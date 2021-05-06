人為什麼會相信星座？「巴納姆效應」與心理學的「確認偏誤」

天上的星星每天都在發生變化，我們的生活也非一成不變；也因此什麼事情的發生都一定有可以對應到天上星星的地方。有個每天一抬頭就可以用來說故事的載體，可謂相當方便，人類也就理所當然把生活中的事件連結到星星上了。

工作和生活中總有不如意的地方，不順心的事總是特別需要發洩，例如：排定的計畫被延宕或取消、跟家人溝通不順暢、工作努力卻沒有被上司看見而獲得升遷、主管的命令朝令夕改、被同事或朋友誤會、3C產品壞掉等。

這些都是生活中必然會發生的小事或意外，而這些鬱悶與焦慮的情緒都需要一個出口，不然，找個人怪或給個解釋都好。

想一想，星星還真是無辜呀！

當你看到自己星座的描述，會不會點點頭呢？

星座運勢、算命占卜這類的東西會成為人們的指引，其實是人類的心理投射，這樣的現象被稱為巴納姆效應。

巴納姆效應（Barnum effect）又被稱為佛瑞效應（Forer effect）。心理學家佛瑞（Bertram R. Forer）於1948年讓一群學生進行人格測驗，測驗完後每位學生都會拿到「屬於自己特質的分析結果」。佛瑞請學生為此分析結果與自己的契合度評分，滿分5分，學生平均給了4.26的高分。但事實上所有人都是拿到以下這段話：

「你祈求受到他人喜愛卻對自己吹毛求疵。雖然人格有些缺陷，大體而言你都有辦法彌補。你擁有可觀的未開發潛能尚未就你的長處發揮。看似強硬、嚴格自律的外在掩蓋著不安與憂慮的內心。許多時候，你嚴重的質疑自己是否做了對的事情或正確的決定。你喜歡一定程度的變動並在受限時感到不滿。你為自己是獨立思想者自豪並且不會接受沒有充分證據的言論。但你認為對他人過度坦率是不明智的。有些時候你外向、親和、善於交際，有些時候你卻內向、謹慎而沉默。你的一些抱負是不切實際的。」

佛瑞從星座與人格描述中收集出以上的內容，那既然所有學生得到的「個人分析結果」都是相同的，為什麼大家都認為這是在描述自己呢？因為這些都是人們普遍的現象，這些模糊、看似模稜兩可的句子，其實適用於每一個人。因此當你看到不屬於自己星座的描述，可能也會點點頭喔！

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你會相信你所相信的！談心理學的「確認偏誤」

如果星座專家預測或算命占卜的事情沒有發生呢？完全不用擔心！以下我們將會講到人類的「確認偏誤」會讓你繼續相信。

你會傾向相信你所相信的事，這聽起來很像廢話，但仔細想想，你不相信的話是不是常常被你忽略了呢？這其實也是人之常情，心理學上稱之為確認偏誤（Confirmation bias）。人類傾向接受自己相信或能夠強化自己思想的訊息，而不傾向接受自己不相信或與自己的理念及思想違背的訊息。我們的大腦在處理訊息時不一定一直都是理性的，這樣的行為其實很廣泛。

試想看看，小心詐騙或身邊財物不見、過馬路時要多留意、避免做決定時衝動、避免工作上的粗心等，這些其實本來就是我們生活中時時刻刻都要注意的事。

當事情真的發生：

「啊！果然被說中了！」

當事情沒有發生：

「還好我有先聽星座專家的建議，自己有多注意，才能避免！」

再想想看，「身體可能出現一些問題，建議去做個健康檢查。」、「3C產品最近可能壞掉，要及時備份。」、「對他人的言語可能太過敏感，不要想太多。」、「近期人際關係可能會發生一些變化。」

不管哪一個建議，預測幾百次，只要對了其中一次，人們就只會記得剛好說中的那一次；而沒中的自然不會特別想起來，也就會忘記了。我們的選擇性相信與選擇性蒐集資訊，會讓我們從腦中去找出過去可以驗證此預測的經驗。因為人們通常都會尋求支持自己的證據，忽略不能支持自己的證據。

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「國師」成為社會安定的力量

以上你們可能覺得筆者把星座或預測都批評的一文不值，但其實筆者覺得星座或命理專家滿類似心靈導師的角色，給予生活方方面面的提醒。不管是在職場上、課業上或婚姻裡，讓人們面對自己掌控不了的事物，可以獲得一些安全感。就像是唐綺陽老師為社會的動盪不安提供了集體心靈的依歸，給予我們的焦慮或恐慌一些安慰與療癒，能讓聽的人有個情緒的出口。

筆者觀察許多星座專家的影片或文章下面的留言，發現這些話語可以撫慰心靈，甚至讓一部分的人感受到被開導了。例如：讓我們放下執著、不要衝動、等待機會到來等。透過天體變化給予人們指引，星星存在的客觀性，似乎更讓人願意相信也更有方向。

天災本來就是大自然的一部分，我們無法避免，平常做好防災與應變，就可降低所受到的傷害；人禍可能是他人造成，也可能是自己的行為所導致，減少自己產生的人禍，就可以盡量避免掉許多不如意的事。專家們傳遞的訊息可以讓我們叮嚀自己，讓我們感到自己的情緒有人感同身受。但這些生活建議，其實都是我們自己平時就可以做決定的事，不需要專家的提醒，對吧？

別忘了我們自己就能夠療癒自己，不一定要等到星座專家解救人生，我們也可以隨時照顧自己。不見得要將自己的所有遭遇嫁禍到星星上，我們可以透過自我思辨與邏輯理性解決生活問題，只要我們願意，無時無刻都可以轉念。

擁有心理學的相關知識，我們就可以練習更有意識地接收資訊，不被表面現象所綁架；擁有邏輯思考力，我們碰到任何事情冷靜下來獨立思考，就能應對生命中的各種起伏。我們不用怕運勢的陰晴圓缺，只要正視自己，遠離盲目的生活，就可以看見事實。讓我們一起從此不再受心理現象影響理性決策，讓自己的生活得更好吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航