《閱讀夏Lala》Ep.8：聖誕佳節不只響叮噹，滿滿的黑暗面全部講給你聽

文字：沈默

每年的聖誕節都是錢潮搶搶滾的大日子，就連在大疫情年代，NBA也要搶耶誕大戰商機、猛然開賽，而聖誕老人慈祥地發送禮物的形象深植人心，讓聖誕節一派歡樂的氣氛，但事情真的是這樣嗎？或者說只能這樣嗎？聖誕佳期永遠只能響叮噹嗎？《閱讀夏LaLa》本集，夏宇童與陳夏民別出心裁地從暗黑、恐怖的面向，帶領聽眾一窺過聖誕節的另類選擇。

滿滿的聖誕黑暗面，全部送給你

由於主題是聊不為人知的聖誕節，夏宇童起頭就分享了這位圓胖、大鬍子、穿紅色工作服、背禮物大袋子如何來到世間，事情可以追溯到19世紀，一名法蘭克福的精神科醫生海因里希．霍夫曼（Heinrich Hoffmann）於1845年為三歲的兒子寫了一本聖誕節漫畫書名為《Struwwelpeter》，其中便描繪了紅衣尖帽的Niklas，但還不是慈祥老爺爺，而是會把不乖的孩子浸泡在墨水缸裡。

陳夏民感想很直接：「哇！這也未免太變態了吧。」

Niklas後來在荷蘭人的改良下，傳入美國，變成聖誕老人（Santa Claus）。夏宇童又進一步解釋，聖誕老人是真有所本的，源頭就是天主教聖人聖尼古拉斯（Saint Nicholas），12月6日是其慶日，如今德國人們都保有在12月5日晚上將靴子放到門前的習俗。在歐洲傳說中，聖尼古拉斯在這天會與僕人、背著大布袋或竹簍的Ruprecht四處拜訪小孩——好孩子會得到禮物，壞孩子則不會收到禮物，只拿到Ruprecht的樹枝，甚至被關進竹簍裡。夏宇童說：「Ruprecht的另一個名稱叫坎普斯（Krampus），有不少電影都處理到聖誕老人與坎普斯大戰的場景，甚至以此為主題，應該大家都不陌生吧。」

「所以說聖誕節的原始樣貌，本來就包含暗黑，不是全然歡喜的。」陳夏民說。跟著他提到，歐美人的聖誕節到新年的長假，就像台灣的農曆新年一樣，是全家團聚時光，「但不是聚在一塊兒就一定是好事啊，有時候反而會有矛盾和爭吵，就像我們圍爐時，沒有結婚的就會被長輩逼問什麼時候結婚，有結婚的就要交代什麼時候生小孩或買房買車有的沒的，壓力無敵大。」

這個時候，就非常需要找到自己的方式進行紓壓，喜愛看恐怖片的陳夏民有一個黑暗指數極高的個人獨門祕方，「我會在Youtube上打恐怖片片名，後面再加carnage count搜尋，就會有個頻道告訴你，那些片子裡面的角色是怎麼死的，死了多少人。對了，也有個Youtuber叫Dead Meat，還會評分死法的等級，例如金斧頭之類的。」

陳夏民更加碼推薦推薦聖誕夜必看恐怖良品《停車場夜驚魂》（P2），描述一名工作能力強的女性，在聖誕夜，被一名展開恐怖舉動、要困住她佔為己有的保全，以及殺人模式非常有創意的《黑色聖誕節》（Black Christmas）等等，「聖誕節也不是一定非得要歡樂不可啊，還有其他不同的選擇，來一點暗黑聖誕節吧，也是另外一種趣味吧。」

夏宇童實誠地回應：「好啦，我不會強逼你一起過聖誕節，停止發洩你的負能量。」

經典《糖果屋》童話故事，恐怖大翻轉

隨後兩人進入節目主題，適合當成聖誕禮物的書籍，夏宇童熱推《漢賽爾與葛麗特》繪本（大塊文化），由奇幻小說大師尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）與繪者羅倫佐．馬托蒂（Lorenzo Mattotti）聯手重塑經典童話故事《糖果屋》。

夏宇童讀了數次，頭一次是欣賞圖像的力量，「羅倫佐．馬托蒂的黑色墨水畫風格，將那種詭異陰暗的氛圍表現得很棒，而且明明都是黑色，但仍舊演繹出光影的流變，像是一點點陽光從厚重的墨黑枝葉中漏下，真的非常厲害。」

而第二次重讀，夏宇童的重點就擺在對尼爾．蓋曼文字的魔力，「他的文字很冷靜，而且把糖果屋裡的女巫角色變成一名普通老婦人，讓恐怖感更實際。」夏宇童解釋，童話故事的創造年代，有些是戰爭時期又遇到大飢荒，也就有食人之事發生，如《白雪公主》裡的後母其實是想要吃白雪的內臟。夏宇童語音像是有點發冷：「而在尼爾．蓋曼版本的糖果屋中，那個媽媽會跟爸爸說，不是要殺小孩，只是把兩兄妹帶到森林裡，搞不好孩子們遇到好人，而且小孩還可以再生，真的是深沉得教人毛骨悚然的心理描繪。」

陳夏民也講道：「確實很多童話故事都有食人的元素，對應到黑暗時代、社會狀況。尤其是每個人都快死掉了，究竟是兩個小孩死，還是全家一起死的選擇就會跑出來。這本書傑出的地方是故事情節沒有變更，但描述的心理狀態讓人驚怕。」

關於《糖果屋》，夏宇童曉得尚有一件轟動一時的翻轉故事，1963年有本書是《糖果屋的真相》，裡面鉅細靡遺地蒐證並主張糖果屋為真人實事的犯罪作品改編，而漢賽爾與葛麗特兄妹檔其實是成人變態殺手，謀殺了糖果屋裡的甜點師，當時大多數德國人皆信以為真，引發風潮。夏宇童語氣又驚嚇又覺得有趣地講著：「後來發現，原來那是德國兒童讀物作家兼漫畫家漢斯．塔思樂（Hans Traxler）的縝密計畫與虛構的惡作劇，所有資料與蒐證都是假的啊，這個玩笑真的開很大。」

「就像恐怖片《厄夜叢林》（The Blair Witch Project），以紀錄片的形式拍攝幾個大學生去山裡找女巫的故事，其實是偽造的。這種利用傳說或經典，在裡面找到縫隙後，填塞自己想說的版本或主題進去，其實滿有意思。」陳夏民說。

外表可愛，內藏黑暗毒藥的聖誕之書

《聖誕老人的禮物》（逗點文創結社）是陳夏民想要推介的書籍，書封是火柴盒樣式，且後面有燒傷的痕跡，這是一本以聖誕節為發想主題的集體創作，邀請了鯨向海、楊佳嫻、孫梓評、王志元、劉芷妤等詩人、作家加入，裡面有攝影，有小說，有詩，也有漫畫，且收錄了太宰治的短篇〈Merry Christmas〉。

陳夏民話說從頭：「長大以後，我就不相信聖誕節，起因是有一年聖誕節我收到一件好笑禮物，應該是國小，我在床頭掛好襪子，隔天起來發現裡面有一盒義美餅乾，當下我真的是徹底幻滅了，好歹也要是金莎吧。所以，我內心比較不相信單純的美好，因此十年前就想做一個跨界創作計畫來演示這種心態。」

陳夏民有一篇小說〈聖誕老人的禮物〉也收錄其中，藉由聖誕節重新思考成為大人以後的人生，「我在裡面設定了聖誕老人有種魔法，拔一根頭髮就能變成孩子們夢寐以求的禮物。但問題來了，到聖誕老人真的老了以後，只剩下最後一根頭髮時，他到底還要不要送呢？尤其他是一個永遠在送禮，卻從來沒有收到禮的人。其實呢，我真正想說的就是在日常磨難中被淘空的人的故事，超悲的哦。」

夏宇童恍然：「難怪在封底的介紹文會有長大以後再也沒有禮物，塞進床頭的襪子，空白的聖誕卡要寫給誰，你是否還相信聖誕節這樣的文字。不過這種集結每個作者的狀態的書，是很棒的禮物啊，因為可以多方位體現反映閱讀者的心理。」

「這是一本外表可愛、裡面藏著黑暗毒藥的書，我相信能讓人發覺到聖誕節的各種面向，體驗到不同的聖誕心情。畢竟，人生從來就沒有辦法永遠明亮，總是會有黑暗的時刻降臨。」陳夏民這般總結道。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航