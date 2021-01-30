預產期到了寶寶還不「退房」，無產兆可以催生嗎？

「催生」對於足月了卻還沒有產兆的孕婦，是很重要的事，畢竟過期妊娠對於胎兒來說，每一天都是風險。預計自然產的大家總是會問：什麼叫足月催生？催生好嗎？催生缺點是什麼？無產兆催生可以嗎？37週催生和38週催生哪裡不同？催生多久會生？這麼多的問題，讓我一次為你解答吧。

大家對於催生的說法百百種，最常見的問題就是：催生會痛嗎？再來是我婆婆說催生缺點很多？隔壁老王說，比起催生蜂蜜水更有效？太多太多，族繁不及備載。比起相信坊間流傳的謠言，還是來看看我的正確資訊，了解如何催生吧！

什麼是催生？

大家常聽到的催生，其實是一般民眾的統稱，醫學上分為「引產」和「催生」：

引產：指的是產婦尚未進入產程，我們以藥物或人工破水的方式來引發產兆。

催生：催生指的是，已經足月的產婦，本身已經進入產程，有宮縮、有子宮頸擴張，但強度卻不夠讓產程繼續往下走，而我們給予藥物來加強子宮收縮，幫助產程進展。

目前臨床上為了與產婦們溝通方便，一率都使用「催生」這個詞。

催生方法

預產期到了，寶寶還不退房，懷到釘子戶怎麼辦？不少人還是希望靠自然催生的方式，幫助自己出現產兆。但是當你不管做了多少催生運動、吃了多少民間號稱的催生食物、喝了幾杯催生蜂蜜水，卻還是毫無動靜，乖乖聽我們的安排，來催生吧！

以下為幾種臨床上常見的催生方法。

催生運動

我常在門診請孕婦回家做這種催生運動，太太必須將雙腳張開，類似深蹲，而先生則躺在太太兩腳中間，在太太的下方給予足夠的支撐來協助。如下圖示：

Photo Credit: 威廉氏後人-李毅評醫師

藥物催生

常見的催生藥有三種：催產素、前列腺素E2、前列腺素E1，催生過程中，醫師會判斷產婦的狀況塞催生藥或施打合適的催生針。

外力催生

醫學上除了藥物之外的催生方式，最常見的是人工破水，這樣的做法可以加速產程，也可以透過羊水，來觀察胎兒是否有解胎便的狀況，以便隨時應對處置。

誰需要考慮催生？

足月催生對於胎兒與母體都有一定的好處，但並不是每個人都需要催生。臨床上有哪些狀況，醫師會建議進行催生呢？

過期妊娠：超過預產期後，羊水量變少、臍帶受到壓迫，容易造成胎兒缺氧，甚至會有吸入胎便的可能。

足月破水，產程無進展：只有破水，沒有其他產兆，建議利用催生產程推進，避免破水太久，感染風險上升。

母體問題：如子癲前症或其他母體疾病，為避免母親發生意外，或疾病惡化，建議於足月，無產兆進行催生。

胎兒問題：在腹中除了心跳之外，無法確切評估胎兒狀態，因此37週後，如胎兒過大或胎兒狀況不穩定，就建議考慮催生。

催生過程

醫師於門診評估需要催生後，會排定催生日期，產婦在安排好的時間到產房報到，便開始了催生的旅程。

催生過程：

檢查：產婦需要裝上胎心音監測器，並接受內診檢查，確認胎兒及子宮頸擴張狀況。 施打無痛分娩：預計要施打無痛分娩的產婦，可於使用催生藥物前先將無痛分娩打好。 藥物使用：經醫師評估後，需要使用催生藥物，可能為塞劑或施打催生針，通常從低劑量開始使用。 必要時人工破水：使用催生藥物後，如產程依然進展緩慢，可評估執行人工破水，加速產程進展。 生產：直到子宮頸完全軟化，全開以後，便可以開始聽從醫護人用指導用力。

自然產詳細內容請看：產前做好功課了嗎？自然產懶人包讓你迅速掌握相關資訊！

催生多久才會生？

打催生多久會生也是大家很關心的問題，理論上催生到生產所需要的時間因人而異，有人產程飛速進展，也有人緩慢至極。

至於催生時間多久會生？平均來說催生大約需要1－2天的時間，尤其第一胎催生時間可能會比較久，如果產程過慢，或出現突發狀況，醫師會視情況做適當處置，如：緊急剖腹產。

催生注意事項：

催生前需要經過醫師評估，確認合適後再安排。

催生前請務必注意胎動。

催生時的點滴經過劑量計算，禁止自行調整！

催生好嗎？

催生好嗎？又是被問到爛掉的一題，到底催生有那些優點那些缺點？我用科學證據告訴你。

醫學界第一名的雜誌《新英格蘭醫學期刊》（NEJM），於2018年8月發表了一個大規模研究。對於低風險的一般產婦分成催生組 vs. 觀察組，結果是怎麼樣呢？

研究對象：

6106位「低風險」的一般產婦（超高齡、子癲前症、雙胞胎等高危險妊娠不適用）

平均年齡落在23－24歲，全部都是第一胎。

作法：

3062位產婦於39週0天－39週4天進行催生。

另外3044位產婦什麼都不做，繼續回家等待自然產兆發生。

結果：

小孩：新生兒死亡及嚴重的新生兒併發症的比例，是4.3％ vs 5.4％（催生組較低，p<0.05）

產婦：最後走向剖腹產的比例是18.6％ vs. 22.2％（催生組較低，p<0.05）。平均疼痛與最痛的疼痛分數，都是催生組比較低（p<0.05）。

唯一的催生缺點是，需要加上催生藥物發揮效果的時間，所以待在醫院的平均待產時間較長（20hr vs. 14hr）。

常見催生Ｑ＆Ａ

Ｑ：沒有產兆可以催生嗎？

經醫師評估，在必要的情況下，可以。

Ｑ：會有催生後遺症嗎？

並沒有什麼催生後遺症。

催生對於產婦不會有後遺症，對於胎兒呢？大規模的研究證明，催生組的小孩出現生產造成的產傷、缺氧性腦病變、胎便吸入的比例都較低，也就是說，催生不但不會增加小孩的風險，反而可以避免一些因為太晚生產而發生的併發症。

Ｑ：催生比較痛嗎？

不會。

很多人誤解催生很痛，事實上，催生只是是用藥物啟動身體本來就有的生產機制，並不會讓你更痛，只是啟動了你本來就會經歷的產程。另外，預約時間催生的好處是可以在提早打減痛分娩的協助下，再進行適當的催生程序，產痛反而較低。

Ｑ：催生費用？

經醫師評估後，有催生必要的產婦，打催生費用是健保給付。

結論

不論是39週催生還是40週催生，低危險的產婦只要經醫師妥善的安排催生，可以讓小孩子比較平安、讓產婦比較不痛、剖腹產的比率下降，這樣的好方法就應該被好好的說明和推廣。

本文經威廉氏後人-李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航