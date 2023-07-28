北市酒駕致死案判決出爐，國民法官審議認為不合乎自首要件，判7年2月高於過去平均刑度
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對於做出這樣的判決，國民法官也表示，因為充分參與，如果被社會大眾批評判決不公、或是被罵恐龍法官，他也可以接受，但他希望大家要更了解司法，才會尊重司法，更能避免自己觸法。
22歲的李姓男子去年11月酒後駕車，於忠孝西路地下道撞到24歲王姓男子的駕車，王男的車被撞飛翻覆，當場重傷身亡，此案依酒駕致死罪起訴，成為台北地方法院第一個國民法官審理的案件，也是全台第一件國民參與審判的酒駕案；爭點在於李男是否合乎「自首」要件，經過4天的審理，合議庭今（28）日下午宣判依酒駕致人於死罪判李男有期徒刑7年2月，可上訴。
酒駕依《刑法》第185條之3第1項規定，稱之為「不能安全駕駛罪」，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，就必須負擔刑事責任。而李男當時的酒測值高達1.085毫克。因酒駕而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。李男假如合乎自首要件，將可以減輕一半刑期，也就是1.5年以上。
檢辯雙方在最後辯論時，檢方認為李男不合乎自首要件，犯後態度不佳，主張從重量刑判處7到9年，辯護律師則主張，李男並非酒駕累犯，也沒重罪前科，「真心後悔、勇於承擔」，希望給改過自新機會，考量未來復歸社會的可能性，建議判處5到6年。
判決理由為何？
本案由審判長兼受命法官林鈺珍，2位陪席法官吳玟儒、洪甯雅，與3男3女6位國民法官，以及3男1女4位備位國民法官組成合議庭共同聽審。李男出庭都認罪，辯護律師劉迦安、范瑋峻試圖為他爭取自首減刑。
審判長林鈺珍說明，判決理由主要是考量到李男是出於玩樂因素，才在飲酒後駕車，並且以時速100公里在台北市區的道路上駕駛，追撞王男，導致其死亡，事發後，李男也未及時救護王男，且雖然有坦承犯行，但國民法官審議後，認為並不合乎自首的要件，犯罪行為可謂惡性重大；另外也考量到，李男雖然有寫悔書、抄寫經書等，但目前仍未與被害人家屬達成和解，並取得被害人家屬原諒；加上李男的家庭關係薄弱，導致未來更生可能性低；但合議庭認為，檢察官建議的7到9年刑期過重，因此經與國民法官討論後，判處7年2個月。
另外遭撞死的王男家屬，不久前向台北地檢署提出犯罪被害人補償的申請。經過北檢的審議，認為李男酒駕肇事犯行，造成女兒失去至親，家庭的美夢也被打破。因此，決定補償幼女為精神慰撫金及遺屬補償金，總計共計73萬多元。由於王男家屬是根據修正前的《犯罪被害人保護法》舊法提出申請，依照舊法規定，北檢將代墊付這筆補償金。然而，為了追討這73萬多元補償金，北檢將提起民事訴訟，向加害人李男追討相關款項。
被害人家屬的律師游敏傑說，對於量刑可以接受，且判決有顧慮到家屬的感受，由於死者的孩子小，未來會向李求償1000萬元，包含慰撫金與扶養小孩的費用。李男的辯護律師則表示，會和家屬以及李男討論後，再看看是否繼續上訴。
雖然酒駕致死的法定刑度是3到10年，不過根據立委江啟臣辦公室2021年的統計，實務的判決上很少判重刑，酒駕未肇事平均量刑3.3個月，但6個月以下的判刑易科罰金，代表酒駕若是沒撞傷、撞死人，只要罰錢就好；酒駕肇事致傷者，平均刑期16.5個月；酒駕致死者，平均刑期31.5個月。從2016到2018年酒駕量刑被判3年以上的不到100人，然而像是2017到2021年，被酒駕撞死的就有1492人，平均一年就有300人死於酒駕。
而根據《中央社》專題報導中的統計，從2012年到2019年，酒駕致死的刑度多數落在2年以內，次多是1年6月以內，判處3年以上的比例較少，法官也對此作出解釋。因此可以說，李男這件酒駕致死案，以國民法官首次參審的判決結果來看，是重於過去的平均刑度。
不過近年也不少酒駕致死被重判的例子，包括高雄黃男日前在愛河邊酒駕釀一死三傷，今年二審出爐，重判9年10月；台中市吳姓男子去年中秋連假白天酒駕紅燈左轉撞上騎機車直行的高中生，被判4年10月；今年1月台中王姓男子酒駕已被吊照又酒駕闖紅燈，撞死一女性，也被法院判決7年2月。
酒駕相關的刑責也在近年越修越重，2019年5月31日立院三讀通過修法，5年內再犯酒駕並致人於死，可判無期徒刑或5年以上徒刑，致人重傷可判刑3年以上10年以下，2022年再修法提高單純酒駕刑責為3年以下徒刑，並把認定構成酒駕累犯的年限，從5年擴張到10年，酒駕致人於死或致人重傷刑責不變，但增訂各得併科罰金200萬以下與100萬元以下的規定。
國民法官參審後紛紛「改觀」：上了一堂法律課
審判結束之後，國民法官也分享心得，好幾位國民法官都表示，一開始接到通知時，心中還有點排斥，因為工作要請假一整週怕會給其他同事麻煩，加上過去對法律也不熟悉，甚至還有人在接到通知時，才第一次知道原來台灣今年開始有這個制度，也有人不打算到庭；不過後來這幾位國民法官都認為，好險有來，很高興也覺得很幸運自己可以被抽中，這對他們來說都是很有意義的體驗，有上了一堂法律課的感覺。
其中一位國民法官表示，以前自己想到法律、法官，都覺得司法是冷酷無情的，但這次實際參與審判過程讓他感覺到司法的溫度和教育意義；原本他對於判決如何形成完全沒有概念；但是法官很耐心的和大家解釋關於各項證據、檢辯雙方的論述該如何理解，以及每個程序的意義，最後大家也都在幾個爭點包括自首和量刑，充分表達意見，在過於主觀的時候，法官也會協助大家將討論重新聚焦回證據呈現的客觀事實上，這點特別感謝法官。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL