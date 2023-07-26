高雄女嬰送托摔死案逆轉：女兒遺體發現毒物殘留且生父吸毒，當時遭私刑的保母不起訴

在2021年10月13日，在刺青界小有名氣的彫博將女兒託付給蔡姓保母照料，然而托嬰第2天，孩子因頭部受傷死亡；知名網紅「鳳梨」吳泓逸在臉書發文指控此事並懷疑保母虐嬰，引發社會熱議，雕博和多名網友跑到保母家「私刑」毆打辱罵保母；不過經過檢方持續追查，在女嬰體內驗出毒品殘留，且蔡姓生父毛髮也驗出愷他命，不排除是女嬰吸入毒煙產生副作用而摔倒，偵結後保母不予起訴。對此結果雕博則怒嗆會繼續

網紅助「私刑正義」發酵，保母遭毆打痛罵

彫博當時將11個月大的女兒，交給高雄市仁武區一位有合格執照蔡姓保母照料，然而托嬰的第二天接到保姆電話，稱女兒「站起來摔倒」，導致頭部受到嚴重撞擊、雙眼出血，被送醫急救雖堅持好幾個小時，最後仍不治身亡，檢警相驗顯示女嬰頭部有擦挫傷、皮下瘀血，痛失愛女的彫博非常不滿，而與其關係友好的「鳳梨」也在臉書上發文質疑保母虐嬰，事件掀起社會熱議。

綽號「正義哥」的徐奕及其陳姓友人也關心此事，所以和彫博跑到向蔡姓保母家，要找保母理論，由於當時蔡姓保母的說詞不被彫博等人接受，彫博當場接連掌摑蔡姓保母3次，導致保母左臉受傷。其他的徐奕、陳姓友人、王姓友人則透過手機直播，為彫博助勢，雕博怒嗆保母「妳沒遇過流氓嗎，流氓比警察還要好用」，隨後更有10多名網友前往蔡姓保母家丟雞蛋、撒冥紙抗議，一度引起轄區仁武警方對空鳴槍制止。

雕博後來將愛女頭像刺在胸前的照片，寫下「爸爸烙印妳在我心中，永遠記得要幫你爭一口氣！爸爸在家等你魂回來。」市府社會局介入調查後，以高雄市政府名義，對蔡姓保母提起告訴，蔡姓保母也因此飽受輿論壓力，當時和丈夫當時到女嬰的靈堂前下跪，事後還在現場遭家屬痛罵，保母執照也遭到停照，無法繼續從事保母工作。

而雕博等人動用「私刑」教訓保母的案子，經報請橋頭地檢署起訴且橋頭地院審理後，對於彫博犯在公共場所聚集3人以上施強暴下手實施罪，處有期徒刑6月。又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，此兩罪可易科罰金。又犯公然侮辱罪，處罰金1萬元，可易服勞役。至於正義哥，犯在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪，處拘役40日，可易科罰金。另外的陳姓與王姓友人均犯在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪，各處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。

橋頭地檢署追查2年：保母不起訴，生父遭偵辦

然而去年1月14日，檢方採集雕博最長的頭髮送驗，檢出K他命反應，依採檢時間回推2個月，研判案發當時，雕博有施用K他命。另外因為蔡姓保母和丈夫吳男兩人體內都無K他命殘留，因此研判女嬰應該不可能是在保母家中吸入毒煙；綜合事證判斷為，雕博涉嫌使用K他命，導致女兒吸入毒煙，副作用導致其跌倒撞傷頭。而雕博所涉過失致死、使未成年施用毒品罪，正由檢方另行偵辦。

檢方認為，在案發前2個月，家中環境才剛完成訪視，居家安全空間都符合相關規定，蔡女家中均有鋪設軟墊，已提供必要防護措施，避免女嬰受傷蔡女及吳男已盡注意義務，女嬰死亡與兩人並無因果關係，偵結處分不起訴。

蔡姓保母委託的洪永志律師表示，高雄市政府社會局當時依據錯誤的事實對蔡姓保母裁處停止托育及廢止登記的處分，導致蔡姓保母終身無法再擔任保母工作。如今不起訴處分書已經證明社會局當時是依據錯誤的事實所為之裁處，社會局應主動撤銷錯誤的處分，恢復蔡姓保母的保母身分，藉以保障蔡姓保母的權益。

不過社會局今天則表示，保母照顧有疏失，跌倒撞地是事實，目前傾向維持當時的行政處分。目前司法訴訟還沒終結，家屬仍聲請再議，因此還沒偵結，待檢察官收到再議理由前，還不會有最後裁定。

雕博對於今天案情發生逆轉，許多網友群起撻伐後，則在臉書上反嗆網友和保母，他表示「我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？是啊你們一開始就想用這招，但沒想到判決那麼扯，不起訴！」

另外他也表示，女兒平常是給母親帶，睡也睡奶奶旁邊；至於他自己開刀注射哪些東西，這些事情都沒有真正調查，他會繼續上訴（此只申請再議），並強調女兒是在保母家出事，「干我屁事」叫網友們不用留言要他給交代等。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航