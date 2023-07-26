屏東原住民部落性侵案3嫌犯羈押8月後獲交保，趕上宣誓就職鄉民代表
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屏東地院合議庭審酌，雖羅男等3人羈押原因依然存在，考量全案證據已調查完畢、審結並定期宣判，權衡比例原則，已無繼續羈押必要。
一名20多歲的原住民女青年Drepelrange Kusadha（以下簡稱小芸）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年8月遭3名「部落哥哥」侵害，其中2人已有家庭，檢警偵辦後將涉案3人依妨害性自主罪起訴並收押，其中1人已經在11月26日時，選上該鄉的鄉民代表。因羈押至今未辦理宣誓，屏東地院日前裁定3人各新台幣5萬元交保，羅男今天可補辦宣誓，保住鄉代資格。
案發經過為何？
小芸指控，當天晚上三位男性在部落某卡拉OK喝酒、歡唱，後來續攤到小芸家中客廳喝酒聊天，未料8日凌晨，3人中有2人突然拉住小芸的左右手臂，將她拖行到客廳房間床上，小芸不斷抵抗喊叫「不要」但3人無視，接著3人脫掉小芸衣服，對小芸上下其手，以手指性侵小芸得逞，事發後小芸到醫院就診，醫院依法通報，全案展開偵辦。
屏東地檢署偵辦後，依妨害性自主罪將3人起訴，且聲請羈押獲准，至今已經有8個月的時間。
3人遭3度延長羈押，法院認為全案已審結裁定交保
檢方當時說明，事發後3人一再否認，飾詞卸責，且偵查過程中發現，依據LINE對話紀錄，3人反覆討論、沙盤推演如何應對檢警，認為3人仍有羈押必要，建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院裁定執行羈押3月，並2度延押2個月，均禁止接見、通信。
而其中一位羅姓當事人雖然在選舉期間遭到收押，後來仍當選鄉民代表，原訂應該在12月25日宣誓就職，由於當選人仍在收押，缺席宣誓就職。羅在被羈押期間，共3次向法院聲請具保停止羈押，希望能返家分攤家務、順利就職鄉民代表。
屏東地院合議庭審酌，雖羅男等3人羈押原因依然存在，考量全案證據已調查完畢、審結並定期宣判，權衡比例原則，已無繼續羈押必要，諭知被告3人各5萬元交保，停止羈押期間禁止接觸、恐嚇或騷擾被害人。3人若未能在7月27日下午4點前提出保證金，則從7月30日起延長羈押2個月。
這名鄉代當選人上周交保後，向鄉代會提出申請宣示就職，縣府民政處表示，這名鄉代宣誓就職在7月25日上午10點舉行。這名鄉代當選人保住鄉代資格，後續涉性侵案件要等法院判決定讞後，才能依相關規定是否解職。
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核稿編輯：翁世航
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