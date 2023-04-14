酒駕男撞死人拒讓國民法官審遭駁回，台北地院：媒體廣為報導不足以作為拒絕理由

22歲男子李佳修去年11月14日凌晨酒駕競速狂飆，行經忠孝西路地下道時，不慎追撞前車，導致24歲王男傷重不治，檢方依照酒駕致死罪起訴，此案也成為台北地方法院第一件國民法官審理案件，但李男與辯護律師聲請此案不要讓國民法官審理，改為職業法官審理，理由是國民法官的心證可能已經受到媒體報導的污染；台北地方法院今（11）日下午說明，合議庭審酌後駁回李男的要求。

李男和辯護律師表示，依照國民法官的制度設計，在審理前，國民法官應該要盡量保持中立客觀，對此事的認識，都等到開庭才來了解，然而此案從發生到現在已經有大量的媒體報導和相關事實片段流出，難保國民法官的心證沒有受到污染，這是最主要的理由。

不過檢察官和被害人王男的律師則表示，希望此案繼續走國民法官程序，因為雖然李男認罪、爭取和被害人家屬賠償和解，希望能夠從輕量刑，不過他們認為，重點不是有沒有認罪、和解、賠多少，而是應該讓國民法官參與這個重大案件，讓此案能獲得正確合理的判決。

台北地方法院：沒有適當理由不給國民法官審

法院說明，按照國民參與審判的案件的適用規定，有幾種情況可以裁定不讓國民參與審判。包括有事實足以認定國民參與審判難以公正，或是被告的犯罪情節，經審判長認定不適合國民參與審判，或者其他國民法官法規定不適用的條件。

被告和辯護律師主張，本案不適合國民參審，是因為經媒體廣為報導，導致國民法官可能在審理程序之前，就有預斷和偏見，法官認為，這樣的理由並不充分。

法院表示，因為故意犯罪而發生死亡結果的案件，涉及被害者的生命喪失，本來就是國民會高度關心的議題，而新聞媒體為了促進資訊流通，滿足人民知的權利，達成公共監督，本來就應該提供資訊，因此不能因為國民接觸到有不同觀點的新聞報導，就認為國民被選為法官之後會有偏見，心證受到污染，沒辦法客觀審理。

另外法官也指出，為了選出可以公平執行審判，且沒有偏見、歧視和差別待遇的國民法官，在國民法官的機制當中，本來就有設計一套選任程序，在選任程序中，假如發現有具體事證，足以證明國民法官難以公正地執行審理，當事人、辯護人和檢察官，都可以利用相關程序，聲請裁定不選任某些人來當國民法官。

另外在審判過程中，假如有出現會使國民法官產生偏見的事情，審判長也會積極行使訴訟指揮權，處理相關的問題，並隨時提醒國民法官需要注意的事項。假如果民法官還是有無法公正審判的具體事證，當事人或辯護人也可以聲請要求解任某些特定的國民法官。

台北法院表示，國民參審的制度，可以讓國民對於犯罪的發生和處理有更深刻的認識與理解，進而對公共議題有更深入的討論，有利於公共利益。因此綜合檢察官、被告和辯護人的意見，另外也徵詢了被害人家屬，被害人的律師之後，審酌各方情況，決定維持原本的審理程序，以國民法官來審理此案。

值得注意的是，本裁定不得抗告。台北地院說明，當然被告在過程中如果有其他不同的理由，依法有權可以再來提出聲請，要求不讓國民法官審理，不過這一次的聲請被裁定駁回後不能抗告，也就是不會繼續到高等法院，目前審理程序還是會繼續進行下去。

李男於2022年11月13日晚間，和友人在台北市大安區一家夜店飲酒狂歡，之後又到另外一家店既須喝酒續攤；14日凌晨4點多散會後，駕車一路超速，行經行政院前忠孝東路地下道時，沒注意前方的轎車減速，李男剎車不及追撞上去，造成前方王姓駕駛重傷，最後送醫不治。李男出院後接受調查，承認自己酒駕，被依酒駕致死罪起訴。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航