酒駕男撞死人拒讓國民法官審遭駁回，台北地院：媒體廣為報導不足以作為拒絕理由
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法院表示，因為故意犯罪而發生死亡結果的案件，本來就是國民會高度關心的議題，而新聞媒體為滿足人民知的權利，達成公共監督，本來就該提供資訊，不能因為國民接觸到有不同觀點的新聞報導，就認為國民被選為法官後會有偏見，沒辦法客觀審理。
22歲男子李佳修去年11月14日凌晨酒駕競速狂飆，行經忠孝西路地下道時，不慎追撞前車，導致24歲王男傷重不治，檢方依照酒駕致死罪起訴，此案也成為台北地方法院第一件國民法官審理案件，但李男與辯護律師聲請此案不要讓國民法官審理，改為職業法官審理，理由是國民法官的心證可能已經受到媒體報導的污染；台北地方法院今（11）日下午說明，合議庭審酌後駁回李男的要求。
李男和辯護律師表示，依照國民法官的制度設計，在審理前，國民法官應該要盡量保持中立客觀，對此事的認識，都等到開庭才來了解，然而此案從發生到現在已經有大量的媒體報導和相關事實片段流出，難保國民法官的心證沒有受到污染，這是最主要的理由。
不過檢察官和被害人王男的律師則表示，希望此案繼續走國民法官程序，因為雖然李男認罪、爭取和被害人家屬賠償和解，希望能夠從輕量刑，不過他們認為，重點不是有沒有認罪、和解、賠多少，而是應該讓國民法官參與這個重大案件，讓此案能獲得正確合理的判決。
台北地方法院：沒有適當理由不給國民法官審
法院說明，按照國民參與審判的案件的適用規定，有幾種情況可以裁定不讓國民參與審判。包括有事實足以認定國民參與審判難以公正，或是被告的犯罪情節，經審判長認定不適合國民參與審判，或者其他國民法官法規定不適用的條件。
被告和辯護律師主張，本案不適合國民參審，是因為經媒體廣為報導，導致國民法官可能在審理程序之前，就有預斷和偏見，法官認為，這樣的理由並不充分。
法院表示，因為故意犯罪而發生死亡結果的案件，涉及被害者的生命喪失，本來就是國民會高度關心的議題，而新聞媒體為了促進資訊流通，滿足人民知的權利，達成公共監督，本來就應該提供資訊，因此不能因為國民接觸到有不同觀點的新聞報導，就認為國民被選為法官之後會有偏見，心證受到污染，沒辦法客觀審理。
另外法官也指出，為了選出可以公平執行審判，且沒有偏見、歧視和差別待遇的國民法官，在國民法官的機制當中，本來就有設計一套選任程序，在選任程序中，假如發現有具體事證，足以證明國民法官難以公正地執行審理，當事人、辯護人和檢察官，都可以利用相關程序，聲請裁定不選任某些人來當國民法官。
另外在審判過程中，假如有出現會使國民法官產生偏見的事情，審判長也會積極行使訴訟指揮權，處理相關的問題，並隨時提醒國民法官需要注意的事項。假如果民法官還是有無法公正審判的具體事證，當事人或辯護人也可以聲請要求解任某些特定的國民法官。
台北法院表示，國民參審的制度，可以讓國民對於犯罪的發生和處理有更深刻的認識與理解，進而對公共議題有更深入的討論，有利於公共利益。因此綜合檢察官、被告和辯護人的意見，另外也徵詢了被害人家屬，被害人的律師之後，審酌各方情況，決定維持原本的審理程序，以國民法官來審理此案。
值得注意的是，本裁定不得抗告。台北地院說明，當然被告在過程中如果有其他不同的理由，依法有權可以再來提出聲請，要求不讓國民法官審理，不過這一次的聲請被裁定駁回後不能抗告，也就是不會繼續到高等法院，目前審理程序還是會繼續進行下去。
李男於2022年11月13日晚間，和友人在台北市大安區一家夜店飲酒狂歡，之後又到另外一家店既須喝酒續攤；14日凌晨4點多散會後，駕車一路超速，行經行政院前忠孝東路地下道時，沒注意前方的轎車減速，李男剎車不及追撞上去，造成前方王姓駕駛重傷，最後送醫不治。李男出院後接受調查，承認自己酒駕，被依酒駕致死罪起訴。
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。