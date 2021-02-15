居酒屋兵法全攻略（下）：居酒屋的出現，和江戶時代的「明曆大火」有關

居酒屋的誕生

居酒屋的出現和一場大火有關，那就是江戶時代所發生的明曆大火。

發生於明曆3年，1657年3月2日到4日的明曆大火（明暦の大火／めいれきのたいか）不但是日本史上的江戶三大火災（還有明和大火與文化大火）中死者最多的（從3萬到10萬以上的說法都有），更是日本史上除了東京大空襲與關東大地震外的戰禍和天災外最嚴重的火災，更與西元64年所發生的羅馬大火及西元1666年的倫敦大火並稱世界三大火災。

明曆大火之後，幕府規定從日本橋到京橋間之間3處，以及鍛治橋到桶町之間1處設置意指寬敞的道路的「廣小路」做為防火間隔，不得有任何固定的建築物。此外，也因為明曆大火，來自日本各地的工人聚到了江戶進行修復的工作，為了讓他們填飽肚子，一種被稱為「煮賣屋」（煮売屋／にうりや）的提供以燉菜為主的簡單餐點的餐廳在淺草出現了，這就是江戶庶民餐飲店的起源。

此外，還有一種叫「茶屋」（ちゃや）的店餐飲店，更早之前就出現在日本的各大交通要道，提供客人茶水點心，並讓客人歇腳。進入江戶時代後，茶屋也延伸為各種型態：有提供茶水的「水茶屋」（みずぢゃや）、介紹尋芳客前往妓院的「引手茶屋」（ひきてぢゃや）以及「料理茶屋」（りょうりぢゃや）等。而「煮賣屋」又稱為「煮賣茶屋」（煮売茶屋／にうりちゃや），就是茶屋衍生珠來的。

不過雖然煮賣茶屋因為江戶的男性人口比例高（約為女性的兩倍），而且居住空間狹小而仰賴外食，因此以飛快的速度成長，但是幕府在萬治4年（1661年）就以預防火災為由，禁止煮賣茶屋在晚上6點之後營業，連夜晚點著火盆沿路叫賣燉菜的小販也被禁。

話雖如此，煮賣茶屋非但沒有因此而蕭條，反而如擋不住的洪流般地越來越興盛。當時由於日本全國各地開始種植油菜，其種子為燈油的燃料，而因為油燈的普及，使得人們的生活作習往後延，因此煮賣茶屋在晚上更是熱鬧，熱鬧到在第5代將軍德川綱吉的時候，煮賣茶屋的夜間營業禁令終於取消。不過他也同時頒布了「酗酒禁止令」（還有那有名的「生靈憐憫令」）。

另一方面，到了寬延3年（1750年），我們前面所討論過的酒屋在江戶已經有2000多家。在酒屋數量過多，導致削價競爭的情況下，開始出現想把客人留在店內喝酒時間延長的酒屋。

也就是說，到了1748～1751年的寬延年間，也就是江戶人口已達100萬人的德川幕府第9代將軍德川家重的時代，江戶同時有著煮賣茶屋、蕎麥麵店、蒲燒鰻魚店等雖然有賣酒，但本行是提供餐點的店，以及提供客人在店內喝酒的店，也就是居酒屋。

居酒屋一詞正是於寬延年間出現，而且寶曆2年（1752年）也有居酒屋「深川三十三間堂」因風雨倒塌而重建的記錄。

也就是在這種情況下，提供酒類的煮賣茶屋越來越多，但又因為菜色豐富而不同於居酒屋。當時便將以販賣燉菜為主，同時也能在店內喝酒的店稱為煮賣酒屋；而提供客人在店內喝酒為主的店稱為居酒屋。不過隨著居酒屋所提供的下酒菜越來越豐富，二者之間的區隔也日益困難，於是後來便出現了統稱二者的「煮賣居酒屋」。後來，兩者之前幾乎已經沒有界限，就都被叫做居酒屋了。

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居酒屋發展到江戶時代末期，發展出了五花八門的各種型態：有販賣中汲這種便宜濁酒的「中汲」；賣點為「稍微去一下、輕鬆喝一杯」的「一寸一盃」；以滷小芋頭時不停地翻轉，直到滷汁收乾的「滾滷小芋頭」為招牌料理的「芋酒屋」；還有等級介於高級料理茶屋與大眾居酒屋之間，等級比較高的「立場」與「三分亭」兩種居酒屋。

原本「立場」指的是驛站與驛站之間，設有酒屋讓旅客可以喝酒的休息站。不過到了幕末，卻出現了不同於一般大眾居酒屋，菜色豐富，店內整潔，還有師傅在流理台前切生魚片的高級居酒屋。

「三分亭」這種居酒屋指的則是每道菜的價格都是3分銀子。當時的1錢是10分，因此3分就是30文錢。以現代的說法來說就是銅板美食。三分亭不但座位乾淨、餐具講究，而且菜色豐富又可口，還會在店門口切魚來吸引顧客。此外，三分亭以女性為服務生也是當時比較罕見的。

此外，江戶時代末期還出現了拿空酒桶的椅子的居酒屋。不過因為當時還是和之前一樣，會回收空酒桶再批發，因此要到了明治時代，酒客坐在酒桶上喝酒的景象才普遍了起來。

明治時期的文明開化後，啤酒和洋酒開始出現在居酒屋裡。1899（明治32）年8月4日，日本第一間啤酒屋「惠比壽啤酒廳」（恵比寿ビール BEER HALL），於現在東京的銀座8丁目，針對有錢人為對象開店了。在此之前，雖然大阪麥酒會社曾在1895（明治28）年辦過一次臨時的啤酒會，後來也在1897（明治30）年7月的時候開過「朝日軒」這個提供啤酒和洋食的店，但是以啤酒屋之明開店的的店惠比壽啤酒廳還是第一間。

「啤酒廳」這個說法，是日本麥酒的社長馬越恭平，在外國人的地方打工時學到的德文的Bier Halle。雖然惠比壽啤酒廳的啤酒當時價格非常昂貴，卻還是天天高朋滿座（當時一杯0.5L的啤酒在惠比壽啤酒廳賣10錢，而一個女紡織工一天的工資約20錢）。

日本的啤酒消費量於1939年達到了頂峰，但隨著戰事越來越不利於日本，在1944年頒布《決戰非常措置要綱》後，居酒屋變成了一人只能點一瓶啤酒或一合清酒的國民居酒屋。

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居酒屋在二戰之後慢慢地復甦，到1960年代之後，洋酒的消費量竟然還超過了日本酒。到了1970年代，居酒屋形成了男性上班族下班去喝一杯的地方的強烈印象。這和江戶時代，由貨郎、武家雜役、馬夫、轎夫、船夫、日領工和低階武士這些江戶底層民眾所組成的客群可說是大相徑庭。

此外，1970年代，隨著酒類的選項越來越多元、餐點越來越豐富，以及裝潢越來越講究，居酒屋也逐漸成為了女性或家庭聚會的場所。隨著1980年代，便宜而空間又大，還可以大聲喧嘩的連鎖居酒屋的陸續出現，居酒屋更是成了學生、朋友、公司同事等團體聚會常常會選擇的場所。

東京名酒場

除了前文所介紹的幾間居酒屋外，東京還有很多愛酒者非去不可的酒場。如果去昭和26（1951）年創業於錦系町的「三四郎」（さんしろう）的話，可就要有排隊的心理準備，其最受歡迎的一道「くりから焼」，是先蒸後烤的烤鰻魚串。這道菜的漢字寫做「倶利伽羅焼き」，會取這個名稱是因為其外型就像是不動明王右手所持的倶利伽羅劍。

位於神保町舊書街一角的的「兵六」（ひょうろく）則是昭和26（1948）年開業。招牌菜兵六あげ是在豆皮中包入以蔥味噌、起士和納豆然後油炸而成。這裡其它最受歡迎的下酒菜還有煎餃和薩摩揚げ。而由於這裡開店時的老闆是鹿兒島人，因此酒類以焼酎為主。

位於平井的「豊田屋」（とよたや）的「痛風鍋」實在太受歡迎了，所以要提早訂位。這裡除了許多居酒屋的基本菜色外，還有食材滿溢的鮟鱇魚火鍋、白子鍋、牡蠣鍋等各種火鍋。而其中被稱為痛風鍋的，其實就是綜合了滿滿的白子、鮟鱇魚肝和牡蠣的豪華鍋。

中目黑的「大衆割烹 藤八」（たいしゅうかっぽうとうはち）於昭和52（1977）年創業，是庶民派割烹的名店。菜色極為豐富，除了各種生魚片、串燒、烤魚、火鍋與烏龍麵外，其特色菜還有自製的香腸（腸詰め）和馬鈴薯燉肉可樂餅（肉じゃがコロッケ）。

「魚三酒場」（うおさんさかば）位於門前仲町。第一代是魚販，第二代於昭和34（1959）年開始做居酒屋。這間店是愛吃魚的人的天堂，牆壁上貼著的菜單上用手寫著生的、紅燒的、炸的等各種新鮮海鮮料理的菜單。

「ホルモン青木」的本店位於龜戶，是賣各種內臟料理的居酒屋，龜戶本身就是內臟料理的激戰區，而這間店更是每天大排長龍。雖然也是可以預約，但只接受4個人以上的訂位。

西荻窪、赤羽、戶越銀座和京成立石是東京4個白天酒場的聖地。其中位於西荻窪的「酒房高井」（しゅぼうたかい）的店主高井良二原本在西荻窪無人不知、無人不曉的居酒屋「はるばる亭」，後來自己獨立出來開了住家店。餐具用的盤子和碗都很大，而且西式、日式、中式的餐具和菜色都有是它的一大特色。

「小普烏」（ブウちゃん）於昭和33（1958）年剛開的時候只是一個賣燒烤內臟（もつ焼き）的小攤販，現在則是由第二代與第三代一同經營。這間店從開店到現在，都堅持給客人好吃又便宜的東西，招牌的沾了密傳醬汁烤的內臟串烤，不管任何部位，全部一串90円，另外還有許多別的店吃不到的稀有部位。

開了半世紀之久的「笹新」（ささしん）位於人形町的甘酒橫町。第一代的店主本來在旁邊的「佐佐木酒店」賣酒，後來因為自己實在太愛喝了，索性自己開起了居酒屋，現在則是由第三代，那位愛喝的爺爺的孫女井下直子接下了這間店。醋醃鯖魚（しめサバ）是這間店非常推薦的一道菜，配著純米吟釀喝尤其搭。

而上面提到西荻窪的「酒房高井」的時候，有提到西荻窪、赤羽、戶越銀座和京成立石是東京4個白天喝酒的聖地。其中的西荻窪在二戰後形成了黑市，不但促成了東京拉麵的再生，也是居酒屋的聚集之處。

「燒鳥戎」（やきとり えびす）中午1點就開始營業，有賣握壽司的「にぎにぎ一 西荻本館」下午2點開，下午3點開始營業的「立ち飲み さとちゃん」則是立飲店。有賣新鮮的各種魚料理的「大衆魚酒場 枡盛次郎」則最早開，早上11：30就開了。

但要說早早開始喝，還是比不上赤羽。赤羽的「立ち飲み いこい」可是早上7點就開喝了，創業於昭和25年的老店「まるます家」早上10點開始。1958年開的「丸健水產」則是早上10點半開始。

另外要特別介紹1946年創業的鰻魚和燒鳥專賣店「川栄」（かわえい）。這間井之頭五郎曾於日劇《孤獨的美食家》第3季第1集造訪的赤羽名店不但來晚了吃不到其招牌白燒鰻魚，更以少見的珠雞料理聞名，是來赤羽不可錯過的一間店，而它則是早上11：30開始營業。

位於品川區，全長1.3公里，並有著約400間店舗，的東京最長商店街「戶越銀座」（とごしぎんざ）不但以各種B級美食而聞名。炸雞店「鳥&デリ」早上11點開始營業就有人來喝啤酒配炸雞了。早上10點開的「後藤蒲鉾店」則是除了賣魚板之外，還有關東煮、可樂餅等下酒菜。

而來到「京成立石」（けいせいたていし），則有一種叫「せんべろ」的說法，這是1000円就可以喝個夠到醉的縮寫，因此京成立石又有酒都之稱。有早上9點就開的居酒屋「与作」和賣酒的熟食店「倉井ストアー」。下午2點開始營業的「二毛作」賣的則是關東煮。也可以在11點開始營業的「四ツ木製麺所」，配著店主自製的烏龍麵再選擇琳瑯滿目的配料來下酒。

下午3點開的「串揚100円ショップ」則是店如其名，炸串全都一串100円。最後當然不能忘了人稱立石最強酒場創立於1946年（昭和21年）的內臟燒名店「宇ち多゛」（うちだ）。前文曾經提到東京三大燉分別是森下的「山利喜」、千住的「大はし」與月島的「岸田屋」，不過也有把這間店還有門前仲町的「大坂屋」也加進去，並稱為東京五大燉的說法。

至 於在台北，我最早常去的居酒屋是爐端燒「狸御殿」，這間店本來在林森北路的七條通，但已經搬去台中很久了。現在台北我最喜歡、也怎麼去也去不膩的居酒屋則是菜色多又好吃的，位於五條通的「豚知」，不過因為這幾年台灣客人變多了，鹹度也變淡了，所以現在每次點菜的時候都要提醒做日本原本的口味。

「居酒屋 金太」賣的是宮崎料理，「地雞炭火燒」和「和牛牛腸鍋」都好吃得不得了，也是在五條通。如果想吃炸串的話，我會去八條老宅麻辣鍋旁邊的一間叫「卯月」的店。

七條通的老店「どさん娘」雖然說是賣札幌拉麵，但是它的關東煮卻非常好吃，如果天氣一冷，我就忍不住會想去點幾個關東煮配著剛溫好的酒，在熱乎乎的關東煮的蘿蔔上沾點芥末，吃了之後再將豬口裡的溫酒一飲而盡，從內暖到外。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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