陰謀論者與儒學豬隊友：「孔子殺少正卯」該怎麼解讀？

最早接觸孔子是在小學二年級的時候，當時學校不知道推行什麼政策，每週有天早上要背兩、三篇《論語》。（然後被迫團購了一本）這個論語運動應該不是學期初推行的，因此最後只背了幾篇，下學期這個活動就消失了。為什麼有朋自遠方來，「不易熱敷」？導師畢竟也不是語文專門的，解釋的也蠻生硬的。因此比起唐詩、成語，我蠻討厭《論語》的。

唐詩的韻味很迷人，當時的教材是精選一百首，有時自己還會提早把後面的詩背起來，老師最後花了一年把整本上完，算是很有始有終的教案，成語的話自己會把原始的典故找出來，讀起來也非常有趣。因此在學生時期，我可以算是個不折不扣的「孔黑」，讀《論語》、孔子點評都是為了可以找碴、批評他的思想。

而《孔子殺少正卯》，算是孔子的經典醜聞之一，標題超級聳動，第一次在書上讀到的時候，一時覺得：「哇，這是什麼平行時空的八卦，原來發生過這種事。」故事大意是孔子攝理魯國宰相一職，僅僅七天，殺了少正卯，還將他在群眾面前曝屍三天。少正卯也是當時魯國的大夫，善於講學，簡單來說便是「孔丘補習班」的競爭對手，曾經讓孔子席下三盈三虛，七十二門生中據說只有顏回不曾跳槽去隔壁補習。

少正卯死後，孔子面露喜色，弟子問老師說這樣子做是合宜的嗎，孔子提出人有五惡的論點，人有一惡就非常不可取，然而少正卯這傢伙，五惡兼有，應當盡早誅之。

《荀子・宥坐篇》 孔子為魯攝相，朝七日而誅少正卯。 門人進問曰：「夫少正卯魯之聞人也，夫子為政而始誅之，得無失乎，」 孔子曰：「居，吾語女其故。人有惡者五，而盜竊不與焉： 一曰：心達而險； 二曰：行辟而堅； 三曰：言偽而辯； 四曰：記醜而博； 五曰：順非而澤。 此五者有一於人，則不得免於君子之誅，而少正卯兼有之。」

孔子真的有殺人嗎？怎麼殺的？

殺少正卯的事件在孔子所處的春秋時代並沒有任何記載，初次出現是在隔了近兩百年後的《荀子・宥坐篇》中記載，此外就像寫論文的文獻回顧一樣，後來的《尹文子》、《說苑》、《孔子家語》、《史記》也都增加了這筆故事。可是在這之前的春秋時代的典籍中，《左傳》、《國語》均沒有提及這件事，而且歷史紀錄上，也只知道少正卯這位大夫死了，但是他為人如何、做過什麼事情都無從考究。

如果少正卯在當代真的那麼有影響力的話，那麼為何無人傳揚他的思想，紀錄他的言行呢？宋代朱熹，身為一個孔粉，固然可以理解荀子舉殺少正卯所要表達的五惡理念，但是再怎麼樣讓我的偶像背上教唆殺人罪，是無法接受的。因此朱熹認為這個故事應該是瞎編的，只是為了吸引網民注意力而加入真實人名的寓言故事。

殺的方法，並不是孔子自己真的拿一把劍去砍人，學者認為孔子應該是出任魯相後，藉著肅清舊有的勢力而下殺手。少正曾是周代的官職，不論少正卯自己是不是貴族，至少他的祖先定是舊有的封建勢力。反對者認為，孔子本身就是封建禮樂制度的擁護者，再怎麼樣都不會做出這種自打嘴巴的行為才對。

《論語・顏淵》 季康子問政於孔子曰：「如殺無道，以就有道，何如？」 孔子對曰：「子為政，焉用殺？子欲善，而民善矣。」

陰謀論者與儒學豬隊友

你看像孔子如此道德崇高的人，也會因著自己的忌妒而殺人，而殺人古今中外都不是小事，即便有一千萬個優點，也抵不過這樣一個駭人的缺點，此論點藉此進一步戳破孔子一代宗師的陰謀論，批判儒學盛行都是來自於歷代統治者為了鞏固帝制、君臣關係所做的包裝。當初我所讀的書便是打著這個點來呈述的。

然而其實前面所提少正卯使孔子門下「三盈三虛」也都是到漢代的學者，進行二次創作所補述的內容，荀子原文只提到孔子對於擁有五惡之人的結論是，他們會聚眾傳達錯誤思想，一定要盡早除滅。後世考據不到少正卯底有過什麼惡行，不如幫他補上一筆紀錄吧。誰知這一補，孔子頓時在這個故事中成了小鼻子小眼睛的人，補習班生意被搶，就生氣啦！還殺人耶！

暴力無法達成目的，理解才能雙贏

漢代以後，「孔子殺少正卯」想怎麼解讀都隨意，擁護孔子的人說他果斷地打擊了朝廷裡的動亂勢力。有些人則將少正卯作為一個遭受政治迫害的人、新思想先驅。綜觀這麼多文獻，我覺得太史公的史記算是最客觀的，司馬遷撰寫時，並沒有繪聲繪影的為少正卯添上五惡的形象，僅以亂政者簡述，後被孔子所誅，僅此而已。長大後比較全面地去比較這些文獻時，我是傾向這件事實際發生過的。但我會比較著重於提醒自己，不要怒氣用事，即便你是對的，情緒化的反應也未必對於事情有幫助。

少正卯不論所傳的為何，總算得上是一位思想傳播者，封殺只能限制人的身驅，但是無法限制住人的想法。歷史上想以武力解決反對勢力的人，鬥爭到最後沒有人是真正的贏家。人與人的爭執，很多時候只是因個性、興趣喜好不同，而產生的意見分歧，有人樂於看見這樣的多樣性，有些人則極力於消滅這些差異性。

我們不需要強迫自己去認同對方的論點，但我想有的時候社會更需要的是一種理解：「因為立場是這樣，所以你才堅這麼做啊」、「根據這樣的生活經驗，所以你有這樣的反應喔」畢竟只有雙方理解的時候，才會打開溝通的橋樑。

少正卯：「等等，你聽過文理補習班嗎？」

孔子：「哦哦，你是說我們可以教不同科目嗎，好喔。」

柏楊《中國人史綱》 孔丘壯年時的政治生涯，似乎不應該影響他老年後的學術貢獻。 當他（老年）回到魯國的時候，已有很大改變，他和藹可親，嚴肅而誠懇，對學生的教誨從不疲倦。嚴格地說，與其說孔丘是一位思想家，毋寧說他是一位教育家，他只作敘述，而很少創見。但他對人際關係的深刻瞭解，使他對人性的弱點抱濃厚的同情態度。所以他提出做人的基本道理「忠」和「恕」，尤其重視「恕」——自己不願意接受的，絕不勉強別人接受。「恕」是人生永遠不變的最高貴的情操。

柏楊先生的論點也是我較能接受的版本，在人生不同階段所行的事情，並沒有衝突，也不會因此抹煞了孔子在中國傳統思想的重要性。

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