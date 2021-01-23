10多歲就靠想像領悟光速有限，愛因斯坦的「想像實驗」對理論物理學有何重要性？

文：赫森費德（Sabine Hossenfelder）

愛因斯坦最重要的物理學突破就是源自想像，想像實驗（德文為gedankenexperiment）是他賦予這類想像的著名名稱。他在10多歲時就曾經想像自己乘著光束旅行，進而領悟到光速是有限的。愛因斯坦最重要的重力理論──廣義相對論，源自他沉思關於電梯向上加速的結果。在這兩個例子中，他都運用心靈之眼，超越實驗室測量的限制，創造解釋自然界的新理論。

愛因斯坦不是史上第一個採用這種研究方法的理論學家，也不會是最後一個，但他的傑出成就十分重要，奠定了想像實驗在近代理論物理學中的基石地位。現今物理學家經常借助想像實驗來提出新理論，以及找出現有理論的矛盾處或新奇的效應。

想像實驗近年來廣受採用，然而也造成一些令人不安的問題。科學家正在尋找大統一理論，以結合量子力學的小尺度世界，與愛因斯坦相對論的整體宇宙描述，目前最普遍的一些想法都缺乏觀測證據。單靠想像是否能支持這些理論？邏輯推論的可信度有多高？科學直覺和幻想之間的界線何在？愛因斯坦留下的洞見沒有提供確切答案。

一方面，愛因斯坦借助想像實驗獲得相當大的成功，另一方面，他最為人所知的想像實驗，是以許多實驗的數據為基礎，例如首先測量光速恆常性的邁克生–莫立經典實驗。再者，愛因斯坦有時專注於可測量的現象，反而忽視了更深一層的真實（reality），不過即使是他在想像實驗中犯下的錯誤，後來也對科學突破有所貢獻。

以下我們將介紹愛因斯坦最具代表性的幾項想像實驗，說明想像實驗何以成功，又在哪裡失敗，以及對現今理論物理學中爭論不休的問題仍然有何重要性。

沒有窗戶的電梯

在想像實驗中，愛因斯坦充份展現了他的天份，判斷現實經驗中哪些最為重要、哪些可以捨棄。我們來看看他最著名的想像實驗：於1907年開始構思的電梯想像實驗。

愛因斯坦指出，在沒有窗戶的電梯內，我們無從分辨電梯在重力場中是靜止或以等加速度上升；接著他推測這兩種狀況下的物理定律一定完全相同。根據「等效原理」，在這個區域裡，也就是電梯內，重力的效應與無重力狀態下的加速度相同。

在發展出數學式之後，等效原理成為廣義相對論的基礎。換句話說，愛因斯坦受到電梯想像實驗的啟發，在心智上勇敢邁出一大步，最後獲致他最重要的成就，也就是重力的幾何描述。

鬼魅般的超距作用

在之後的研究生涯中，愛因斯坦努力對抗量子力學，尤其是測不準原理。根據測不準原理，我們越了解某個基本粒子的一種性質（例如位置），就越不了解另一種相關的性質（例如動量），反之亦然。愛因斯坦認為，測不準原理顯示量子力學有著極大的錯誤。

愛因斯坦設計出一連串想像實驗，與丹麥量子理論學家波耳（Niels Bohr）交手數次，試圖證明測不準原理可能是錯的，但波耳點出了所有實驗的癥結。這些爭論支持了波耳的想法，顯示量子不確定性是基本自然性質。如果連偉大的愛因斯坦都無法設計出一種方式，同時精確測量粒子的位置和動量，表示測不準原理一定有其意義！

愛因斯坦、波多斯基（Boris Podolsky）及羅森（Nathan Rosen），於1935年共同發表對測不準原理最強而有力的批評（後來稱為EPR論證），但實際撰寫這篇論文初稿的人，可能是波多斯基而不是愛因斯坦。所以EPR想像實驗不是由箱子、時鐘和光束等構成的想像型式，而是以一連串抽象的數學式，來描述兩個廣義量子系統之間的交互作用。

以EPR實驗最簡單的想像型式來探討粒子「纏結」這種古怪的性質，也就是兩個粒子具有相互關聯的量子態。實驗過程如下：假設自旋為0的一個不穩定粒子衰變成兩個粒子，朝相反方向遠離。（自旋是粒子角動量的一部份，但自旋與粒子的轉動速率無關。）守恆定律要求這兩個粒子的自旋總和必定為0，因此一個粒子的自旋可能向上，而另一個粒子的自旋可能向下。

根據量子力學，如果不測量這兩個粒子，它們都不會有明確的自旋，除非測量其中一個粒子。當我們測量其中一個粒子時，另一個粒子的量子態會立即確立，即使距離遙遠也是如此！

愛因斯坦認為這種「鬼魅般的超距作用」是無稽之談。根據狹義相對論，任何物體的速度都不可能超越光速，因此分別位於宇宙兩端的兩個粒子不可能即時互相溝通；他指出「隱變數」必定在測量之前就決定了測量結果。

其後科學界爭論了數十年，直到1964年，物理學家貝爾（John Stewart Bell）提出一套原則，把纏結粒子之間相互關聯，與透過隱變數所決定的這兩種資訊的差異加以量化。

1970年代至今，纏結量子系統的實驗屢屢證明愛因斯坦的說法錯誤，量子粒子確實具有隱變數無法解釋的相互關聯資訊。鬼魅般的超距作用確實存在，但實驗顯示它傳遞資訊的速度不可能超越光速，符合狹義相對論。

這個違反一般想法的現象，目前仍是物理學領域最難解的難題之一，愛因斯坦的執著反對卻凸顯出證實此現象的重要性。

纏結互補

在現今物理學領域中，有些想像實驗探討如何讓相對性宇宙，與量子粒子不確定性的本質互相融合。

我們來看看廣受討論的黑洞資訊弔詭。如果你把廣義相對論和量子場論結合，會發現黑洞質量因量子效應而緩緩向外輻射，導致黑洞蒸發。此外，你無法由這個過程重組、解讀資訊：無論形成黑洞的物質是什麼，你無法從黑洞蒸發時產生的輻射來獲得關於其成份的資訊。

可是量子力學不允許這樣的過程存在，按理我們還是能用量子力學來重建資訊。舉例來說，書本燃燒後的煙霧與灰燼當然會使資訊難以解讀，但根據量子力學，煙霧與灰燼所含的資訊仍然完整，可以重建這本書的資訊。然而黑洞蒸發時並非如此，因此我們面臨邏輯上的不一致。

我們結合量子力學與廣義相對論後，發現黑洞必定會蒸發，但推論的結果又不符合量子力學，其中一定有錯，但錯誤何在？

Photo Credit: 科學人雜誌

探究這個弔詭而設想的想像實驗，通常假設有兩名觀察者（為了方便區別，就稱他們為愛麗絲和鮑伯），各持有某對纏結粒子之一，就像EPR實驗中的兩個粒子。愛麗絲帶著一個粒子跳進黑洞，鮑伯帶著另一個粒子留在黑洞之外，並遠離黑洞。愛麗絲消失在黑洞後，鮑伯手上的粒子只是一般粒子，自旋可能向上或向下，與另一個纏結粒子相互關聯的資訊已經和愛麗絲一同消失。

這個弔詭最廣為接受的解答之一，稱為「黑洞互補性」，在這項理論中，鮑伯和愛麗絲的角色仍然重要。在1993年，當時任職於美國史丹佛大學的色斯金（Leonard Susskind）、索拉修斯（Larus Thorlacius）和厄格倫（John Uglum）提出黑洞互補性，這項理論遵守愛因斯坦想像實驗的金箴：專注於可測量的現象。

色斯金等人假設，與愛麗絲一同掉入黑洞的資訊，未來一定會隨著黑洞輻射釋出。由於量子力學僅允許一個粒子與另一個粒子纏結，即纏結遵循「一夫一妻制」（monogamous），因此通常會造成另一個矛盾。也就是說，如果鮑伯的粒子與愛麗絲的粒子纏結，就不可能與其他粒子纏結。

但根據黑洞互補性，鮑伯的粒子與愛麗絲的粒子纏結，並與黑洞釋出的輻射纏結，儘管這違反了「一夫一妻制」。乍看之下，黑洞互補性似乎解決一個弔詭，卻又浮現另一個矛盾。

本文為原文節錄版，欲閱讀更豐富內容，請參閱〈科學人知識庫〉2015年第164期10月號

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航