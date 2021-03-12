【大人學】為什麼我們總是對他人的看法特別在意？

文：姚詩豪

「Bryan老師，我當工程師兩年了，我發現自己不太喜歡這份工作，想改做設計，最近也剛好有轉職機會，我該去嗎？」 「你有家累嗎？有欠債嗎？存款能支撐一年的開銷嗎？」 「金錢方面沒有問題。」 「那為什麼不去，還要來問我呢？」 「不瞞老師說，我是擔心世俗的壓力，如果我一個年薪很高的工程師去做設計，我怕『大家』覺得我想不開，覺得我做錯決定……」

講課這麼多年來，聽過學員一個又一個的問題，我發現很多問題表面上互不相干，但背後卡關的點卻非常相像。上面的對話裡，這個學員因為擔心「大家覺得如何如何」，所以無法按照自己的意願行事，這就是常見的卡關點之一。

每次被問到這類問題，我都會開玩笑地跟學員說：「來，那你跟我說一下讓你煩惱的『大家』是誰，你把『大家』的名字告訴我。」他們常會愣住，也說不出顧慮的是誰。

究竟為什麼，我們如此在意「別人」（甚至說不出是誰）的想法，在意到即便條件許可，仍然不敢放膽做自己想做的事？

如果你因此猶豫的只是小事，那影響或許不大；但如果你猶豫的是人生的關鍵決定，比如說職涯選擇或伴侶人選，那對他人想法過度在意，就可能造成深遠影響，甚至無法彌補的遺憾。

這個問題可以從兩個角度來討論，一個是人類演化的角度，另一個則是哲學思維的角度。

人天生是群體動物，「合群」才能安然生存

自古以來，人在荒野環境裡就是弱勢族群。我們不像獅子、老虎等猛獸，跑得快、力氣又大，人類的身體又慢又弱，連毛皮都薄，冬天還得穿衣服，生存能力實在很差。

先天弱勢的狀況下，唯一的生存之道就是與其他人合作，互相幫忙和保護；單打獨鬥的人，很容易就會在無情的大自然中喪生。這樣的生活方式一代又一代延續，直至今日。所以每當我們需要做決定，就會看看其他人怎麼做，然後直覺性地認為，我們該「合群」、做出相似的選擇。

比如說，戀愛穩定後就會想結婚，但問他為什麼要結婚，他可能也說不出什麼原因，就是要結；結婚後要生小孩，問他為什麼要生，他可能也不知道，甚至也沒有很喜歡小孩，但就是要生；或者是要買房，他也說不出為何要買，但就是「覺得應該要」。

越是重要的抉擇，我們反而越少仔細思考為何這樣決定。只是看著「多數人」怎麼做，那自己就趕快跟上，避免被排除在群體之外，擔心成為荒野中孤伶伶的那個人，隨時準備被環境淘汰。

不過，人之所以習慣跟隨群體，我認為原因不只「想合群」，還有另一個可能，就是我們受的教育，並沒有讓我們培養出獨立思考的能力。即便想思考，也不知從何思考起。

我們從小接受的教育就是：老師提出一個問題，學生趕快去參考書和課本裡找答案。但問題是，並非所有事情都有標準答案，尤其是離開學校之後，多數的狀況都是沒有標準答案的。

沒有書可以翻、也沒有老師可以問，我們唯一能做的，就是看別人都怎麼做，然後自己也跟著做。不知道對不對，但至少比較安心。

還有一種常見的心態是：當99％的人都這樣做，我們也跟著做，那麼即便最後這個決定是錯的，我們也不必一個人承受代價。

我以買房來解釋一下這種心態。

假設現在房價很便宜，大家都搶著買，唯獨我們沒買；結果幾年後房價大漲，當時買的人都賺很多錢，那沒買的我們就可能覺得很虧、甚至還被嘲笑。可是如果當年我們跟著別人買房，即便幾年後房價不漲反跌，那大家一起損失，我們也不至於覺得自己那麼悲慘。

人性就是如此，跟多數人做相同的選擇總是最安全的。更妙的是，我們對於「合群」的渴望，有時甚至比達成自己的目標更強大。就算最終因為合群而失敗，但有人相伴也就沒那麼孤單了。從人性與演化的角度來看，這份對他人想法的在意是這樣來的。

接下來，我們也可以從哲學角度來思考這件事情。

人享有「選擇自由」，卻因隨之而來的痛苦而卻步

論哲學，我稱不上專家，可是我的人生確實深深受到哲學的影響。我很欣賞法國存在主義哲學家尚－保羅．沙特的論述。存在主義裡有個很重要的概念，就是由他提出，這個概念指出，世上萬物都是「本質先於存在」的，唯獨人類是「存在先於本質」。

「本質先於存在」、「存在先於本質」是什麼意思？容我舉個例子來說明。

假設我們現在要砍柴，在這個想法出現之後，就會有人發明斧頭來使用。斧頭在被發明之前，它的功能和本質早已被決定，這就是「本質先於存在」的概念。

但人類正好相反，人類是「存在先於本質」。也就是說，每個人來到世上之前，都不知道將來會變成怎樣的人、過怎樣的生活。我們擁有「特權」能決定想擁有的未來。

理論上，我們「享有」這份特權，可是沙特提到，這份特權也讓人變得痛苦。因為尋覓「本質」的過程是非常辛苦的，沒有人能幫你做決定，甚至它根本也沒有標準答案或最佳選擇。過程中的掙扎、取捨，我們都必須獨自承受。

很多人因為承受不了這個代價，所以寧願放棄部分自由，只求「可以依循的準則」，也就是複製別人的決定，貼上到自己的人生。

我常覺得我們這輩子能成為人，擁有選擇的自由，甚至出生在台灣這麼好的地方，真的很幸福。很多人會戲稱這裡是「鬼島」，但我們得承認，只要願意認真做點事情，基本上不用擔心在台灣會餓死。有很多國家的人是無法想像這種生活的，他們每分每秒都為了生存而掙扎，根本沒時間思考「想做什麼、想成為怎樣的人」。

我們其實很有本錢去追尋熱情，可是很多人還是因為不願承受「選擇」的代價，一輩子依照他人的想法來生活。對這些人來說，這樣做很輕鬆，什麼事情都有人替你決定好了，但在我看來，這真的很可惜。

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人生如戲，你想永遠聽導演的指令，還是自導自演精彩劇情？

基於演化的角度也好，基於哲學思維的角度也好，人碰上抉擇時刻，一定會傾向依循多數人的做法。

可是我認為大家都該思考一下，人生就短短幾十年，了不起活到100歲，我們活在這麼好的時代、這麼好的地方，有這麼大的本錢去過想要的人生，為何要白白把決定權交給別人？

有句話叫「人生如戲」，那我們是否能自導自演一部好戲，而不是依照別人的劇本走？就算演得不好也無妨，人生很長，只要不是會讓我們一蹶不振的決定，我們其實可以多去嘗試。

就像文章開頭那位猶豫是否該轉職的學員，他擔心被親朋好友批判，可是我認為，他既然存好一年的生活開銷，沒理由不去設計業試試看。如果做了一陣子發現不喜歡，那也沒關係，他可以回歸科技業，或再嘗試其他領域的工作。

人生不是一次定生死的，我們可以一再嘗試，試了發現不如預期也沒關係。帶著這樣「想做又不敢做」的心態度日，那才真正可惜，也可能造成心理上的遺憾。只要這個決定不影響別人、不傷害別人，你應該要聽自己的聲音，而不是讓別人來替你決定。

講到這，有些人還是會遲疑：「但我就是害怕別人的指指點點。」針對這點，其實你可以仔細想想，這些人真的在乎你的人生嗎？他們可能前一分鐘還大肆評論你的決定，但下一分鐘就思考自己的事情去了。你為此苦惱、甚至放棄想做的事情，真的不值得。

還有另一個可能，就是這些人並沒有仔細思考過人生的本質。因為害怕你嘗試而且成功了，會顯得他們愚蠢，所以他們想把你拉回來，跟未曾深思熟慮的他們過同樣的平凡人生。

前面有提過，從人性來看，當我們做錯決定的時候，如果有人跟我們一樣，那就不會感覺這麼悲慘，至少不是孤單一人。所以，講得直白一點，旁人的批判，時常也只是掩飾他們自己對人生的焦慮而已。

總之，我還是鼓勵你多傾聽自己的想法，嘗試自己想做的事情。

我理解這件事並不容易，所以你不必強迫自己一下就做很大的決定，可以從小決定開始練習。在做決定時，你可以思考一下：假設這個決定真的做錯了，最糟糕的狀況是如何？你真的會因此餐風露宿嗎？如果不會，那你就可以考慮去做，接著再逐步把這個做法拓展到更大的決定上。

「印度聖雄」甘地曾經說過一句話，我認為這句話很值得送給有這類困擾的人：

他們會先忽視你，然後嘲笑你，然後攻擊你，然後你就贏了。 First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win.

我過去也曾因為一些決定而受到旁人評論，認為我做的決定不太正確，但就像甘地說的那樣，被忽視和嘲笑。但只要你清楚自己的目標，最終你或許能證明自己是對的，甚至一開始那些看衰的人，還會反過來跟隨你的做法。

這個過程很辛苦、也可能很孤單，可是我們既然擁有自由，就該好好運用它。一輩子活在他人的眼光下，那就太可惜了！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航