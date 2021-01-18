關於「乳房超音波」你該知道的幾件事：良性、惡性實心腫瘤如何區分？

文：黃致旻醫師

超音波的技術原本都掌握在海軍手上，或運用於工業技術發展，大概於1950年代開始，醫學開始採取超音波的技術來做各種檢查。現在準媽媽們做產檢時，總會從超音波影像中看到貝比的頭部、小手手，並存留下各種可愛的影像。如果吃完大餐後容易右上腹痛，醫師會安排腹部超音波看看是否膽結石正在作祟。

另外一個女性朋友們應該要定期做的超音波檢查，就是「乳房超音波」，而且是從30歲以上就應該定期檢查。目前國健局有補助45歲以上的婦女，每兩年接受一次「乳房攝影檢查」，而非超音波，因此很多民眾並不知道乳房超音波的重要性。然而多數台灣女性的乳房較緻密的，會影響到乳房攝影的判斷率，所以，並不是攝影說沒事就沒事。

還有，乳癌是發生率最高的女性癌症，甚至台灣女性的乳癌發生時間還比外國人都還來得早，最好別等到45歲以後才開始檢查，而要在「30而已」的年紀，就開始定期接受乳房超音波檢查。

乳房超音波檢查，大概是怎樣做的呢？

當要做定期檢查時，大家最怕「這個檢查不舒服」！讓人打消一年報到一次的念頭。做乳房攝影時，技術師會用壓克力板夾住患者的乳房，左右夾一次，上下夾一次，被夾過的人常覺得痛得不得了而超有陰影。

好消息來了，做乳房超音波不會那麼不舒服。患者躺在檢測床上，醫師會擠上一些凝膠，拿超音波探頭微微壓迫乳房，並從不同方向滑過，以確保了解每個位置的乳房狀況。若看到有疑慮的東西，醫師可操控探頭，從不同的角度切入，用多個平面的影像得出空間感，了解腫瘤的型態。

Photo Credit:照護線上

做乳房超音波，要怎麼知道什麼是正常，什麼是不正常呢？

乳房超音波是可以用來區辨腫瘤的。像一開始乳房超音波發明後，就是先用來區辨乳房裡的纖維囊腫與其他實心腫瘤的。

纖維囊腫

纖維囊腫是發生率很高的乳房良性變化，代表乳腺裡有液體蓄積，就像一顆顆水球一樣，也有人會稱此為水瘤、水泡，大概都是類似的意思。在超音波下，乳房纖維囊腫會呈現為一顆有明確的範圍的腫塊，壁很薄，內容物沒有回音，這顆看起來都是均質的黑色，但腫塊後方有很亮白的回音。假使這些條件都符合，就可以認定為纖維囊腫。

假使乳房超音波發現患者只有水泡的話，不管是有一顆，還是有五顆、六顆，這些人就與檢查起來完全正常、沒有腫瘤的人一樣，一年追蹤一次乳房超音波即可。

然而，有的纖維囊腫會被稱為複雜性的水泡，例如是超音波下發現很多微小水泡聚集在一起的區域，或水泡裡有分隔，這類型的變化就會帶些許惡性機會，即使惡性機會很低，醫師很可能會請患者約半年就要追蹤一次。

良性實心腫瘤的特徵

假使在超音波下，腫瘤看起來不是水泡，而是實心的樣貌，就要更注意是否有惡性的樣貌。如果我們在乳房超音波下，發覺這個腫瘤是個漂亮的橢圓形，而且扁扁長長，也就是寬度比高度來的長，與周邊有明確清楚的界線，超音波迴聲紋理顯示內容物呈現很均質，就會讓人比較放心。

當具備這樣的特質，其最有可能是纖維腺瘤，無論摸得到或摸不到，應該可以先用追蹤的方式，三到六個月後再看腫瘤是否有變化即可。如果腫瘤長大、形狀變了、裡面內容物性質變了、或長的很快速，就要考慮進一步的檢查方式。

惡性實心腫瘤的特徵

那哪些是我們不喜歡的腫瘤模樣呢？假使在乳房超音波下，腫瘤形狀長的尖尖刺刺，看起來並不圓滑，反而像長角出來，且腫瘤長的比較「高」，或說高度大於寬度，或腫瘤後方拖了一條長長的黑影尾巴，代表腫瘤很實心，讓音波難以穿過，都是不好的特徵。

講白一點，就是「這個有可能是乳癌」。這時醫師會建議較短的時間就追蹤一次，或直接換方法檢查（像是加做個乳房攝影），或直接做個切片，取出一小部分的腫瘤組織化驗。

Photo Credit:照護線上

每次看完醫師都跟我說再追蹤，那是什麼意思？

其實不可能我們做了一次乳房超音波檢查沒事後，就確保以後的40年、50年，都不會得到乳癌吧！事實上，隨著我們身體的組織在退化、老化，與體脂肪的堆積、酒精的攝取，再加上本身的基因，都可能增加罹患乳癌的機會。

所以，就算是一次乳房超音波檢查的結果是正常，完全沒長什麼嚇人的東東，隔年還是要繼續保持定期檢查，一年檢查一次乳房超音波的好習慣。

當部分的人因為過去檢查結果正常而掉以輕心時，有另一部份的則會為長了東西而非常、非常地擔心，在診間我們常聽到這樣的主訴：「有位醫師說我乳房有長東西，可是應該是良性的水泡、纖維囊腫，一年後再檢查就好，但這樣講讓我好緊張，我想到乳房裡面有東西就覺得坐立難安，難道不能三個月就檢查一次嗎？我想要今天就確定我長了什麼！」

我們前面已經解釋過乳房超音波是如何判斷腫瘤特性的，而經過這樣的判斷後，醫師會做出超音波的結果分級。第一級代表沒有任何問題。第二級代表僅有良性發現，如果全是乳房纖維囊腫的結果就會屬於第二級。無論結果是第一級或第二級，大約都是一年再追蹤一次乳房超音波即可。

分在第三級的話，代表有些發現，但應該屬於良性變化，在此階段發展成乳癌的機會較低，但建議患者仍要比較密集性地追蹤，約三到六個月就要再做乳房超音波，看看腫瘤的生長與變化。如果分在第四級的話，就會建議要直接做切片檢查了，才能確診知道腫瘤是否為惡性。

第五級則是在影像上就已經高度懷疑為惡性的案例。第六級則是已經經過切片證實為惡性腫瘤的案例。

Photo Credit:照護線上

還有另外一個分級則是第0級，這代表在超音波下有些問題，需要其他影像檢查的輔助才能做出正確判斷，通常得到這樣結果的人，需要去加做個乳房攝影。

對於乳房超音波，你該知道的幾件事

如果你覺得乳房痛，或自己摸到乳房硬硬的，感覺不太對勁兒，不確定是否是不好的東西，這時檢查首選就是乳房超音波。不過，如果你的乳房到處都痛，或是週期性的乳房疼痛，請先不用太緊張，這類型的乳房痛大概不是腫瘤引發的，可以先參照「乳房痛和乳癌有關嗎？醫師圖文分析」一文。

如果本身正在哺乳，或剛好處於懷孕中的狀態，而有摸到任何乳房硬塊感，或乳房某處感到疼痛，其檢查首選也是乳房超音波。哺乳時，媽媽們的乳房會出現一些因乳汁積存而導致的併發症，像是乳囊腫、乳房膿瘍等麻煩的問題，務必及早發覺，及早處理。

如果發現乳頭出現分泌物，尤其是單邊、單孔冒出來的，還帶有血色、咖啡色，或非常透明的話，就無法單純僅靠作乳房超音波找到答案，需要乳管攝影檢查或核磁共振的輔助，了解是否為乳突瘤在作怪。可以參照「乳頭出現分泌物，到底正不正常？」一文。

如果第一次乳房檢查就發現有讓人感到疑慮的腫瘤，請先別驚慌，一步步接著檢查。通常醫師會建議在短期內追蹤，或加做乳房攝影等其他檢查，或是直接在超音波的導引下做抽吸或切片，取得組織後於顯微鏡下檢驗。可以參照「摸到乳房腫塊，怎麼辦？」一文。

想確定自己對乳癌的觀念對不對，你可以看看「破解乳癌八大迷思」一文。

女性務必要定期接受乳房超音波檢查，我們的身體會退化老化，組織都會持續地改變，即使是原本良性的纖維腺瘤，也是帶有些許機會變化成惡性。惡性腫瘤也常常是突如其來，不通知一聲就猛然冒出來的，固定規律地檢查才有助於我們早日發現任何不好的東西，並即時接受治療。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航