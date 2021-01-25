人口增長與老化同步上演的新北市，該思考在台北市與基隆市之間的發展定位

全台人口最多的縣市，就是2010年從台北縣升格為直轄市的新北市，超過400萬人近全國總人口的五分之一，一直到2020年10月所公布的統計資料顯示，新北市一直呈現社會增加率成正成長的趨勢，其中，單以板橋區的人口超過55萬人，都比12個縣市的人口來得多，甚至比本島的台東縣人口數超過2.6倍之多，顯然新北市是全國最具磁吸能力的地方，這和地理區位、大都會特性有關，無論如何，在臺灣的政治經濟發展過程中，新北市的城市影響力至關重要，不可小覷。

新北市的人口增長與人口老化同步上演中

城市發展的過程中，新北市在地理區位上與台北市相互接壤，許多在台北市就業的民眾選擇移民至新北市定居，主要原因便是台北市的高房價使然。

依據今年的房價所得比來看，雙北位居全台前兩名，台北市的平均房價是市民平均所得的13.94倍，明顯高於新北市的11.71倍，造就了新北市人口快速增長的結果；此外，近年來市府投入的城市建設相當多元，尤以捷運交通網落日益便捷，新北市不再只是台北市勞動人口的居住地，商場進駐與居住品質提升，完整的生活圈讓更多人選擇入戶長居。

新北市的人口快速增加，社會結構也因而有明顯的變化，以2019年的數據顯示，新北市的老化指數（118.97）略低於全國平均值（119.82），同時也是全國排名第七位的年輕縣市；不過，端看新北市人口老化的變化，自2010年升格成功後，老化指數卻呈現逐步高漲的趨勢，10年內從54.98足足增加2倍以上，顯然新北市老年人口增加速度快於其他年齡層。

再對比新北市的扶老比和扶幼比的變化，近10年內上升了1.8倍，少子化也表現在扶幼比的緩減形勢，從19.62下降至16.46，扶養比平均每年增長18%，老化現象十分顯著。

人口老化影響的是未來城市發展的活力，同時也增加地方承載長照醫療的壓力，這會是新北市將來必須面對的問題，尤其從市轄內各行政區的人口變化來看，人口老化最為嚴重的三個行政區分別為平溪區、雙溪區、坪林區。

值得關注的是，這三個行政區的人口並不多，其中平溪區的扶老比市全台最高的三級行政區，也是新北市人口最少的行政區，與人口最多的板橋區相差125倍之多，這些人口稀少的地方也面臨著人口流失的挑戰，這將會影響著地方的發展，因為地形、交通、產業的關係，轄內各區存在發展落差的問題。

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新北推動的產業創新轉型與區域聯合治理

新北市在升格後，大力推動市政改革，無論是行政服務、產業規劃及智慧城市等發展上都有長足的進步，2016年更因此獲得國際媒體的肯定，在全球城市轉型的評比中，獲得全球首獎的殊榮，顯然新北市的城市進步動能有相當之潛力。

近年來，新北市府也積極投入產業轉型的規劃，提出「新北市產業黃金走廊」的概念，以六大主要工業區為基礎，進而打造「大汐止經貿園區」的產業聚落，讓新興產業與企業總部為發展重點，擴大產業鏈的磁吸作用，進而鏈結北台科技產業的脈動。

從區域發展的視角來看，新北市鄰近台北市、基隆市及桃園市，「大台北首都生活圈」的型態正在持續形塑中，「工作在台北、居住在新北」是一種以人流為核心的生活圈概念。因此，北台三都一市的區域合作就相當重要，北台區域治理的主要模式多以交通運輸系統有關，跨市之間的捷運、公車等系統整合已逐漸成熟，今年10月下旬透過「北北基軌道路網政策溝通平台」促成新北市、台北市與基隆市的交通銜接共識便是一個成功的例子，這會是牽動各地方的交通建設，同時透過軌道運輸的連結，進而強化區域性的產業聚落。

持平而論，新北市環繞著國家首都，吸收來自台北市政經、金融發展的輻射作用，以及相接擁有國家門戶的桃園市，航空城對國際化的鏈結也是相當重要。

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不過，三個具區域核心角色的直轄市連結在一起，是否能發揮加乘效果，仍需要區域內進行各治理項目的分工合作。換言之，就地方競爭的公共選擇理論來看，「用腳投票」恐怕會是北三都相互競逐的表現，新北市應當從中找尋到自我的城市定位，不同於台北國際金融中心與桃園國際轉運的角色，方能凸顯「副都心」的城市發展特色。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航