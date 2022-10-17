2022/10/17,
訃聞

前立委黃義交內湖住處墜樓送醫不治，享壽69歲

前立委黃義交內湖住處墜樓送醫不治，享壽69歲
Photo Credit:取自黃義交臉書粉絲專頁

我們想讓你知道的是

2000年，宋楚瑜創建親民黨，當時是宋楚瑜心腹的黃義交，也加入了親民黨，更擔任起親民黨立法院黨團幹事長等要職。

台北市內湖區文德路一棟建物今天下午5時許有男子墜樓，現場無呼吸心跳，警消獲報後協助送醫搶救仍不治，享壽69歲，據了解，男子為前立委黃義交，事發原因待警方調查釐清。

北市警消下午5時11分獲報，指內湖區文德路一棟建物發生男子墜樓事件，現場已無呼吸心跳，隨即派員到場協助送醫搶救，但仍傷重不治。

《TVBS》報導，黃義交深耕政壇多年，1998年以無黨籍身份參選第四屆台中市立法委員，並且順利當選，開始了他的從政之路。到了2000年，宋楚瑜創建親民黨，當時是宋楚瑜心腹的黃義交，也加入了親民黨，更擔任起親民黨立法院黨團幹事長等要職。

《自由時報》報導，黃義交曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書、行政院新聞局國際處第一科科長、台灣省政府新聞處副處長、處長、台灣省政府發言人、立委。

黃義交曾有過一段知名緋聞，就是與名嘴周玉蔻交往。對方目前仍活躍於政治和媒體舞台，黃義交則完全消失。

《聯合報》報導，親近友人說，黃義交不當立委後，一人獨自住在台北內湖3樓住家，和老長官宋楚瑜仍時常連繫，宋也常找他聊天。宋出席APEC時，黃私下也出力做好準備工作。

黃的友人指出這幾天黃義交吐露心情不是很好，本來相約要到台中聊聊，沒想黃的情況這麼嚴重，後悔沒有提早北上陪他。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
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新聞來源

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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