算出流感疫情、預測未來的熱門材料──你看見AI的「商用潛力」了嗎？

文：黃爾文

自2016年的轉捩點──AlphaGo以四勝一負打敗韓國棋王李世乭的人機世紀對決之後，人工智慧的熱潮似乎也只能再由人工智慧（Artificial Intelligence：AI）來超越，例如：完全由深度學習訓練出不用參照人類歷史、累積歷代棋譜、新一代人工智慧的AlphaGo Zero，以100勝0負打敗前一代贏過李世乭的AlphaGo（ref. 1）。

其實，這一波人工智慧的浪潮，早已經逐漸湧現，可見諸於2013年麥爾荀伯格、庫基耶（Viktor Mayer-Schönberger）所發表的《大數據》（Big Data：A Revolution That Will Transform How We Live， Work， and Think）（ref. 2）」。

書中令人印象深刻的例子，還包含2004～2008年流感期間，相對於美國疾管局的事後統計，Google利用其用戶搜尋引擎的關鍵字，即時準確預測的能力（如圖一）（ref. 3）。

數據來源：Google Trends、US Centers for Disease Control and Prevention 圖一：Google關鍵字即時預測與美國疾管局統計流感數據的比對（數據來源：Google Trends、US Centers for Disease Control and Prevention）

這樣驚人依據用戶IP的即時在地預測能力，特別有助於在資源有限時的決策判斷。例如有限藥物該如何精準於何時？投放於何處？系統性的處理公衛危機。

此波資訊科技進步改善人類溝通與交易效率，所開啟的市場新藍海，也反映在經濟櫥窗的股市上：Amazon、Apple、Facebook和Google，因為幾乎為零的邊際成本，與用戶同邊和跨邊市場生態系（ref. 4），快速地進入眾人的日常生活，也站穩了產業鏈中解決服務痛點的頂端位置。

這樣的趨勢，也影響了台灣年輕世代的職涯選擇。例如：剛放榜的2020年大學指考二類組前20名科系中，佔了15個志願的電機和資工於台大、清大、交大、與成大所開設的相關學系。

但是，就在台灣指考放榜的前一週，於美國時間7月29日，上述四大科技巨頭的CEO正在美國的國會，同場接受眾議院反壟斷委員會的質問，接受反壟斷法的檢視。不僅如此，幾乎橫掃全球的Amazon、Facebook和Google其實也有進不去的地方，也就是中國市場。

事實上，透過網路無遠弗屆、藉由大數據威力無限的人工智慧，處於人類社會中，還是要面對法令規章與物理實體的限制。

但是，再稍稍退一步，檢視席捲全球的人工智慧（AI）浪潮與上述的挑戰：上自國家、小至企業與個人，各自然人與法人限制資訊外洩，以保護獨門秘方與不傳之密的情報，也是合情合理。

在更全面的格局下，也就能理解2020年大學指考二類組前20個志願系中，非電資的台大、清大、交大材料系與台大物理系，在產業生態鏈的重要性：「透過物理了解曾經未知的機制、藉由材料工程推進人類能力邊界」。

指考分數排序反映在年輕學子未來投資的科系選擇的「志願」，也可在中研院院士孔祥重籌辦「人工智慧學校」的課程中見到同樣的方向。在人工智慧學校，統整出的產業AI化挑戰中，總計有（一）原料組合最佳化、（二）自動流程控制、（三）預測性維護、與（四）瑕疵檢測這四大項，可以顯著提升材料生產良率與高值化的應用方向。

在這麼多的材料中，我們先看看人工智慧預測了哪些被歷史驗證為「熱門的重要材料」（ref. 5）。

Tshitoyan等人的團隊蒐羅了1922年至2018年間，總計330萬篇材料科學、物理和化學的期刊論文。相對於過去的逐字詳讀和反思，這個團隊刪去無法作為詮釋資料（metadata）的資訊，得到150萬篇的摘要。並進而預測出七大材料研究的種類，並且獲得證實。

他們證實的方法非常驚人。舉例來說：他們先依據從150萬篇摘要中訓練出來的文字關係比對出：文章發表的材料就算原始研究者尚未理解此配方的最佳應用場域，但是如果文章中，具有特定語意（semantic relationship），該配方材料就應該具有熱電效應（thermoelectric）。這樣的機器學習（Machine Learning），不僅處理天文數字的閱讀量，更達到了投入研發費用的團隊所期待的特殊配方（ref. 6）。

Tshitoyan等人的團隊預測出前景可期的重要材料計有：

介金屬化合物（Intermetallics） 超導體（Superconductors） 電池材料（Battery Materials） 有機化合物（Organic Compounds） 壓電材料（Piezoelectrics） 熱電材料（Thermoelectrics） 光電材料（Photovoltaics） 量子異質結構（Quantum Heterostructures）（ref. 5, 6）

如此的科研進展，距離商用還有一步之遙？我們引用英國劍橋大學卡文迪西實驗室與勞斯萊斯公司，透過人工類神經網路開發出鉬基合金的新配方的文獻（ref. 7），就可以知道關鍵在「成本」。

我們可以想像Tshitoyan等人預測出的配方像是狀態方程的終點，但是怎麼樣的製程和材料來源的價格，與碳足跡成本的組合，則決定了路徑總長的性價比（C/P值）。

結語

後新冠疫情的世界，如同台積電亞利桑那新廠的第一步，台灣的產業、供應鏈勢必或早或晚、或快或慢的逐漸重組。莘莘學子的職涯方向，恰可補上這個轉型中的產業需求。

身為物理與材料研究者的我們，如果能投資部分的時間，關注將影響經濟效益的評估指標與新興技術，例如以成本和環境污染相關稅率以Peter Navarro的Death by China所引用的世界銀行數據為例，用來計入汙染管制的貿易競爭成本（ref. 8），或由專責單位任務編組以滾動試算推演指標與權重，以彈性因應變動的供應鏈風險。

如此一來，將更有助於分工合作的不同產業鏈，對標可行的介面，進而擴大橫向異業串接的綜效：達到以AI預測、用3D列印客製化高值產品，並由本土提供可循環再利用且風險可控的原料供應鏈，以航向AI時代台灣的新藍海。

致謝：科技部吳大猷計畫108-2221-E-009-131-MY4、行政院科技會報辦公室「科技決策支援與科技計畫管理模式精進」計畫培訓。

參考資料

S. Singh， A. Okun and A. Jackson， Nature 550(7676）， 336-337(2017）. V. Mayer-Schönberger， Big data：a revolution that will transform how we live， work and think.(John Murray， London， 2013）. D. Butler， Nature 456(7220）， 287-288(2008）. 周欽華 ， 科技巨頭不是問題，反壟斷不是答案 ， # 474 in 科技島讀（2020）. O. Isayev， Nature 571， 42-43(2019）. V. Tshitoyan， J. Dagdelen， L. Weston， A. Dunn， Z. Rong， O. Kononova， K. A. Persson， G. Ceder and A. Jain， Nature 571(7763）， 95-98(2019）. B. D. Conduit， N. G. Jones， H. J. Stone and G. J. Conduit， Scripta Materialia 146， 82-86(2018）. Cost of pollution in China ：economic estimates of physical damages（https: //documents.shihang.org/zh/publication/documents-reports/documentdetail/782171468027560055/cost-of-pollution-in-china-economicestimates-of-physical-damages）（2010）

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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