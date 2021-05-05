【圖表】台灣平均降雨量遠高於它國，但每人分配的水量卻很少：三張圖看雨水到底去哪了

文：If Lin｜圖表：Stellina Chen

從2020年下半年開始，台灣因爲降雨過少以及雨水沒有落在集水區，早成各地水庫乾涸。也使得許多縣市開始限水措施，甚至經濟部已在缺水縣市開始鑿井抗旱。

這樣降雨量很少的乾旱情形，在台灣有多常發生呢？

下圖是台灣過去30年的年降雨量，可以看出來台灣每年降雨量的變化很大，最多可以超過3000公釐，最少連1500公釐都不到，相差兩倍以上。

從中能看出去年（2020）是降雨量相對很低的一年，只有1742.4公釐，是過去30年以來的第五低，最低的是1993年的1439.12公釐。所以從這個資料來看，台灣平均每10年就會出現至少2年降雨量比較少的情形。

而台灣的乾旱問題，不只是每年降雨量差異巨大，還有一個問題是台灣因為地勢關係，不容易留住雨水。所以即使台灣一年的降雨量比其他國家還多，但每人每年平均可以分配的水量卻很少。

從下圖上半部來看，台灣長期平均降雨量比許多大陸型國家都多，跟同樣為海島型國家的日本與菲律賓相比，也是相對較多。

但是圖的下半部來看，台灣每年每人可以分配到雨量卻是非常低，這是因為台灣每年降下的雨水，大部分都流失而無法被轉為可用的水。

到底雨水都流失去哪裡了呢？

根據2003-2012年的平均資料，台灣的降雨超過七成都留不住。

從上圖來看，平均每年一半以上的降雨都會流入大海，另外有21%的降雨會自然蒸發。而僅有20.54%的降雨才會進入到河川、地下水與水庫，也就是說僅有五分之一的雨水，能變成可用的淡水。

台灣是個海島型國家，所以許多天然資源都相對稀少，尤其是礦產，大多都需要從世界其他國家輸入。而基本需求的「水」，從現在來看，或許也是算種稀缺的天然資源吧。

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核稿編輯：楊士範