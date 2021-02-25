林淑芬、劉建國與江永昌萊豬法案「跑票棄權」，民進黨中評會決議停權1年、再犯停3年

2021/02/25 16:00 更新

民進黨中評會今天討論民進黨立委林淑芬等3人在萊豬投票跑票一事，並決議停權1年處分，但若再犯，就停權3年。

民進黨立法院黨團去（2020）年12月底開會決議，對含萊克多巴胺美豬表決時，跑票的林淑芬、江永昌、劉建國等3名黨籍立委予以停權3年，罰新台幣3萬元，也依黨團組織規程送中央黨部當作提名參考。

對此處分3位立委5之前就曾表示接受也尊重。江永昌今日則說，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了台美合作關係與發展國際貿易走出去，執政黨這樣做並沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚；對於中評會今天所做決議，黨必須有黨的紀律，願意接受。

《風傳媒》報導，黨內人士分析，基本上1年的處分，對於有意角逐下屆雲林縣長提名的劉建國，甚至是對於要再尋求立委連任的林淑芬、江永昌等人，都不會有重大影響。

（以下原文刊於2020/12/30 12:00）

原標題：林淑芬、劉建國和江永昌3立委因萊豬法案表決「跑票棄權」，遭民進黨團處分停權3年

立法院日前針對萊豬議題上演表決大戰，雖然民進黨團決議一致投票，違者祭出黨紀處分；但最後表決時包括林淑芬、劉建國、江永昌等還是分別在不同相關法案時棄權未投票；民進黨團今開會決議將依規定罰款3萬元，同時不得擔任黨團幹部，及委員會召委，並送中央黨部中評會作為未來提名資格參考；民進黨團也決議跑票的3位綠委，祭出黨團內停權3年。

民進黨團總召柯建銘稍早受訪時解釋，今天黨團會議的結論分為2部份，一是根據《黨團組織規程》第31條，移送中央黨部作為公職候選人提名之參考；二是黨團內部據《黨團組織規程》第30條，予以停權3年，包括選擇委員會及擔任黨團幹部等權利。至於其他8人情節較輕者，包含上廁所、按錯、更正等，會請他們赴紀律小組說明。

柯建銘說，包括停權及罰款（3萬元），黨團內部可以自己處理的就由黨團處理，要移送中央黨部的也會移送，剩下就是中央黨部的事情。相關處分有3天申覆期，會通知當事人可於3天內提出申覆，以上決議是今天黨團會議一致通過的。對於媒體追問停權3年是否太重？柯建銘表示，今天沒人提出，過去楊曜在召委選舉時投錯票，都停權1年，所以對於本案，大家覺得應該停權3年。

根據民進黨《黨團組織規程》第30條及第31條，黨團成員之言行有違背黨團規程、決議或破壞民進黨名譽者，黨團得依情節輕重予以警告、嚴重警告、暫停出席黨團會議或停權；違反黨團決議情節重大者，於該屆任期中喪失擔任黨團幹部、各委員會召集委員及各政策小組召集人之資格，並移送中央黨部處理，建議列為公職候選人提名之參考。

停權指的是停止黨團成員享有之權利，但不影響其對黨團應盡之義務。也就是被停權的3位立委不能出席黨團會議、選舉和被選舉為黨團幹部、參加各政策小組，以及不能被推舉為本黨團各委員會召集委員候選人。但還是要遵守黨團會議及黨團幹部會議之決議，並繳納成員分擔金。

林淑芬、劉建國和江永昌，為何要跑票？

新北三重五股區的立委林淑芬在得知黨團決議後僅簡單表達尊重；江永昌透過辦公室回應，黨必須要有紀律，接受黨團所做的決議。而劉建國則未有回應。

事實上林淑芬在投票前就已經透過臉書「預告」自己對目前放寬美豬進口的相關配套仍有疑慮，「站在人民的立場來思考」，可能會「跑票」；若因堅持理念和價值而被黨處分，她會坦然接受。而這也不是林淑芬第一次做這樣的決定，過去在《勞基法》、《醫療法》、《公投法》等法案投票時，就曾有多次與黨團決議不一致的情況，當時也曾被黨團處分罰款過；她也曾在臉書上透露自己在黨團內罰款已經累計超過50萬。

而這次投完票後，雖然有部分選民支持林淑芬，稱其為「民進黨唯一良心」，但也有不少民進黨支持者對此表達不滿，認為林淑芬根本應該退黨，又要民進黨的資源，又不願意遵循黨團的決議，而且還塑造出自己「道德高標」讓同黨同志顯得好像「都沒良心」一樣；林淑芬本人對這些爭議很少回應，投票前也幾乎都不接媒體的詢問電話。

林淑芬在25歲當選並連任2屆新北市（當時還是台北縣）議員後，2007年開始轉戰蘆洲、五股、三重選區的立委至今已經連續5屆當選，任期超過20年，是新北市最資深的女性立法委員、也是民進黨在新北市最資深的立法委員，並2度取得全市最高票。2020年1月的大選中，林淑芬更拿下超過六成選票，蟬聯新北市最高票立委的寶座並打破2012年羅明才全市最高票的紀錄。

而劉建國則是因為選區在養豬產業興盛的雲林，且也是已經連任3屆的地方立委，早就被點名可能會跑票。投票當天雖然並未表達什麼，僅簡短說會「做出選擇」。不過事後劉建國有向媒體透露他的想法是，面對萊豬進口，希望配套措施一定要做好，執政團隊應該要隨之應變、超前部署，做為執政黨立委有督促執政團隊的責任。但他認為面對美豬放寬進口相關的配套措施仍有諸多不足之處。

而新北市中永和區的立委江永昌，和前兩者不同的是，表決大戰早上攸關營養午餐的《學校衛生法》與黨團一致，到了當天下午進行行政命令相關表決時棄權沒投票，他事後透過辦公室回應，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了發展國際貿易走出去，執政黨這樣做並沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚。

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核稿編輯：楊士範