兩性作家大A：當媽媽不能老想著自己失去什麼，因為妳就是不一樣了

文：汪凱萍｜圖：石育安

網購享有七天鑑賞期是交易保障，一旦此公式套用到婚姻道路上，這項美好的服務便化為暫停使用，僅寫下「售後不退」等字眼留給茫然的我們，如何讓自己心甘情願需要點情商，如果可以找到一位志同道合的作家，每天追隨發文撫慰己心。大A的育兒經就是母親界的聖經，總能讓深夜中忙裡偷閒的媽媽們放下一天的疲倦莞爾一笑。

以寫作做為人生職志的女作家大A，結婚生子前活得相當精采，一雙高跟鞋整晚沒停歇過在人群中穿梭，隔天醒來又是個正中午，倒杯咖啡才正要開始一天的寫作。此時，大A腳上踏著舒適休閒的平底鞋，才踏進門便開始討論起晚點還要幫兒子香火打包露營所需，妝髮中閒聊了起來：「還沒生產前我們女生都是被好萊塢的電影所欺騙，誤以為自己可以一手抱小孩一手拿星巴克，當我自己成了媽媽以後，天啊！我怎麼可以這麼狼狽，頭髮狂亂黏在臉上、全身充滿汗味。」

Photo Credit: 石育安

坦誠算是愛自己多一點的母親，從喜歡學會愛，像是把蛋糕上的草莓剖半分享給在意的人，不再是一口獨吞下最喜歡的食材，逐漸接受這微妙的變化。大A：「還沒生產前也曾擔心自己是否會不夠愛一個小生命，直到兒子香火出生後他讓我學會什麼叫愛。雖然我談過很多戀愛，甚至覺得很喜歡一個人就叫作愛，小孩讓我知道什麼是『真愛』，真正的愛不是妳只給妳想給的。譬如我在對待小孩的時候我會思考，這樣做他會得到快樂嗎？我會不會讓他心裡受傷啊？我的付出會讓他快樂，愛不是喜不喜歡而是願不願意的問題。」

調適這辭彙就像是做了個心理治療，循環周期後的重生，在字裡行間看不出低潮的大A，也有過許多新手媽媽的感受，她用文字排解了這段日子的挫敗感。大A：「低潮，是一開始有小孩的時候吧，原來生活落差這麼大！以前在家裡都不用做家事，帶小孩後幾乎沒有時間寫稿，就像是我只是個媽媽而不是『大A』，這對我而言會讓心情很低落，後來發現日子慢慢就過去了。小孩會長大，媽媽也會一起成長，比較知道怎麼安排時間，調整一些事情，做媽媽不能老想著自己失去什麼，因為妳就是不一樣了，不能再用從前的標準看待要學會改變心態。」

Photo Credit: 石育安

有著典型雙子座的特質，眼神皎潔聰慧，談吐反應相當快，原先還會擔心是否忙碌的生活會奪去她的幽默感，此刻在她身上卻完全看不到靈感流失。訝異於我們對她崇拜的神情，大A不可置信的回答著：「發文時的幽默感嗎？我其實不是幽默而是苦中作樂，想著家計的時候妳就會將日常生活發揮成文章。最開始孩子還小我沒有很常用他來寫文，一方面是怕自己變成滿嘴媽媽經的人，有點刻意在避免此類的寫作。直到某次信手寫了篇有關兒子香火的文章廣受迴響，我後來才理解為什麼女人當媽媽之後會一直寫小孩，因為真的太累了只能從生活周遭發想，只好就地取材聊些有的沒的，反而成了大家喜歡觀看的生活文章。」

「晚婚、不婚，妳覺得人為什麼要對婚姻產生問號？」像是辯論題目般的丟了個直球給大A，從前的她聊兩性，現在多了婚姻與育兒的篇章，藉由她的觀點讓我們產生思考。大A：

我想要的等於我需要的嗎？真的是對你好的嗎？去年五、六月份發表的新書是跟自己相關的書，比較像是在婚姻中的女人給尚未走進婚姻的女人一些想法，那些需要先有心理準備的事。從新手媽媽到經過了6、7年的時間，心態也調整好了，跟大家聊聊自己的現況，女人是種身分，不同階段有著不同的風景，記住不要著急、不要為了結婚妥協於一段關係中。不知道從什麼時候開始，即便牽手、睡在一起都不算是女朋友，原來這些確認都不是真正認定的關係，回過頭我們卻依然還在尋找對的人。

最後對即將踏入婚姻的人的一句話就是：「享受這個婚姻旅程，妳的每一天都有個人跟妳分享，妳今天不快樂，他也會不快樂，不管他在不在妳身邊，妳都不會覺得孤單。」

我是大A簡介 台北人，雙子座，六年級。經常不耐煩。經常看在了眼裡。看起來很好相處。愛過幾個人。有幾個是渣。出了幾本書。最滿意的作品是兒子。著有書籍：《我可愛了》、《告白：我想我喜歡你》

本文經日日好日 X 雜誌授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航