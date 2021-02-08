章魚和魚類之間存在著複雜的社會關係，用觸手拍打可能是種「懲罰」

文：Chloe

章魚身上的神經元，不亞於人類幼兒

章魚是非常聰明的迷人生物，牠們與人類的共同祖先生活在大約8億年前，比人類和貓的共同祖先古老得很多。但是章魚神經系統極發達，一隻章魚身上的神經元數量不亞於一條狗，甚至是一個人類幼兒，智商也不輸許多陸地和水中的哺乳動物。

在實驗室和水族館裡可以看到章魚會開罐頭、會猜謎、會用工具，能越獄逃跑，還會偷偷溜出水缸轉悠一圈再爬回去然後把蓋子蓋上。牠們不旦記仇還會用水噴自己不喜歡的人，而在野外自然環境生存的章魚，可以觀察到牠們都具有很強的應變能力，可以透過各種複雜的行為來適應環境，甚至具有識別和解讀周圍的人和動物的態度，及肢體語言的能力。

章魚會無緣無故攻擊魚類

根據科學家在今（2020）年錄到的一段新影片，發現章魚其實是非常奸詐的海洋生物。影片中可以看到章魚會偶爾伸出觸角，用觸手攻擊附近的魚。上周發表在《生態學》（Ecology）雜誌上的一項研究表示，有時候章魚還會無緣無故地大發雷霆。

里斯本大學的科學家們，不能完全確定為什麼海洋生物會有這樣激烈的情緒轉變，但他們覺得最合理的推估，就是章魚只是想要惡作劇而已。

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!



Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small 🧵)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t — Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) December 18, 2020

在一系列關於這項研究的文章當中，研究作者以及里斯本研究員愛德華多．桑帕約解釋說，章魚經常會和魚類一起覓食，但如果一條魚沒有順著章魚的指示，或是偏離了團隊，甚至以其他方式脫節，章魚就會把這些魚拍開。有些時候，章魚還會在魚兒們不捕獵時攻擊牠們，不過牠們的這種行為難以解釋。（延伸閱讀：俄羅斯海域遭受污染，高達95％的生物喪命）

隨機的攻擊拍打，可能是在懲罰魚

研究人員認為在這些情況下，有兩種不同的理論延伸的可能，第一是科學家們在論文中推測，章魚完全無視利益的存在，攻擊完全只是一種惡意甚至是惡作劇的行為；另一種猜測，則是我們在影片當中看似隨機的攻擊拍打，實際上是對魚的一種懲罰。可能是因為章魚認為魚兒的行為不端，或在之前的捕獵中魚兒沒有做出足夠的貢獻。

不過無論章魚們是在努力提高團隊合作，還是只是發洩牠自己的不滿，很明顯的章魚和魚類之間都存在著複雜的社會關係。我們可能以為這種社會行為只有人類世界才會存在，沒想到動物們也會與我們有類似的社會化行為，研究人員對此也感到十分驚訝。

參考資料

DAN ROBITZSKI（2020,DECEMBER 23）.SCIENTISTS SAY THAT “SPITEFUL” OCTOPUSES PUNCH FISH WHEN THEY’RE ANGRY. Futurism

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航