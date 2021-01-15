產後性愛應該知道的六件事：做好心理準備，可能會和以前不太一樣

醫學審稿：賴建翰醫師｜文：周士閔

從懷孕到生產的整個過程，其實相當不容易。在生產完後，除了爸爸已經按捺不住，許多媽媽也希望重新溫習愛愛的感覺。不過，建議雙方都應該要有心理準備，因為生產後的性愛很可能會和以前不同。以下告訴大家，關於產後性愛，您應該知道的六件事。

1. 產後性愛有異狀

婦產科醫師蕾貝卡布斯（Rebeca Booth, MD.）表示：「會有這種情形，主要是因為生產後可能會產生引起疼痛，另外，雌激素（estrogen）濃度的下降，也會對陰道的組織產生影響。」

不論是自然產、剖腹產或進行會陰切開術（Episiotomy）等手術，任何生產方式都可能會造成性交疼痛。另外，產後雌激素會立即下降，如果持續哺乳，雌激素會持續維持較低濃度。

「如果母親持續哺乳，特別在初期，雌激素的下降，加上催產素（Oxytocin）和泌乳素（Prolactin）的分泌，會導致女性出現類似更年期的症狀，例如：夜間盜汗、熱潮紅、陰道乾燥，且經常伴隨疼痛，症狀可持續長達兩、三個月。」

2. 荷爾蒙變化影響性慾

許多媽媽產後沒有愛愛的心情，其原因有許多，包括生活改變、缺乏睡眠、身材變形等壓力，都會影響到整體的心情。

若是哺乳的媽媽，沒有性慾更可以說是本能。醫師提到：「哺乳會刺激催產素分泌，導致母親對孩子很有愛，卻同時壓抑性慾，以人類學角度來說，降低性慾能避免太快再次懷孕，而許多發現自己性趣缺缺的母親，知道原因後都鬆了一口氣。」

3. 夫妻不是室友，記得親密

有了小孩之後，生活會有很大的轉變，除了產後壓力導致沒有心情愛愛，甚至連親熱的時間都不多，也因此性生活變得更加重要。

紐約一名性教練艾咪萊文（Amy Levine）表示：「建議可以先從親吻和撫摸開始，等媽媽身心都準備好了，才開始愛愛。伴侶缺乏性生活，或是頻率很低，那夫妻會變得像室友一樣，這通常不是件好事，缺乏身心的連結通常會導致怨懟。」

4. 把握時間享受愛

如上述提到，在有小孩之後，時間會變得較緊湊，而且心思可能都在小孩身上，這時如果又想滿足慾望，效率就是最重要的事情了，萊文建議：「當雙方有意思時，直接作一些挑起對方性慾的事，然後兩人都完全專注在性愛上面。」

5. 善用午休別拖到晚上

有些媽媽會發現，到了晚上都會非常疲累，根本不會有想愛愛的心情，但拒絕另一半感覺又不好。於是等假日下午小孩睡著時，抓緊時間趕快辦事，這樣不僅變得有趣又值得期待，也解決了一到夜晚就不想愛愛的窘境。

6. 產後性愛感官更靈敏

不少媽媽在生產後，變得更享受性愛，雖然可能難以想像，不過萊文指出：「生產的過程，其實喚醒了很多的感官感受，因此整個身體，特別是整個陰部，感受都變得更強烈。」

幫助產後性愛的好撇步

最後，Hello醫師提供幾個實用建議，幫助大家都能在產後擁有美好的性生活體驗。

原文標題：生產後性愛行嗎？溫存前這6件事必知

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航