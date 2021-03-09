用「自殺防治守門人」的概念，幫助身邊擱淺的人

文：簡嘉貞（諮商心理師、輔導教師）

前陣子社會不太安寧，連續有自殺事件傳出，讓大家感慨生命的消逝，也惋惜沒能在遺憾發生前就能伸出手。

記得有人問過我，怎麼在這個世代下，「結束生命」的想法成了這麼容易被意識到的解方？

其實，這個「解方」一點也不容易被想到，而是一種無法離開痛苦的狀態之下，才意識到的「擺脫」方法。所以如果單單將自殺視為無法忍受痛苦，甚或是稱他們為草莓族，將忽略了他們事實上是長期地在難受的感覺中，卻不知道該怎麼辦。

有個學生曾告訴過我，當跳樓的想法浮現時，其實他心中第一個想到的並不是要迎向死亡的這個結果，他只是很單純的，想要擺脫當下的恐慌，進入到下一個狀態而已。他說，他可以預期跳下去之後，可能會死、或可能會受傷、或可能會像坐雲霄飛車一樣感受到心跳加劇的感受但卻安然無事，但他可以想像的是，現在正在襲捲他的恐慌與害怕的感覺，將會有一陣子地停歇，由別的感受或必須面對的狀況所取代。

死亡並不是真正的目的，真正的目的，是在於離開那種無法負荷的感受。

用自殺防治守門人的概念幫助身邊的人

自殺防治守門人第一式「問」：主動關懷與積極傾聽

有些想過自殺的人，在日常生活中，也不一定會透露，因為知道茲事體大，會讓周圍的人很緊張、很擔心，或者是好像也很難在三言兩語間交代清楚自己的痛苦，因此選擇不談。所以如果你是一個與之對談的人，當你發現對方有自殺的意念或絕望的感受時，可以明確詢問對方是不是想過自殺。這種詢問非常重要，在自殺防治守門人的訓練中，除了積極地去聽對方的狀態之外，也要讓對方感覺到你願意與他「直球對決」，如此會讓對方更能直接說出內心的感受。

自殺防治守門人第二式「應」：適當回應與陪伴支持

如果對方願意開始告訴你他的感受，或是在生活中的挫折，那就以試著好好回應，讓對方感受到「被理解」。在我的經驗中，很多來談者其實並不是沒有被愛，或是沒有關心他們的人，但是在他們的主觀世界裡卻沒有辦法感受到被這些重要的人所理解，因此產生了疏離。

有的時候，敘說自己的狀況不是為了要得到解方，敘說只是在抒發感受以及在與對方連結。因此作為一個聆聽者，最重要的不是趕快幫對方解決問題，而是要讓對方的感受能被正視且被理解，這樣就夠了。

我在課堂上與學生提到前述的傾聽與不用急著給建議等概念時，有同學露出困惑的表情，我都告訴他們：「除非對方真的需要你給建議，否則就是好好地聽，並用簡單的回應讓對方知道你聽到了。」

有的時候，我會加碼告訴他們：「你們可以想像一下，你今天回家想跟媽媽說學校裡發生的事，但如果媽媽一直想幫你解決問題，你是不是會想對他怒吼說『我只是想講而已，沒有要建議！』」很多學生聽到這句，都會大聲地回應：「真的！」

自殺防治守門人第三式「轉介」：資源轉介與持續關懷

如果你覺得專業協助對對方的狀況是重要的，可以向外尋求資源，例如陪同就醫或幫忙找提供心理治療的諮商所，並鼓勵對方對治療保持信心，因為就算吃藥或開始談話，都不是特效藥，忍受好轉等待過程中的焦慮是必要的，雖然這麼說也許會讓有些人失望，但想像成像中醫那樣慢慢調理的過程，或許比較能理解。

理解可以開啟改變的契機

在生活中的確會因為大大小小的事而引發感受，我們很難期望事情永遠稱心如意，因為無法預料的變數太多、我們也很難寄託每個重要的人都能理解我們的每一個舉動，因為每個人都有自己的思考脈絡和注意力重點。

如果面對有自殺意念的人，你不知道該怎麼辦時，其實就是嘗試在生活中去理解他的感受及感受出現的背景，並讓他知道你懂得他的難受，其實也許就能促成改變的契機了。

但還是要重申一下，也許沒有那麼快會改變他的情緒，但是別忘了以上三個步驟，以及前面說的：我們要有等待的耐心、並保持持續的關心喔。

服務對象：精神疾病經驗者的家人或朋友

服務時間：週一至週五13:30–20:30

電話專線：02-2230-8830

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本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航