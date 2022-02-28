2022/02/28,
音樂

【專訪】台語歌研究者陳培豐：台語老歌的道地「氣口」悲涼唱腔是如何煉成的？

【專訪】台語歌研究者陳培豐：台語老歌的道地「氣口」悲涼唱腔是如何煉成的？
圖片來源：Wikimedia

我們想讓你知道的是

坊間常認為，台語老歌滄桑悲涼的「日式演歌唱腔」，來自日本殖民時期的同化，但中研院研究員陳培豐不以為然。不同於多數以歌詞為分析文本的歌曲研究，他從抽象的「唱腔」著手，耗時六年，完成《歌唱台灣》一書。

採訪撰文：陳子萱
美術設計：林洵安

台語歌曲，台灣命運的寫照

「愛拚啊才～會～贏～～～」人們熟悉的〈酒後的心聲〉、〈舞女〉、〈心事誰人知〉，其花俏轉音、顫音和悲涼哭腔，成為台語老歌的基調。但中研院台灣史研究所陳培豐研究員發現，這種日式演歌的唱腔風格，並不是台語歌曲的「傳統」，而是在二戰之後，台灣人主動傾靠日本文化的結果。

「研之有物」專訪陳培豐，他將台語歌謠視為「台灣人的自畫像」，從中勾勒庶民社會對自身處境、歷史過往的理解。

台語老歌的道地「氣口」

「我也來到他鄉的這個省都，不過我是真打拚的，媽媽請你也～保～重～」經典的台語歌曲〈媽媽請你也保重〉，不只台語歌手葉啟田、蕭煌奇、洪榮宏，連S.H.E也唱過。但不論是台語唱將或偶像團體，若沒帶上濃濃的哭腔、轉音和連綿顫音，好像就少了原本的「那一味」。

這種「氣口」究竟何時開始？坊間常認為，台語老歌滄桑悲涼的「日式演歌唱腔」，來自日本殖民時期的同化，但中研院研究員陳培豐不以為然。不同於多數以歌詞為分析文本的歌曲研究，他從抽象的「唱腔」著手，耗時六年，完成《歌唱台灣》一書。

陳培豐發現，日治時期的台語歌謠，其實是以本土「歌仔調」唱腔為主；一直到戰後國民黨統治下，演歌風味的黏稠唱腔才出現，逐漸成為今日台語歌曲的「傳統」。

1958年的〈媽媽請你也保重〉，翻唱自日文歌曲〈俺らは東京へ來たけれど〉（雖然我們來到了東京），唱出農村青年遠赴都市打拼的鄉愁，唱腔已融入大量轉音、顫音的演歌風格。

戰前「閨怨女」，台灣味的歌仔調

1914年，亞洲第一座合乎標準的錄音室在東京現身，預告流行歌曲工業即將在日本如火如荼展開。

隨著殖民地身分，日本的新民謠運動也在1920-30年代，飄洋過海。新民謠歌詞描寫台灣事物，但多以日式曲調、日文傳唱，因此主要流傳在台日人之間，僅是「專屬日本人的台灣歌謠」。

對識字率不高的台灣百姓而言，白話說唱、故事性豐富的台語歌仔戲，才是正港的「流行歌」。因此在1930年代之後，當台灣人製作的台語流行歌曲開始現身市場，唱片公司延攬藝旦與歌仔戲班來錄製唱片，打入了庶民生活。流行歌曲工業的現代化物質基礎，包括唱片、資金、設備，也漸漸在島嶼落地生根。

當時的暢銷歌曲多是抒發「閨怨女」情懷，充滿對愛情的思慕與渴望。例如〈望春風〉，即是由出身歌仔戲班的歌手純純一舉唱紅。

陳培豐指出，三零年代台語歌的閨怨女形象，對於歌者與聽者，都頗有共鳴。這些藝旦或出身歌仔戲班的歌者，多數生長於貧困、被送養與決定婚配，歌中那嚮往自由戀愛的閨怨女，如同自己的化身。對於庶民聽眾，閨怨之情則反映出被殖民者渴盼自由的心情。台灣人民、底層歌女、歌詞人物，在日治時代的台語流行歌曲中，共構交織出相似的生命情感。

戰前台語流行歌曲的唱腔，則多為「歌仔調」，音節清脆、平直，因為以丹田發聲，充滿抑揚頓挫的顆粒感，曲風或演唱都保有濃厚的「台灣味」；日式演歌唱法還未出現。

整體來看，戰前日式風格的新民謠，沒有直接影響台語歌曲，「日本／知識菁英」與「台灣庶民」仍為兩條平行線。

第一首台灣人用台灣話製作的台灣流行歌曲是？

以時間來看，第一首發行歌曲為1931年的〈烏貓行進曲〉，但1932年〈桃花泣血記〉搭配電影，傾訴自由戀愛的渴望，更受歡迎。而戰前的台語流行歌多半是傳統歌仔戲唱腔，清亮高昂、頓挫分明，每個音直接到位、不刻意轉音裝飾。

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純純堪稱是台灣流行樂壇第一位天后。她原本是歌仔戲班演員，後來被台灣首家唱片公司「古倫美亞」延攬，錄製了多張台語和日語唱片，唱紅多首1930-1940年代台語經典流行歌，如〈望春風〉、〈雨夜花〉、〈跳舞時代〉、〈桃花泣血記〉等。

戰後威權統治，演歌唱腔道出悔恨與悲情

1945年8月15日，日本天皇宣布投降。

台灣百姓歡天喜地，盼著重回「祖國」懷抱。但人們始料未及，迎來的竟會是劇烈衝突與動盪不安。接踵而來的語言政策、二二八事件、白色恐怖、土地改革，如同一場場大海嘯，島嶼宛若經歷另一場「再殖民」。

台語流行歌的意象，也從日治時期的「閨怨女」，在戰後初期搖身一變成為「苦戀女」。

賣肉粽〉、〈收酒矸〉，唱出年輕人沒頭路、通膨率高漲的蕭條之景；〈苦戀歌〉，映射本省台灣人被祖國「欺騙」、「拋棄」的悔恨之情。〈望你早歸〉、〈安平追想曲〉、〈河邊春夢〉等苦戀的無奈，瀰漫於1945-1955時期的台語歌，歌詞和社會集體情緒疊影互文。

陳培豐描述當中的意象轉折：「戰前是渴望自由戀愛不可得；戰後終於成就愛情了，結果卻是憧憬破滅，充滿被騙的悲傷心碎。」

戰後短短的10年內，台語流行歌曲開始轉向模仿日式演歌唱腔，唱腔悲情滄桑、帶有大量轉音、顫音，反映出威權體制的重重禁錮下，人民轉而懷想起過往的時代。

「絲滑」、「黏稠」的連音，帶修飾性的轉音與顫音，這種悲情滄桑的唱腔基調，從此蔓延在台語流行歌曲。

「亦日亦台」的「港歌」唱腔，展現台灣人的認同流動

壓抑、悲情與茫茫不安的社會氛圍，除了來自威權統治，也和1950年代以後的土地改革有關。

「台灣作為殖民地，近代化和工業化沒有被一起引入。戰前的台灣只進入近代化、工業程度低；一直到戰後大批農民被迫離鄉，這是台灣人在歷史上的第一次經驗。」陳培豐說。

大量農村子弟離開家鄉，走向工廠與都市，引發島內第一次大規模的人口遷移。在這種背景下，台語歌曲開始大量翻唱日本的「港歌」，同時也以自創方式推出〈港都夜雨〉等作品，象徵青年離鄉的漂泊無依。

對於當時的本省青年來說，戰後初期歷經被國家「欺騙」的各種無奈──政治、族群階層上遭受打壓；禁說方言政策下，被迫成為「失語的一代」；因為三七五減租、耕者有其田，只能離鄉討生活。農村子弟漂浪都市的滄桑，都藉由港歌裡的大海茫茫、路途迢迢，表露無遺。


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