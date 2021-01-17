漫畫家朱德庸：疫情讓我們看見人的本質，現在很適合研發真愛APP

文：汪凱萍｜圖：朱德庸工作室提供

正經八百的愛情理論書，遠不及四格漫畫裡的幽默呈現，猶記當年能在《中國時報》中看見四格漫畫就是件幸福的事，早期報紙文字排版遠遠大過圖片，漫畫連載是奢侈品，《雙響炮》一記打響了名號，還沒受訪前報章、雜誌界誤以為這名畫家來自國外，認為東方人沒有辦法用漫畫敘述夫妻相處的矛盾。

朱德庸前無古人後無來者，一針見血地替我們打開華人的婚姻觀。他說：「畫《雙響炮》是在25歲左右的時候，那個時候對人生充滿了各種疑問，婚姻就是當中一個最大的疑問，華人的婚姻都是變態的，表面上都好好的，但是其實裡頭問題都很多，小時後看過許多夫妻出來散步後一人走一邊，其中一個過世的話剩下的那個會開心的不得了！真是夠變態的。」經歷了四年的職涯， 學著融入社會，也學會與社會分手，總是在最前頭的創作人朱德庸決定開起新的篇章，離職後首篇人生漫畫叫回家吃自己。

第一批SOHO族難免是孤獨的，台灣大部分的工作者都是附和在企業下，鮮少有人能脫離體制， 憑著天賦跟高創作量，朱德庸走過考驗，成了首批存活下的SOHO族。巔峰期間生活圍繞著工作，當時七、八本雜誌，四、五份報紙同時進行，每天長達12個小時創作，今天是星期幾不再重要，重要的是稿件是否能如期繳交。朱德庸開玩笑說：「你很厭惡一天上班8小時於是你當SOHO族， 然後你一天工作就變成14個小時，上班打混是偷老闆的錢跟時間，為自己工作上班打混是偷自己的時間跟錢。」雖然聽起來有些哀戚，確實是每個想為自己工作的人必需思考的事，離開體制以後你的生存率又有多少？值得玩味思索。

Photo Credit: 朱德庸工作室提供

畫了無數男女愛情觀的朱德庸，如果他是個漫畫角色，他會是個先知，能給予生命每件事觀察，繞過表面的混沌跳脫框架、直搗核心，形容男女間的差異在於品種上的不同，頗有朱式幽默，他說男生是狗，女生是貓，適當的狗跟適當的貓是其實可以相處的。但我們更好奇鮮少發表自己愛情觀的他，是否就跟自己的創作一樣，隨時想開愛情一個玩笑。

很久前我給愛情有個定義：「愛情就像鬼，大家都在談論它，但沒有人真正看過它。愛情觀其實很簡單用幽默的心態去面對，以及要想清楚這個人是不是你想要的，想清楚了任何問題都有辦法解決。 喜歡一個人不會去考量收入、家世背景，當中涉及越多層面的考量離愛情就更遠了。就像喝一杯咖啡，取決於好不好喝、想不想喝，而不是這咖啡杯值多少錢而覺得好喝，所有的一切加了太多雜質就會不夠純粹，你喜歡我；我喜歡你，不考慮其他的就是真正的愛情。」《大家都有病2》這是朱德庸最後一本講愛情的書，不討論愛情後創作出更多有趣的議題，不再只是四格漫畫，而是滿版無框架式的創作方式，我們也跟著他從愛情中畢業。

Photo Credit: 朱德庸工作室提供

本次的採訪世界正在受難，朱德庸樂觀看待未來，重新洗牌定義人生真正的先後順序，思索起這場變故能給我們什麼啟發，他想了想：「疫情可以讓我們看到人的本質，褪去物質、名氣還剩下什麼？ 現在很適合研發真愛APP，因為碰不到面而產生考驗，就像原先你在經濟上符合對方的期待，因為疫情失業了要面臨經濟上的難題，彼此還會想繼續嗎？軟體名稱就叫真愛APP，細節沒多想，最終就是要測出是否為真愛。」即便訪問的尾聲還是能讓我們陷入朱式幽默，原來這才是最高境界，戲謔後的產生省思，2020是時候回歸最純粹的愛情。

朱德庸簡介 幽默大師，他認為世界荒謬又有趣，每一天都不會真正重複。他曾說：漫畫與幽默的關係，就像電線桿之於狗。作品引領流行文化二十餘載，代表作《雙響炮》、《澀女郎》、《什麼事都在發生》、《大家都有病1、2》、《絕對小孩》。

本文經日日好日 X 雜誌授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航