很多故事，會帶來很多啟示。他認為在只要可以繼續吃飯、上班，這樣就很棒了！還說因為做這份工作，一早起床感覺自己正呼吸就很愉快，這超知足常樂。」

夏宇童也感受到來自作者的精神號召，覺得書中有許多黑色幽默的章節：「書裡面寫道有一個同事朋友叫做大胖，有靈異體質。有一次工作的時候會遇到奇怪的事情，他去找地藏王菩薩，跟菩薩說發生了什麼事，並請求幫忙，最後強調『如果無法解決，我上有老下有小幫不上忙，請祂去找我同事大胖！』說完他轉頭，大胖還對他燦笑了一下，那天之後他每天都感覺自己吃飽睡好，大胖則精神萎靡。『簡單來說，人心，才是最可怕的。』還自己下這結論，超ㄎ一ㄤ！」

陳夏民也喜歡裡面明明是這樣嚴肅氛圍的事情，卻經常有反轉的安排。其中一個章節寫道，有一天作者值大夜班，在下班前收拾的時候，聽見有人用台語說：「年輕人，你可以幫我一個忙嗎？」他不敢回應，關燈就快速離開。隔天上班同事問他：「昨天是你輪班嗎？打掃阿姨說你對他超沒禮貌。」說到這裡陳夏民忍不住大笑，「這本書讀的時候真的會感覺很幽默，真的很多是令人發毛的事情，但突然的轉折就會讓恐怖氣氛立刻變成娛樂效果。」

裡面許多個案，不可避免地令人感覺沉重唏噓，夏宇童談到除了幽默，書中時常讓她感到死亡會讓人感到生命的寂寥、與空虛，陳夏民語氣嚴肅地回應：「面對生命的消逝，很多時候任何的評斷都是蒼白無力的，因為它終究結束了，很多人其實也是因為沒有選擇才會離開。這是這本書有趣的地方，一方面很好笑，但是不說教，又會讓人感到被啟發，真的是值得推薦的好作品。」

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬