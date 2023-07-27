登山家呂宗翰挑戰「無氧登頂」世界第二高峰K2成功，台灣8千米以上最多紀錄保持人

「果果」呂忠翰是台灣著名的登山家，由他發起的「前進14峰」計畫，是以全球前14座海拔8000公尺以上高峰為目標，並且希望都能以無氧攀登方式完攀，過去已成功以無氧攀登完成7頂峰，而今天下午，他以無氧攀登方式成功登頂世界第二高峰、海拔8611公尺的喬戈里峰（K2），這也是他生涯累積第8座世界14高峰，呂忠翰是目前台灣登山界無氧登頂最多座8千米高峰的紀錄保持人。

「K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫」、「前進14峰大夢計劃」臉書都公布喜訊，透露今年天氣狀況不佳，今天終於有個好天氣的空檔，呂忠翰從第4營地出發後，順利成功登頂。目前正在下山的路上。

呂忠翰最著名的事蹟之一就是在2019年與好友「八千張」張元植，一同以無氧攀登的方式挑戰世界第2高峰K2，可惜最後因天候不佳功虧一簣。去年攀登干城章嘉時，因體力超支的關係，他花費了約31個小時才完成攀登，也付出影響一輩子的代價，其中凍傷的兩根手指，從手指黏在肚子上的皮瓣手術到後期的手指「修型」，花了近三個月的時間治療，因為是「新長」的手指，在恢復訓練中會不時的刺痛，也影像後續的攀爬計畫。

無氧攀登K2峰有多困難？

喬戈里峰（Qokori）海拔達8611公尺，是世界第二高峰，雖比世界第1高峰聖母峰矮了200公尺，但它被認為是8000尺以上最難攀登的山岳之一，國際上通常稱之為K2，即「喀喇崑崙山脈2號主峰」。K2橫亙中國與巴基斯坦的喀喇崑崙山脈，地處偏遠，山勢陡峭，在中國稱「喬戈里峰」，但國際間通稱「K2」，源於1856年西方探險隊首次考察該地區時，標出了喀喇崑崙山脈自西向東的5座主要山峰，各以K1至K5命名。

同樣經常挑戰高海拔登山，綽號「張八千」的張元植之前曾經在臉書上分析指出，台灣首登K2不是什麼重點，重點是這個首登是以「無氧」的形式完成。

「無氧攀登」之所以特別，是因為在平地，空氣含量有21%是氧氣，但超過7千公尺後，氧氣只剩1/3，缺氧會使人血液循環變慢、反應遲鈍，甚至每走一步就要停下來喘10分鐘。因此撇去邊走邊吸氧氣瓶的方式，無氧攀登就是讓登山家可以更明白自身的極限。

張元植解釋大部分人類的無氧攀登界線大約在8200公尺附近，大多數人透過一定程度的訓練，都能具備在8200公尺以內無氧攀登的身體條件。這也就是為何在歷史統計上，標高8201的世界第六高峰卓奧友，以及其下的8000米巨峰，無氧登頂的比例是相對較高的（當然是排除近10年的商業攀登數據）。

張元植強調，前五高峰則是完全不同的程度。從第五高的馬卡魯（8485m)開始，無氧登頂的人數比例急遽降低。儘管只差了200-300公尺的高度，但這200-300似乎就是大多數人類潛力的界線。基本上可以說，能在這樣的海拔做到無氧登頂的，都是身體條件頂尖的高海拔攀登者。

而呂忠翰則曾表示，無氧者在進入8200到8300公尺後，往往陷入在一個飄盪的空間中，緩慢地身軀踩著腳底下的雪，有時變得很謙虛，有時會自大到好像什麼都沒問題，更有時會問自己為什麼來到這裏，大力大口喘著氣，每一步都是一種考驗跟堅持，

對我來說，在這死亡禁區裡，能為他人付出與分享自身能力，那是人類存在最美麗的價值，而在探險時，能夠堅定的選擇下一步，沒有過多複雜的想法，如同孩子們純白的天真，是最純粹且美好的時光。

曾格爾在去年7月22日登頂K2峰，也是以無氧方式；不過後來由於曾格爾有諸多登山紀錄的相關爭議，登山圈也有人開始質疑曾格爾無氧登頂K2的真偽性。而「三條魚」詹喬愉則是在去年6月底啟程攀登K2；也在巴基斯坦時間7月28日上午成功登頂，成為繼曾格爾之後，第2位踏上K2峰頂的台灣人。

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