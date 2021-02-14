你到底是「男」是「女」：從小A辣變性手術，看大眾媒體如何詮釋性別？

文：楊鈞傑

小A辣、鍾明軒、Alizabeth娘娘，都是這幾年相當知名的網紅，雖然有自己的YouTube頻道，他們仍然不可躲避媒體閃光燈。從小A辣變性手術的媒體報導出發，大眾媒體又如何詮釋性別？

近期百萬網紅小A辣赴泰國做變性手術，不少新聞媒體聳動式地下標：「小A辣除大鵰變性、擴張棒通下體 但改不了男兒身這習慣」[1]、「小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！ 男友驗貨嗨爆了」[2] 利用獵奇的眼光來報導此事件以博得大眾眼球。又有另一派的媒體下標如下：「小A辣變性手術2月傷口未癒 男友讚做得很美「跟其他女生一樣」」[3]、「手術成為正港女人！小A辣「每天80分鐘擴充」大爆血 忍痛苦曝心願」[4]

這些論述不斷圍繞著「真」女人還是「假」女人，並且評論的內容都聚焦在生理的變化與差異，不過到底一個「女人」或「男人」又該是什麼樣子？做到什麼程度才算是一個「女人」？

透明的櫃子：無法閃避的鎂光燈

除了小A辣外，在今年與入圍金馬獎的《男兒王》劇組一起走紅毯的Kiwebaby，也被中時媒體下標：「金馬紅毯最美 白靈三角地帶尬KIWE帶四顆球拚紅毯最吸睛」[5] 來影射她的「偽娘」身分，來滿足媒體對於「性別不馴者」（gender non-comforming）或跨性別者（transgender）窺視的慾望。

不同於男同志或女同志，跨性別者或者是「偽娘」的櫃子其實是「透明」的，他們不像同性戀者，可以躲在「深櫃」假裝是異男或是異女。有時候是被看見性別欄位，有時候是聲音和外表受到質疑，一但被知道其性別認同與生理性別不同時，便會受到挑戰。跨性別者所有的裝扮、衣著、行為舉止，都跨越了社會規範中對於「女」「男」的既定印象。於是這個櫃子就像是玻璃做的一樣，不管在櫃內或櫃外都被暴露在大眾的窺視底下。

但有「自」媒體真的就沒事了嗎？這些個人的YouTube頻道、粉絲專頁，又如何與大眾媒體抗衡？

從小A辣、Kiwebaby，到近期的鍾明軒、Alizabeth娘娘，都開創了自己的個人平台來表達自我性別的多元。然而，大眾的鎂光燈依然聚焦在他們的「性別」上，只要他們扮演著和生理性別不同的社會性別模式，如化妝、打扮陰柔等，馬上就會引發集體焦慮並急於確認他們的性別。

就像娘娘所說：「可是一直關心我的性別是怎麼回事，不知道會死不瞑目還是怎麼樣。如果是的話，雖然我沒有排斥討論這件事情，可是我就不想講了，因為我就是要讓你死的痛苦一點。」[6]

你到底是「男」是「女」：性器官真的有這麼重要？

娘娘繼續說：「如果你只是因為你有這個性器官，你所處的社會脈絡認為擁有這個性器官的人應該要怎麼樣，然後你就去迎合那個標準，雖然沒有對和錯，可是你真的知道你自己是誰嗎？」

回到新聞報導可以發現，當一個知名人物做跨性手術時，引來的都是不成比例對生理器官轉變的關注：「不能站著尿尿了」、「請問會像正常女生一樣來月經嗎？會有水分嗎」「男生要把雞雞切掉 真的很猛 超級勇敢」、「可以生小孩嗎？」大家關注的都是性器官的改變所帶來的影響，更以一種獵奇式的眼睛來窺探這個「跨性別」者。

但有了陰道才是「真」女人嗎？

在網友評論裡面，不妨會看到一種看似包裝著善良，卻又幽微的性別刻板印象，好像一定要透過性別轉換手術才能稱上「真正」的女人：「你終於變成「妳」了」、「本來就覺得妳很女人了，現在真的變女人」，甚至還有人緬懷著：「支持你 做一個真女人 但我還是想要 聽到 哇係查波欸哈」或者更赤裸地歧視說：「好好的男人不做跑去變性」。

這些似褒似貶的言論，其實都強化生理定義的性別本質主義，認為事實上男女依然有生理差異，在變性前人還是受到性器官所框架住，更有甚者認為，即使跨性別者經過手術後，也永遠不會成為「真正」的「女人」或「男人」。

無法跨越的生理性別？女性主義的內部論戰

知名作家J・K・羅琳就曾在推特上發文「有月經的人」來指涉跨性別者不是「女人」，並指出：「如果生理性別不是真實的，那就沒有所謂的同性吸引；如果生理性別不是真實的，那全世界女人的生活現狀就將被抹除。」但重點在於，為什麼所謂的「女性經驗」是建立在生理基礎上？為什麼「有月經的人」才是「女人」？

同樣的論戰也燃燒到女性主義陣營。在排跨基進女性主義（trans-exclusionary radical feminism，TERF）中主張分離主義（separatism），認為男人宰制女人是性別壓迫的根本，而女人必須建立排除男性的自我空間，培力婦女，最終推翻父權社會。

然而，他們強調的「女性經驗」卻排除了跨性別者，認為沒有子宮與月經無法體會女人天生在身體上被宰制的痛苦；另外，面對女跨男也認為是服膺父權社會而為了獲取「男性特權」。

這些扁平的性別二分想像，不外乎都是信奉XY染色體的「生理性別」框架。

我們都知道「社會性別」（gender）的是社會「建構」而來的，創造了一套男性與女性在社會上的標準與規範。但是，為什麼「生理性別」不是「建構」而來？就算生殖器官是與生俱來的，但為什麼人類社會挑選這個性徵作為性別的二元分類？

「選擇」本身就鑲嵌在一定的歷史脈絡下，它不是獨立於社會，也不是自然取決的。那為什麼我們不是挑有／無汗毛的人是男人或女人？為什麼不是挑單／雙眼皮的是男／女人？為什麼不是挑身高175作為標準？為什麼不是挑髮量的多到少作為一個性別光譜的準則？為什麼這個社會認為生殖器就決定了性別？

所以為何一定要經過手術才能叫做「女人」或「男人」？

從「做自己」到「性別平等」

日前，好萊塢明星艾倫佩姬（Ellen Page）公布他的跨性別身分，並改名為艾略特佩吉（Elliot Page），引起廣大媒體的支持，認為他「做自己」。但他也說，他還是會害怕對於跨性別者的仇恨、訕笑與暴力。

而回到台灣的社會脈絡下，大眾對於跨性別者的偏見與歧視依舊存在，縱使不像國外的街頭暴力頻傳，在網路評論或者日常生活的言語暴力依舊層次不窮。

我們都認為跨性別者是「身體裡住著一個小女孩或小男孩」，而且基於人道主義的立場，我們「尊重」「這樣的人」。但是，在「做自己」的論述下，我們依舊會陷於性別暴力的危機，歧視者雖說尊重跨性別者的「存在」，但不能保證他們不會利用跨性別者作為茶餘飯後的八卦，也不能免於大眾輿論對於跨性別者的攻擊與謾罵，以及媒體的獵奇式報導。

我們必須思考著，在人道主義的王國外，必須朝向著「性別平等」的方向邁進，有「平等」的思維，才能免於大眾給予的「施捨的存在」；有「平等」的概念，才能消除各種（微）歧視的存在，每個人也才不會口口聲聲說尊重跨性別者，卻不斷窺探他人的私生活與生理器官。

延伸閱讀

參考新聞

[1] 小A辣除大鵰變性、擴張棒通下體 但改不了男兒身這習慣（蘋果新聞網）

[2] 小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！男友驗貨嗨爆了（ETtoday新聞雲）

[3] 小A辣變性手術2月傷口未癒 男友讚做得很美「跟其他女生一樣」（中時新聞網）

[4] 手術成為正港女人！小A辣「每天80分鐘擴充」大爆血 忍痛苦曝心願（CTWANT）

[5] 【金馬57】金馬紅毯最美 白靈三角地帶尬KIWE帶四顆球拚紅毯最吸睛（中時新聞網）

[6] 先擔心一下你自己，不知道我的性別會死嗎？（Alizabeth娘娘Facebook專頁）

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航