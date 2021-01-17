下雨天如何穿搭才能兼顧舒適與造型？10個機能品牌拯救你「雨天造型」

文：古家萱

一早起床發現外面下著雨的日子，心情總會格外無力，在暴雨之中跋山涉水去上班上課的結果，不外乎就是全身濕透。即便出門前打扮得像花枝招展的孔雀，到達目的地時頂多也就是隻顏色比較鮮豔的落湯雞。

下雨天究竟要怎麼穿才能兼顧舒適與造型？其實除了眾所皆知的HUNTER雨鞋外，近年已有越來越多設計師也開始研究起機能時尚，不僅方便戶外活動，更讓雨天穿搭有了更多的可能。我們精選了以下這10支品牌推薦給各位。

Brand 01：RAINS

RAINS來自海洋性氣候的丹麥，為因應經常下雨的天氣，他們致力於開發兼具舒適與時尚的雨天衣著與包款配件。其所設計的產品多帶有北歐的清新風格與俐落剪裁，自行開發的防水布料具有極輕量的特性，配件如拉鍊、鈕扣等，也都選用適合在潮濕環境下長時間使用的材質。

Photo Credit: RAINS

Brand 02：Meanswhile

由日本設計師藤崎尚大於2014年創立的品牌。在日系戶外服飾品牌──白山（White Mountaineering）的工作經歷，讓他精熟於機能服飾的製作技術。但相較於登山風格的裝束，主理Meanswhile後的藤崎尚大，將注意力轉回日常生活服飾上。

他認為服裝之於人就如同工具一般，是因目的而存在的，因此他的作品也經常具有防潑水、輕量化等便於使用者的特性。

Photo Credit: Meanswhile Photo Credit: Meanswhile

Photo Credit: Meanswhile Photo Credit: Meanswhil

Brand 03：Nanamica

Nanamica經常以旅行生活為靈感，在版型看似正裝的服飾中加入運動元素，讓日常著裝也能同時具有戶外生活所需的機能。除了以高度耐用的GORE-TEX®（註1）或是PERTEX®（註2）所製作的外套，春夏推出的產品更由講究透氣、能快速排汗的天然纖維製成，將長纖維高密度編織使布料自帶防潑水特性。

Photo Credit: Nanamica Photo Credit: Nanamica

Photo Credit: Nanamica 採用AlphaDry® Fabric的春夏系列，將機能帶入正裝感服飾之中（Photo Credit: Nanamica）

Brand 04：senz°

連續獲得Red Dot、IDEA及Good Design等國際設計大獎的senz°，可以說是史上最抗風的雨傘。以空氣力學為基礎設計的不對稱傘身，及幾乎零接點的傘骨結構，能夠抵抗時速100公里的強風，傘面更添加了抗紫外線的防曬塗裝。

此外，有別於一般手把在正中間的雨傘，senz°的偏心設計讓使用者能站在雨傘正中間，增強了遮雨功能。多樣化的顏色選擇及特殊造型，更為雨天造型帶來不少樂趣。

Photo Credit: senz° Photo Credit: senz°

Brand 05：Y-3

Y-3結合了山本耀司的前衛設計，與adidas在運動服裝上的頂尖技術。以Qasa High為例，鞋身使用的就是neoprene（註3）潛水材質，具有優異的防水性和彈性。

Y-3也不斷挑戰更多新科技與材質的應用，例如例如adizero™（註4）布料、防潑水塗層、雙層黏合式羊毛等等，帶來更舒適的穿著體驗。日前推出的推出全新運動支線Y-3 SPORT，更企圖打破運動服飾與高端時尚間的疆界。

Photo Credit: Y-3 Photo Credit: Y-3

Brand 06：FILSON

FILSON是一家至今仍堅持在美國製造產品的西雅圖品牌，其最著名的產品莫過於他的帆布包款。不同於其他牌子不斷研發新的防水科技，FILSON所使用的材料主要是上過蠟的帆布。這種材質雖然較為厚重，在使用上更有需隨著時間為包包上蠟保養等缺點，但卻非常的耐用，獨特的復古風格適合喜歡工裝穿著的讀者。

Photo Credit: Filson Photo Credit: Filson

Brand 07：Palladium

Palladium原是一間專門製造飛機輪胎的公司，二戰後才將他們的專業技術用於靴子的製造，之後和法國政府合作製造軍靴的經驗，更是讓他們廣為人知。

深受軍人喜愛防滑、耐磨的鞋底，經多次改良後更具減震及支撐效果，Pampatech WP進化防水系列更進一步針對多雨氣候國家所需，採用Nubuck磨砂皮革為鞋面，防水功能也更加完善。

Brand 08：ROCKY

雖然並非美國老字號軍靴品牌，但ROCKY優異的品質卻使他成為美國海軍、特種舟艇部隊，及內河中隊所指定的軍靴品牌，也旋即引起了軍事迷的關注。

官方認定軍用品的堅固性無須多說，ROCKY的防水技術除了GORE-TEX®以外，更有特殊的Rocky Waterproof材質（Rocky自行研發的最高等級防水布料）。內層的透氣襯裡更讓鞋內保持乾燥，即便不從事戶外活動也非常適合在雨天穿著。

Photo Credit: ROCKY Photo Credit: ROCKY

Brand 09：FREITAG

Freitag兄弟的學生時代一直以單車為通勤工具，他們發現幾乎所有的包包都不適合在騎車時使用，因此決定自己研發最合用的背包。

FREITAG以退役的卡車帆布作為材料，甚至天馬行空的以報廢車的安全帶製成揹帶，不但造就了產品耐髒、耐磨又防水的特性，更落實了資源回收再造的精神。

Brand 10：Patagonia

Patagonia是一家由幾個戶外運動的愛好者，所共同創立的Outdoor品牌，一開始專門生產攀岩用品，之後慢慢發展向更多的運動裝備如登山、衝浪、慢跑、滑雪等。

戶外運動品牌的產品通常都具有輕便、耐用與透氣的特性，因應天氣所需，Patagonia大部分外套及背包，都經過耐久性的潑水劑加工處理，具有基本的防潑水機能，而部分產品更是有完全防水的設計。

Photo Credit: PATAGONIA Photo Credit: PATAGONIA

註釋

GORE-TEX®是一層每平方英寸上有超過90億個小細孔的薄膜。這些小細孔賦予了GORE-TEX®布料的防風、防水、透氣的特性。GORE-TEX®布料則是一種將薄膜先要黏合在裡布和外層表布之間的材質。 創立於英國的Perseverence Mills以生產PERTEX專利布料為主，起初是為降落傘開發尼龍布料的製造商，後則開發出多種輕量、防水、透氣的布料，並廣泛應用在戶外專業服飾或是戶外登山用品上。 由杜邦公司（DuPont）首先製得的一種合成橡膠，優異的防水性能使其廣泛應用於電纜、雨布、帳篷、救生艇等橡膠製品上。 adidas研發的一種超輕量材質，多應用於其品牌推出的跑鞋及訓練鞋之中。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航