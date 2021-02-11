編輯推薦2020書單【漫畫篇】：誰說小孩子才看漫畫？五本讓你品嘗人生笑與淚的佳作

親愛的《關鍵評論網》讀者，大家新年快樂！希望新的一年大家都紅包領滿、工作順利，當然在這疫情延燒的世界，最重要的就是身體健康。

如果你會點擊進來這篇文章，我預設你是喜歡買書、看書，享受徜徉文字世界樂趣的人。我在2020年完成了一個專題，叫做關鍵醫學院（第三季），裡面介紹了10本和醫學、科學有關的書，如果你有興趣也可以一併閱讀。

然而其實除了醫學科普等書，我個人也非常喜歡看漫畫。有時候透過漫畫家各式各樣的畫風，比起看文字書更有一種讓人放鬆的感覺。

有些人想到漫畫可能會覺得那些是給小孩子看的、內容沒有營養，但是許多漫畫不僅有娛樂性質，更能透過圖畫去包裹一些嚴肅的議題或深刻的知識。而由於是透過圖畫方式呈現，因此反而能讓人更好理解，讀起來也比較容易可以體會作者要表達的議題。

因此在這次的編輯選書中，我精挑細選了五本2020年出版的漫畫。每一本都好好看，主題也很不錯，大力推薦給你們，有機會務必找出來閱讀。

Photo Credit: 遠流

微疼是位相當多產的漫畫家，號稱「天下第一衰」的他，將發生過的各種鳥事經驗，昇華成人生的迷之音。特別推薦在心情不好的時候品嘗，會有一種「跟微疼比起來，我發生的事原來只是小case嘛」的欣慰感。

《夢想微微疼》主要著重在作者本人過去10年遇到的難關，透過微疼的漫畫，你會發現他就像你的死黨，對於他（發生的慘劇）相當有親近感，感覺好像老早就認識這位仁兄，忍不住要先大笑三聲，然後再拍拍他的肩膀。

天下能有多少人能夠具備足夠的幽默感，將自己的不幸故事用像笑話的方式說出來分享，讓在同個社會艱困打滾的其他人有個喘口氣的空間、能夠重拾笑開懷的感覺？這就是為什麼我覺得微疼很厲害，而他的作品值得推薦的原因。

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Photo Credit: 台灣東販

現在許多漫畫的設定，不再只是讓人輕鬆的小品，有許多原本讓非本科的人退避三舍的學科知識，也藉由漫畫的方式推廣給大眾認識。《亞斯兒養育日記》就是這樣的一本漫畫。

這本書的作者不只是位漫畫家，同時也是亞斯伯格症患者的母親。對於不熟悉的人來說，亞斯伯格症聽起來很陌生，儘管許多醫學叢書以密密麻麻的文字介紹了亞斯兒童的診斷與表現，但如果身邊沒有這樣的族群，我們實際上會很難想像照顧亞斯兒、與其相處會遇到的各種情況。

而《亞斯兒養育日記》就是一本相當不錯的入門漫畫，透過作者畫下自己與孩子的親身經驗，我們能夠以更貼近的方式，有如親眼看見般去認識作為亞斯兒的家屬每天會遭遇什麼樣的歡笑、淚水與困難，繼而在下次有機會的時候，更能表現出適當的同理心。

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Photo Credit: 台灣角川

你喜歡動物嗎？你曾經夢想開個牧場，或是當一名獸醫嗎？如果答案是肯定的，那閱讀《每天都想牛在一起》絕對會讓你樂趣無窮。在台灣的農村，牛是非常重要的幫手。對於許多務農的人來說，甚至會認為牛是一種高度靈性的動物。有些人不吃牛肉，一部份原因正是祖先務農，為了感念牛隻辛苦任勞任怨的協助，所以才會有這樣的傳承。

然而《每天都想牛在一起》的作者到成年之前，並沒有特別的畜牧背景，而是有一天在旅行途中遇見一頭牛，然後就被電到了。看看作者第一眼看見牛的描述，絕對是真愛：

聳天的大角，溫柔的雙眼，強韌的腳，震動空氣的吼嘯。 這時候是我人生第一次近距離看到牛，聞到牛的味道，聽到牛的聲音。

然而實際投入酪農業之後，作者才發現想要養好牛、產出絕佳的乳製品，光有愛是絕對不夠的，還有太多太多知識與實務經驗需要學習。而《每天都想牛在一起》，正是作者透過漫畫，和我們分享從一個完全外行的人，到專業養牛戶的樂趣與辛苦。

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Photo Credit: 尖端出版

前面看了許多愉快的作品，接下來的這部漫畫，就很令人沉重了。《我的家住著趕不走的怪物》的作者真理子，有位耽溺酒精的爸爸、沉迷宗教的媽媽與嘻皮笑臉的妹妹，三個家人和對這一切視若無睹的作者，共同組成了被血緣囚禁的「家」。

或許若不是透過漫畫，我們會不忍細看這樣沉重的故事，而漫畫作為表達手法，竟也像是一種緩衝的媒介，為作者所描述的殘酷血淚提供一絲絲喘息的閱讀空間。

所謂虐待絕不只是身體上的傷害，無形的情緒勒索與精神凌虐，往往更能徹底地摧毀一個人的意志。就算不忍與痛苦，還是建議揪著心看完《我的家住著趕不走的怪物》，畢竟直視問題的根源，才有機會找到轉圜的餘地。

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Photo Credit: 台灣東販

一本好書要能受到讀者喜愛，除了出版社、作者的努力，背後還有好多幕後功臣在支撐，其中之一便是印刷業了。如果你跟我一樣，都以為出版印刷業是個相對單純的工作，那就絕對不能錯過《印刷業抓狂日記》，讓你在笑到不行的同時，切身體會到座印刷業的眉角、辛苦與歡樂。

光是一個出版品的色彩校樣，就可能遇到要求令人難以置信的顧客，光是藍色就可能被要求「改成仲夏的藍」、「多一點會讓小鳥想展翅高飛的藍天」、「讓人想躺在草原上一直眺望的藍天」、「調成和我腦中藍天一樣的顏色！」（大絕）......讓人不禁想大喊「所以到底是什麼藍啦！」但是我們可以這樣崩潰然後翻頁，專業的從業人員可是得想辦法解決客人出的種種難題。

閱讀《印刷業抓狂日記》會讓你體會到原來不管是什麼行業，都有自己的成就感，當然也有許多外人難以理解的辛苦之處。

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核稿編輯：翁世航