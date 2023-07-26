八仙塵爆罹難者家屬請求國賠一、二審都敗訴，最高法院今將全案廢棄發回更審

八仙樂園塵爆案造成15死484傷的悲劇，其中蘇姓等5位死者的家屬，認為交通部觀光局、新北市政府、內政部消防署怠忽職守，提起國家賠償訴訟，請求國賠6000萬元，士林地院一審、高等法院二審皆判死者家屬敗訴，家屬上訴三審；最高法院今認為，二審既然認為新北市府、觀光局在督導八仙樂園改善、監督考核上有疏失，卻認為與塵爆造成死亡沒有相當因果關係，調查未詳盡，理由不完備，將全案廢棄發回高院更審。

最高法院新聞稿指出，交通部觀光局與新北市政府於活動舉辦前未盡監督考核職務，容任活動舉行，致參加派對的被害人置身於粉塵燃爆的高度危險中，終至發生塵爆，是否屬於公務員怠於執行職務，與被害人死亡間是否沒有因果關係，並非沒有疑問。

罹難者家屬認為相關單位怠職有過失

八仙塵爆案是呂忠吉在2015年6月27日，以他經營的玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，活動現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，隨著粉塵顆粒瞬間在派對現場蔓延，但負責活動總指揮、現場場控等的呂忠吉未告知現場人員噴灑的色粉有發生塵爆的危險，也未防止其發生採取必要措施隔離色粉及電腦燈。

因確信彩色派對不會發生意外，呂忠吉當晚7點先離開舞台，不料大量色粉被舞台高溫燈具引燃，造成15死484傷；2018年最高法院將呂忠吉依業務過失致死罪，判處最高刑度有期徒刑5年定讞，他入監服刑後，目前已經出獄。

而依一審士林地方法院判決書記載，其中有5名罹難者的父母，主張其孩子參加瑞博國際整合行銷有限公司在八仙樂園舉辦的彩色派對，交通部觀光局、新北市政府及消防署未防範粉塵易燃性、未確保逃生動線恰當、未確實檢查八仙樂園等，怠職有過失，提起國家賠償訴訟，請求國家賠償6000萬元。

一審、二審都認為公務機關無責任

一審判決認為，交通部觀光局、新北市政府於歷次觀光遊樂業檢查時，已察覺八仙樂園內有未取得使用執照的設施，並就此列為應改善事項，卻未切實督導八仙樂園改善，監督考核確實有疏失。

一審指出，八仙樂園違法興建並擴大經營「快樂大堡礁」，並將「快樂大堡礁」等區域出租瑞博公司舉辦理彩色派對；瑞博公司租用未注水的「快樂大堡礁」作為為「彩色派對」舞台及舞池，卻沒有就此作為水域遊樂設施使用。

一審指出，塵爆發生原因為舞台上人員使用二氧化碳鋼瓶噴射色粉時，操作不慎將色粉噴入高溫的電腦燈而引燃，火光再引燃舞台前方至舞池區的粉塵雲，延燒至舞池地上堆積的色粉，導致被害人燒燙傷及灼傷。事故主因是活動內容及流程設計不當、人為疏失及硬體設備未適當隔離，非因「快樂大堡礁」設施欠缺水域遊樂設施的安全性所致，交通部觀光局及新北市政府怠於行使職務，難認與父母們主張受損害有相當因果關係。

一審指出，消防署於塵爆發生前，關於是否將噴放（灑）可燃性微細粉末的行為公告為《消防法》第14條第1項易致火災行為，有裁量空間，其未公告管制上開行為，並非怠於職務，因此判決3個公務機關免賠。

案經罹難者的父母們上訴，二審由台灣高等法院審理，維持一審見解，仍駁回上訴，判決3個公務機關免賠。罹難者的父母們不服二審判決提起上訴。

最高法院發回更審：調查未詳盡，理由不完備

最高法院主要認為，二審既然認為新北市府、觀光局在督導八仙樂園改善、監督考核上有疏失，卻認與塵爆造成死亡「沒有相當因果關係」，可見調查未詳盡，理由不完備，將全案廢棄發回高院更審。

最高法院指出，如果公務員怠於執行職務，是導致人民置身於文明社會中不應存在危險而發生損害的關鍵因素，即應該認定兩者之間有因果關係，而不以公務員怠於職務是損害發生的唯一原因為限。

最高法院指出，二審判決認定八仙公司違規使用「快樂大堡礁」遊樂設施，交通部觀光局、新北市政府均怠於執行監督職務，若機關事前已知舉行派對的危險性，而交通部觀光局、新北市政府未盡監督考核職務，容任舉行派對，導致被害人置身於粉塵燃爆的高度危險中，終至發生塵爆，機關公務員怠於執行職務與被害人死亡間是否沒有因果關係，已有疑慮。

再者，八仙公司申報「快樂大堡礁」消防安全檢修的使用用途與實際用途是否不符，新北市政府是否疏於未依實際使用用途辦理消防安檢？又若新北市政府是否已盡到監督八仙公司在派對前的緊急救難及醫療急救系統演練，能否因應火災等意外發生時，避免多數民眾的損害，有待釐清。

最高法院認為，二審已認定八仙塵爆發生前，國內已舉辦過多次彩色粉末活動而有汙染環境、引發燃爆可能性爭議，死者家屬也提出案發前國外已有多起粉塵爆炸案例，及內政部消防署消防專業用書「火災學」已提及粉塵爆炸的危險性等資料，則消防署是否可以諉稱無法預見室外噴放可燃性細微粉可能造成爆炸？並對是否將之公告為消防法第14條第1項易致火災行為有裁量空間，也有所疑慮。

八仙塵爆罹難者家屬提告向交通部觀光局、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一審認定塵爆是偶發的獨立事件，駁回家屬請求，二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍維持一審判決，判家屬敗訴；最高法院今廢棄判決，發回更審。

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核稿編輯：翁世航