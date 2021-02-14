居酒屋兵法全攻略（中）：江戶單身男在酒屋喝得流連忘返，簡稱「居酒」

居酒屋的起源

日本平安時代（794～1185年）初期，由菅野真道（すがの の まみち）於延曆16年（797年）所完成的史書《續日本紀》（続日本紀／しょくにほんぎ），最早提到了類似現代居酒屋的「酒肆」（しゅし）。

而原本在奈良時代只有寺院可以用與神社有關的理由釀造酒。到了平安時代，則是出現了民間造酒的「釀酒屋」，不過當時的酒都是將賣給貴族階級。要一直到了11世紀，釀酒屋才在全日本普遍了起來。

到了鎌倉時期，開始有店家賣酒給武士和商人釀酒屋，稱為「好色家」。而且酒色還真搞在一起，好色家不只賣酒，也賣春。

進入室町時期之後，出現專門供酒的酒屋，以及除了酒類之外同時也賣茶的茶屋出現了。而到了江戶時代，現在我們所認知的居酒屋（いざかや）的版本才真正開始開展。

江戶時期的江戶匯集了來自日本各地的人，而且這個城市以男性居多，因此酒類的需求非常大。當時的江戶出現了人們會自己帶容器到酒屋，然後店家從酒桶斟入指定的量，並以秤重的方式計價的「酒屋」（さかや）。

然而，由於江戶時期獨居的單身男性居多，回家獨飲會可能會感到孤單寂寞，因此，漸漸地，直接待在店家喝酒而不買回去喝的人變得越來越多了。而待在酒屋喝酒喝得流連忘返的行為，在當時被稱做「居続けて飲む」，簡稱「居酒」（いざけ），而這就是居酒屋這個名稱的由來。

位於東京千代田區，創業於慶長元年（1596年）的豐島屋（豊島屋／としまや）是東京最古老的酒屋。其第一代店主封島屋十右衛門，在鎌倉河岸神田橋邊，現在的内神田二丁目2－1經營酒屋。

鎌倉河岸（かまくらかし）並不在鎌倉，而是因為江戶築城的時候，這個地方會放置由鎌倉運來的石材而得名。不過也有一說是由於建城的職人多為鎌倉人。而豐島屋最早就是以這些建城的職人為對象，向他們販賣「下行酒」（下り酒／くだりざけ），也就是從「上方」（かみがた／かみかた；京都和大阪這些近畿地方）所運送到江戶這個消費重鎮的酒。

在談下行酒之前，我們在這先介紹一下豐田屋是如何大發利市的。

Photo Credit: 狩野忠信 @ public domain 德川吉宗

享保元年（1716年），德川幕府第8代將軍德川吉宗時期，實行了重振幕府財政，進行立足於農本主義的政治與經濟改革的幕政改革，史稱「享保改革」（享保の改革／きょうほうのかいかく）。德川吉宗之所以會進行改革，是因為從17世紀末開始發展的商品經濟發展造成了生活成本的增加，不但依靠俸祿為生的武士階級的生活日趨貧困，甚至幕府和大名也都多次出現財政困難。

享保改革整頓了混亂的貨幣制度，統一了幣制，穩定物價，而後又發布了上米令，設立米市場，以穩定提升米價。除此之外，也鼓勵種植油菜籽、芝麻等經濟作物。不過其中影響酒屋發展的，還是獎勵造酒，解除了從寬永19年（1642年）就開始的釀酒禁令，甚至還在寶曆4年（1754年）頒布了「任意釀酒令」。

享保改革後的元文（1736年～1741年）到寶曆（1751年～1764年）年間，一般民眾終於脫離了經濟不景氣之苦。而就在1736年，也就是元文元年，豐島屋開始擴大店面，並以原價8文的低價賣酒。不過其實讓豐島屋賺錢的並不是賣酒，而是賣空酒桶。

豐島屋的宣傳利器是在店門口現烤又便宜的「味噌田樂」（みそでんがく，用糖、味醂，混合味噌，塗在用竹簽串好的豆腐、蒟蒻、茄子或里芋烤來吃的料理，豐田屋賣的是豆腐田樂），而且只賣給在店裡喝酒的客人。酒便宜、又有便宜賣的豆腐田樂當下酒菜，豐島屋因此吸引了很多賣貨的、武家雜役、馬夫、轎夫、船夫和日領工，生意蒸蒸日上。

在延享三年（1746年）出版的一本叫《俳諧時津風》的介紹當時流行的商店的書上面就寫著：

今夕何夕明月夜，一盅濁酒來相逢，無人不曉豐島屋，酒林即是衫之門。

這段話的酒林指的是酒屋在屋簷下所懸掛的用杉葉做的招牌，因此又稱為杉之門。而酒林之所以會用杉葉來製作，是因為祭拜的主神為釀酒大神的奈良縣櫻井市三輪神社後方三輪山上的杉樹，被視為是三輪神社的神樹，因此釀酒就被與杉樹聯結在了一起。久而久之，在門口掛酒林就成了日本的酒屋和後來的居酒屋的招牌了。

後來的居酒屋演變成在店門口懸掛鮮魚與雞鴨肉等食材攬客。客人就這樣一邊檢視著懸掛在店門口的食材，一邊考慮要不要進這間店。

不過，在店門口掛著禽類海鮮來吸引客人這招也有缺點，那就是掛太久腐爛的話可就變得臭氣薰天，造成反效果嚇跑客人，炎炎夏日更是如此。因此，居酒屋便開始改用「紅燈籠」（赤提灯／あかちょうちん）或是「暖簾」／のれん）來替代招牌，而又因為暖簾是繩子編的，因此又稱為「繩暖簾」（縄暖簾なわのれん）。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

時至今日，只要走在日本街頭看到一間店門口掛的是紅燈籠或繩暖簾，就知道那是一間居酒屋了。而會掛紅燈籠的原因，是本來江戶在夜間營業的飲食店就有著點紅燈籠的習慣。至於為什麼非得是紅色的燈籠，則據傳是因為紅色能促進食慾，進而促進消費。

而掛上暖簾則是為了取代原本掛的海鮮與禽類，因為繩簾不會腐敗，店裡燒烤和燉菜的香氣還能透過繩簾飄到外面吸引客人，於是紅燈籠和暖簾就這樣漸漸成了居酒屋的代名詞，直到現在。

回到剛剛談的豐島屋的酒。豐島屋最出名的酒，是其創始的使用燒酒或味醂加入蒸過的糯米與酒麴後，熟成一個月的酒精濃度約9%的「白酒」（しろざけ）。又被稱為「山川酒」的白酒的酒精濃度雖低，卻不是啤酒或日本酒的發酵酒，而是和已經做好的酒混製而成的「混成酒」（こんせいしゅ），或稱「再製酒」（さいせいしゅ）。而江戶時代由於有在女兒節（雛祭り／ひなまつり）供奉白酒的習俗，也使得豐島屋因為販售白酒而更受歡迎。

而豐島屋與當時其它酒屋所賣的下行酒，指的則是16世紀中誕生於奈良，釀造方式與現在日本酒相同的「諸白」（もろはく）。諸白原本是以「南都諸白」（なんともろはく）之名獲得好評的。而南都之名則是來自其釀造地南都奈良。

不過由於後來的釀酒地區轉移到現在大阪府北部與兵庫縣東部的攝津的伊丹、鴻池、池田與富田了，因此就只稱為諸白了，而其中又以純諸白的「伊丹生諸白」名氣最大。伊丹生諸白可說是日本高級酒的起源，也可說是當時的純米大吟釀，而這則歸因於當地的好水。

江戶人喝的下行酒稱為「下行諸白」。由於當時的江戶沒有任何當地釀造的酒，因此完全仰仗自上方運來的下行酒。原本靠使用馬匹運送的陸運，到了寬永年間（1624～1644）才改用海運。

1619年（元和5年）的時候，先有大阪商人由紀州的富田浦雇用了廻船，創了往來江戶與大阪海運之先。然後在寬永年間，大阪商人泉谷平右衛門，在江戸開了來自各地商品批發的「積問屋」（つみどいや）後，成立了菱垣廻船問屋，運酒的船隻就成了為連接大阪與江戶物流的「菱垣迴船」（ひがきかいせん）了。

菱垣迴船所運到江戶的下行酒原本與其它的貨品一起混載，不過由於運送量實在太大，而且諸白放太長的時間又會壞掉，因此對下行酒來說，運送多項不同貨品菱垣迴船出航的時間實在是太長了。

因此到了享保15年（1730年），對此不滿的專門做酒類批發的酒問屋就脫離了菱垣廻船問屋，自行成立樽廻船問屋，改成了專門運酒，而且船速更快，又被稱為酒樽積廻船、酒樽廻船、樽船的「樽廻船」（たるかいせん）來運送酒。

居酒屋兵法全攻略（下）：居酒屋的出現，和江戶時代的「明曆大火」有關

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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