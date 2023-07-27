登山家呂宗翰挑戰「無氧登頂」世界第二高峰K2成功，台灣8千米以上最多紀錄保持人
我們想讓你知道的是
曾格爾在去年7月22日登頂K2峰，也是以無氧方式；不過後來由於曾格爾有諸多登山紀錄的相關爭議，登山圈也有人開始質疑曾格爾無氧登頂K2的真偽性。而「三條魚」詹喬愉則是在去年7月28日成功登頂。
「果果」呂忠翰是台灣著名的登山家，由他發起的「前進14峰」計畫，是以全球前14座海拔8000公尺以上高峰為目標，並且希望都能以無氧攀登方式完攀，過去已成功以無氧攀登完成7頂峰，而今天下午，他以無氧攀登方式成功登頂世界第二高峰、海拔8611公尺的喬戈里峰（K2），這也是他生涯累積第8座世界14高峰，呂忠翰是目前台灣登山界無氧登頂最多座8千米高峰的紀錄保持人。
「K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫」、「前進14峰大夢計劃」臉書都公布喜訊，透露今年天氣狀況不佳，今天終於有個好天氣的空檔，呂忠翰從第4營地出發後，順利成功登頂。目前正在下山的路上。
呂忠翰最著名的事蹟之一就是在2019年與好友「八千張」張元植，一同以無氧攀登的方式挑戰世界第2高峰K2，可惜最後因天候不佳功虧一簣。去年攀登干城章嘉時，因體力超支的關係，他花費了約31個小時才完成攀登，也付出影響一輩子的代價，其中凍傷的兩根手指，從手指黏在肚子上的皮瓣手術到後期的手指「修型」，花了近三個月的時間治療，因為是「新長」的手指，在恢復訓練中會不時的刺痛，也影像後續的攀爬計畫。
無氧攀登K2峰有多困難？
喬戈里峰（Qokori）海拔達8611公尺，是世界第二高峰，雖比世界第1高峰聖母峰矮了200公尺，但它被認為是8000尺以上最難攀登的山岳之一，國際上通常稱之為K2，即「喀喇崑崙山脈2號主峰」。K2橫亙中國與巴基斯坦的喀喇崑崙山脈，地處偏遠，山勢陡峭，在中國稱「喬戈里峰」，但國際間通稱「K2」，源於1856年西方探險隊首次考察該地區時，標出了喀喇崑崙山脈自西向東的5座主要山峰，各以K1至K5命名。
同樣經常挑戰高海拔登山，綽號「張八千」的張元植之前曾經在臉書上分析指出，台灣首登K2不是什麼重點，重點是這個首登是以「無氧」的形式完成。
「無氧攀登」之所以特別，是因為在平地，空氣含量有21%是氧氣，但超過7千公尺後，氧氣只剩1/3，缺氧會使人血液循環變慢、反應遲鈍，甚至每走一步就要停下來喘10分鐘。因此撇去邊走邊吸氧氣瓶的方式，無氧攀登就是讓登山家可以更明白自身的極限。
張元植解釋大部分人類的無氧攀登界線大約在8200公尺附近，大多數人透過一定程度的訓練，都能具備在8200公尺以內無氧攀登的身體條件。這也就是為何在歷史統計上，標高8201的世界第六高峰卓奧友，以及其下的8000米巨峰，無氧登頂的比例是相對較高的（當然是排除近10年的商業攀登數據）。
張元植強調，前五高峰則是完全不同的程度。從第五高的馬卡魯（8485m)開始，無氧登頂的人數比例急遽降低。儘管只差了200-300公尺的高度，但這200-300似乎就是大多數人類潛力的界線。基本上可以說，能在這樣的海拔做到無氧登頂的，都是身體條件頂尖的高海拔攀登者。
而呂忠翰則曾表示，無氧者在進入8200到8300公尺後，往往陷入在一個飄盪的空間中，緩慢地身軀踩著腳底下的雪，有時變得很謙虛，有時會自大到好像什麼都沒問題，更有時會問自己為什麼來到這裏，大力大口喘著氣，每一步都是一種考驗跟堅持，
對我來說，在這死亡禁區裡，能為他人付出與分享自身能力，那是人類存在最美麗的價值，而在探險時，能夠堅定的選擇下一步，沒有過多複雜的想法，如同孩子們純白的天真，是最純粹且美好的時光。
曾格爾在去年7月22日登頂K2峰，也是以無氧方式；不過後來由於曾格爾有諸多登山紀錄的相關爭議，登山圈也有人開始質疑曾格爾無氧登頂K2的真偽性。而「三條魚」詹喬愉則是在去年6月底啟程攀登K2；也在巴基斯坦時間7月28日上午成功登頂，成為繼曾格爾之後，第2位踏上K2峰頂的台灣人。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL