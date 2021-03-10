「父債子還」不是天經地義，辦理「拋棄繼承」時該注意哪些事項？

前陣子Dcard上有篇文章「拜託！沒有能力請不要生小孩！」引起接近千人留言的熱烈討論；文中無奈語氣道出現實生活的艱辛、父母死亡後的債務繼承與親情裡最深的枷鎖，而底下留言更是充斥共鳴與感嘆。

家的定義到底為何？今年國片《親愛的房客》亦以遺產作為故事包裝，討論關於親情下的羈絆與愛的連結；然而，當傳統的親情之愛不再讓人幸福而是痛苦，該如何做才能幫助自己掙脫枷鎖？今天，我們先來了解關於繼承的問題，當今的遺產制度真的想讓繼承者如文中作者所言：父母死後會繼承所有債務而倍受痛苦嗎？

其實不然。關於目前法定的遺產制度，2009年《民法》第1148條已將「繼承」修正為全面限定繼承；過往的概括繼承製度確實有可能發生「父債子還」的狀況，但現今修法後，此情形不會再發生，大家可以暫且鬆一口氣。另外，如果今天繼承人已確定負債大於遺產時，不妨考慮採納拋棄繼承，避免因為債務問題而一身苦。

「拋棄繼承」就是拋棄往生者留下的所有財產、保險給付、債權與債務，簡單來說：便是在金錢上與此人完全脫離，無需有任何瓜葛。拋棄繼承的辦理流程並不繁瑣，欲辦理者不用擔心難度較花費時間，只要記得備妥相關文件至法院辦理，便可成功完成聲請。不過繼承人請務必記得聲請的時效—於知道可以繼承時的三個月內向法院提出聲請，把握住自身的權利。

關於辦理拋棄的流程，主要為以下幾點：

至戶政事務所準備書面資料（戶籍謄本、死亡證明書等） 請備妥相關文件到被繼承人（往生者）住所地的法院聲請 法院會依照當事人狀況進行審查 法院審核通過後寄發通知函給聲請拋棄繼承的繼承人。

然而，還是有幾點注意事項，提供給需要拋棄繼承的朋友參考：

拋棄繼承只有對有辦理的人有效，沒有辦理者仍會繼承債務，所以記得辦理拋棄繼承時請通知每位可能會繼承的人！（詳細繼承順位可以參考這篇） 過世後的繼承權才會生效，所以過世前辦理拋棄繼承無效。 自願辦理拋棄繼承無法申請撤銷，請辦理前確定無誤後再進行聲請，避免陷入後悔漩渦之中。 辦理拋棄繼承仍有些權利不會被拋棄，比如：

①犯罪被害補償金的遺屬補償金

②汽車交通事故死亡的保險給付請求權，或特別補償基金補償請求權

③勞工因職業災害而致死亡的喪葬費與遺屬補償金

所幸繼承製度已改法，繼承人得以做出選擇來保護自身權利，避開陷進負債一生的泥濘裡。希望這篇文章可以幫助到剛好為此感到困擾的你，以上是關於拋棄繼承的內容，如果想要了解關於拋棄繼承的更多訊息，也可以參考這篇文章。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航