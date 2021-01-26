出現「無痛性血尿」別輕忽，可能是膀胱腫瘤唯一的臨床表現

文：王澍清（NOW健康）

63歲的蕭先生抽菸超過30年，身體還算硬朗且無慢性疾病。一年前開始出現斷斷續續的血尿，由於不會痛且並非每次都出現，就不特別在意。但今年開始血尿變得越來越頻繁，小便顏色甚至由淡紅轉為深紅，除此之外也開始出現頻尿、尿不乾淨與急尿等症狀，在太太力勸之下才來門診就醫。

膀胱癌男性比例高，有抽菸習慣更需注意

經門診安排的尿液檢查及尿液細胞學檢查，發現到大量紅血球及惡性細胞。進一步安排電腦斷層後，顯示膀胱底部有一顆3公分大的腫瘤。最後在醫師經膀胱鏡確認後，發現靠近膀胱頸的位置有一顆乳突腫瘤，且病理報告證實為第一期高惡性度膀胱癌。

幸運的是沒有發現局部淋巴結侵犯或是遠端轉移，蕭先生在接受經尿道內視鏡膀胱腫瘤刮除手術，以及幾次膀胱化學藥物灌注之後恢復良好，並持續於門診追蹤。

根據2018年國民健康署癌症年報指出，男性膀胱癌的發生率排名為第11位、女性為第16位。男性的發生率約為女性的2.4倍。最常見的致癌因子就是抽菸，另外像是長期接觸化學藥劑、染劑等含有芳香胺的物質，以及慢性膀胱發炎都可能與膀胱癌有關。

無痛血尿容易忽略，建議有症狀先就醫

亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭表示，臨床上大約有85％的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但因不會疼痛感，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫。除此之外，膀胱癌也會出現頻尿、急尿等症狀。

資料來源：亞東醫院提供；圖：NOW健康製作 鄭百諭醫師表示，臨床上大約有85％的膀胱癌患者會出現無痛性血尿

醫師指出，雖然診斷上超音波或電腦斷層對於偵測膀胱癌有一些幫助，但是目前診斷上的黃金標準，仍然以膀胱鏡檢查以及病理切片為主。依據病理報告中癌細胞的惡性度以及侵犯的深度，來決定癌症期別及預後發展。

鄭百諭醫師說，非侵襲性的膀胱癌若非原位癌，可透過內視鏡腫瘤刮除合併術後膀胱藥物灌注。但因為復發率高，術後需要定期以膀胱鏡追蹤。若癌症已經侵犯膀胱肌肉層，內視鏡刮除也無法完全切除腫瘤，此時需考慮膀胱切除手術，或者全身性化學治療合併膀胱放射線治療。

另外，若腫瘤已經出現其他器官轉移，此時建議接受全身性化學治療或者免疫治療，才有機會延長存活時間。

鄭百諭醫師強調，膀胱癌治療針對不同期別、細胞分化以及腫瘤惡性度有不同的治療方式，需要臨床醫師針對病人狀況做出最適合的治療決策。

此外，無痛性血尿可能是泌尿系統疾病或膀胱腫瘤唯一的臨床表現，呼籲若有相關症狀的民眾，需儘早至泌尿科門診接受評估及進一步檢查，才能降低疾病或腫瘤惡化的風險。

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