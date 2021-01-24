《閱讀夏Lala》Ep.7：當女生很輕鬆嗎？回答之前先來看看本集的書單

文：林夢媧

生活經常會有社交壓力，尤其出社會後，為了和同事、上司與下屬聯繫感情維持關係，難免需要社交應酬。以女性舉例，女性在團體中是藉由安全感定位自己，透過揣摩自己扮演的角色，來拿捏在這樣的環境下應該如何進退應對，應該要笑笑地接受被開玩笑呢，還是要安靜結束這回合？被物化討論的時候怎樣的回應才算得體？看到這邊感覺太嚴肅嗎？不要害怕，《閱讀夏LaLa》不只顏值高，還非常中性友善，不信你看看本集的書單——《女神自助餐》與《82年生的金智英》。

環境不友善，可以從你開始改

第一本討論的是由逗點文創結社出版的《女神自助餐》，作者劉芷妤。陳夏民談起當初簽下這本書的契機，「我們是東華老同學了，學生時期就常常一起吃飯喝酒，她平衡感很差，常常跌倒。」沒錯，真正的好朋友之間，都是這樣彼此介紹的，「她擅長寫奇幻小說，有一次我在看自由副刊了她的短篇〈同學會〉，當時還在臉書上被瘋傳。我覺得女生看了會很有感，但男生看了會很震撼。於是我就問她想不想做一本台灣女生日常處境的書。」

這本書內含八個短篇小說，「每一字、每一句你都會感覺這好像在生活中聽誰說過，或者你感覺自己對別人說過，被騷擾這件事遠比大家所想像的更常見。講到變態和性騷擾，我自己其實也發生過。」夏宇童才說完，陳夏民便立刻補上一句：「你是指變態的部分還是……？」這個直指核心的接話速度，看來也是好朋友；夏宇童只差沒有掰弄起手指答：「我算算我變態資歷幾年。」（嗯？）

隨後夏宇童以事過境遷但往事依舊歷歷在目的語氣，說起她曾遇過的那些像都市傳奇一樣的騷擾，她表示事情發生總是像空白格那樣令人停頓，需要時間消化究竟發生什麼事、該怎麼反應，但這同時其實變態早已若無其事離去，犯罪發生的時候並不總是夜晚或者奇怪的暗巷，而是與他日無異的，亮晃晃的白晝日常。王爾德說真愛像鄉間鬼魂，大家都聽過，但沒人見過。性騷擾則不是，十個女生，可能八個以上都碰過。

《女神自助餐》在封面上寫著：「本書情節並非純屬虛構，如有雷同，我很遺憾。」陳夏民憂傷的表示：「說實話，在編這本書的時候，我一直在想『怎麼可能是真的，怎麼可能？』，但書出版後，很多女生都跟我說，裡面的場景她們感同身受。」這樣的事情發生總是令人遺憾，但不論是女生還是男生，若你已經意識到這樣的環境對人並不友善，那這便是一個可能改變的開始。

說實話就像換個人？其實只是被附身？

理解了台灣女性的處境後，接下來本集要討論的第二本書是《82年生的金智英》，看看韓國女生是如何成長的。「這本書一上市，便在韓國的出版圈造成轟動，除了在銷售方面表現得非常優秀以外，這樣的迴響也引起更多人討論韓國社會中女性的困境為何，甚至改拍成電影。這幾年韓國的＃metoo運動越來越多人參與，這部作品的面市，無疑為這個運動添加了一把燃料。」陳夏民如專業主播盛竹如一般地介紹，斷句精準又精采，讓我們，繼續看下去。

#metoo運動來自推特（Twitter）的hashtag，是目前世界很重要的平權運動之一，鼓勵每個人說出自己曾被性騷擾的經歷。美國好萊塢有陣子連續爆出多起性騷擾事件，知名導演、製作人都被多名受害者控訴。

陳夏民說道：「這本書其實很有趣，內容描述一位先生，有一天發現自己的太太，好像會被靈魂附身，變成他大學學姊。」這個轉折來得突然，讓夏宇童好奇：「他學姊是過世了嗎？」陳夏民回答：「對，一開始是好像在某個日常吃飯場景之類的狀況下，她就說『你真的以為我還是當初那個在停車場跟你告白的某某嗎？』這是只有先生和學姊知道的事情，所以他很震驚。」這本書陸續出現「附身場景」，一下是學姊，一下是媽媽，然後又突然變為親家母（在夫妻一同回婆家的時候出現對公公嗆聲，場景很是舒壓），讓先生非常頭大。看到這裡請不要轉台，我們真的是《閱讀夏LaLa》不是《不可思議的世界》你沒有錯棚！

在進入婚姻這樣龐大、與家庭有關情境下，媽媽和妻子的角色會承受最多限制，很多時候真的不是一句馬景濤式的崩潰逼問：「你變了！」還用手摀著心口表示無法承受的一個move所能概括。在一段關係之中，彼此本來就會隨時因為面臨的事件有所變化，錯過了發生的那個當下不代表不能事後重新好好理解，想要理解彼此的心，乃是良藥，《閱讀夏LaLa》關心您。

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航