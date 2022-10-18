台北市水門關閉「未依照SOP」，百齡橋堤外上百輛車泡水，有民眾受困到晚上
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北市府水利處科長范振峰表示，此次颱風外圍環流造成暴雨，並未發布颱風陸上警報，雨勢變化難以提前預測，下午監測河水水位快速上漲已達警戒值，須立即關閉水門避免市區發生更嚴重災情，因此無充裕作業時間可先去拖吊車輛。
中颱尼莎外圍環流加東北季風造成共伴效應，為北台灣帶來強降雨，北市多處出現災情；16日下午康湖隧道發生坍方也受到高度關注。原本在台中輔選的台北市長柯文哲，第一時間未回台北坐鎮防災，傍晚才臨時取消行程，晚間回到台北勘災，結果導致台北市議員不分黨派的痛批。
面對各界批評，柯文哲昨天受訪時表示，，應變中心一級開設才需要市長到場，16日那天，台北市連二級開設都沒有，而且應變中心有LINE群組，有問題隨時可以跟他回報。柯文哲也強調，長官只要做三件事情「建立制度、緊急、例外」，台北市的防災體系相當有制度，平常就是照著SOP走，出現緊急或例外時再通知長官即可，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心，特別是颱風跟強降雨。」他並諷刺，「不過我發現現在長官還有第4樣很重要的工作『作秀』」。
議員不滿：先關才通知，導致民眾受困
不過對於柯文哲的說法，士林大同區的台北市議員黃郁芬在臉書指出，有民眾反映，世界音樂節原訂於大佳河濱公園外舉行，因雨取消，但卻有近十名設備廠商因為水利處沒有通知關水門，而被困在堤防外。廠商於下午5點才接獲水利處通知說「水門已關」，但後來發現水利處早從4點就已開始陸續關閉水門，卻完全未在關閉水門前，公告通知水門外民眾撤離。
黃郁芬表示，被關在水門外的民眾，只能自己想辦法在豪大雨中設法找路逃出；更有民眾一直到晚上8點，才終於被消防局救出來。黃郁芬表示，平時也可能有個別民眾在河濱公園不小心被困，難道水利處都沒有任何的救援規畫嗎？這次是主辦單位一直打電話幫忙求救，「如果是個別民眾該怎麼辦？」
台北市松山信義區的市議員邱威傑（呱吉）表示，他不反對柯文哲的SOP說法，但根據他辦公室的調查，前天水門關閉的時間序如下：
- 上游水庫洩洪 16日早上8點執行疏散門「只出不進」的管制，8公尺以上道路紅黃線附條件開放停車
- 早上11點關淡水河沿線的水門
- 下午4點關景美基隆沿線水門
呱吉指出，按照台北市對現行風災水患的SOP，水門關閉必須在6小時前公告。台北市政府的確在上午10點多公告水門關閉，但標示的範圍僅淡水河沿線，卻不包括景美基隆沿線水門；根據調查結果，由於水流上升太快，所以導致市府沒有遵照SOP公告，逕行緊急關閉水門，「這不正表示SOP也有失靈的時候？如果市長坐鎮，提早做出關閉水門的關鍵決定，是不是問題就不會發生了呢？」
呱吉指出，昨天他的辦公室接到世界音樂節承包廠商的陳情，當廠商發現雨勢過大，決定撤場時，才發現水門早已關閉，但撤場人員還在水門內，雖然當時立刻請消防局與水利處協助撤離，但最後工作人員還是不得已得棄車徒步離開，「這過程他們完全沒有收到通知。」
他也反問柯文哲，「市長是否知道，台北市公車也淹掉了兩台呢？」連台北市政府都沒辦法保護好自己的財產，卻要市民提高警覺，實在太強人所難。更何況這裡影響的可能不只是財產，還有市民的生命。呱吉認為，柯文哲尊重制度的精神是對的。但這不表示政府官員可以把所有問題都丟給制度，而忽略了自己在關鍵時刻做判斷的價值。
百車來不及移走泡水，柯文哲嗆「須對自己行為負責」
另外士林的百齡橋下堤外停車場，也因為暴雨成為汪洋一片，有上百輛車慘淪泡水車；對此柯文哲表示，每位國民須對自己行為負責，若獲通知不移車還要政府賠償並不合理。此言論也引發爭議。
《自由時報》報導，台北市議員苗博雅說明，台北市水門關閉訂有「632」作業SOP，即關閉前6小時須先通知車主，關閉作業時間為3小時，全數關閉前2小時須展開拖吊作業，將停放於堤外的車輛先行移置保管場，此不僅是保護車輛，更重要是避免車被沖走卡住橋墩或閘門，進而造成更大災害。假如未依照SOP進行拖吊而造成人民損失，有機會向北市府請求損害賠償。
名嘴李正皓則在臉書上表示，百齡橋沿岸是下午3點55分通知4點要關水門，請大家快撤離；但他想問，5分鐘內車主要怎麼移車；光是騎摩托車到河堤外就不止5分鐘了；再者，根據台北市的河堤外停車場的管理辦法，通知車主移車後，如車主不移車，市政府是有責任將拒絕移車的車量拖吊並開罰4800元；他也想問，台北市政府這次有負起責任行使公權力拖吊嗎？「這不是行政怠惰，什麼才是行政怠惰？」
《自由時報》報導，北市府水利處科長范振峰說明，水門關閉有兩種情形，其一最常見程序為颱風來襲，中央氣象局有明確路徑預測，北市府也可提前預測採取措施，即會於水門關閉前6小時發布訊息告知、3小時前開始展開作業、2小時前進行拖吊移車。
范振峰指出，此次為颱風外圍環流造成暴雨，並未發布颱風陸上警報，雨勢變化難以提前預測，北市府於前天早上即通知自8點起水門只出不進，至下午監測河水水位快速上漲已達警戒值，須立即關閉水門避免市區發生更嚴重災情，因此無充裕作業時間可先去拖吊車輛。
根據台北市政府的網站，16日當天共有3次公告，第一次為公告早上8點後所有疏散門「只出不進」，第二次為公告11時起， 開始關閉淡水河沿線包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠的疏散門；第三次為公告16時開始關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。
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核稿編輯：翁世航
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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