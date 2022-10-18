台北市水門關閉「未依照SOP」，百齡橋堤外上百輛車泡水，有民眾受困到晚上

中颱尼莎外圍環流加東北季風造成共伴效應，為北台灣帶來強降雨，北市多處出現災情；16日下午康湖隧道發生坍方也受到高度關注。原本在台中輔選的台北市長柯文哲，第一時間未回台北坐鎮防災，傍晚才臨時取消行程，晚間回到台北勘災，結果導致台北市議員不分黨派的痛批。

面對各界批評，柯文哲昨天受訪時表示，，應變中心一級開設才需要市長到場，16日那天，台北市連二級開設都沒有，而且應變中心有LINE群組，有問題隨時可以跟他回報。柯文哲也強調，長官只要做三件事情「建立制度、緊急、例外」，台北市的防災體系相當有制度，平常就是照著SOP走，出現緊急或例外時再通知長官即可，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心，特別是颱風跟強降雨。」他並諷刺，「不過我發現現在長官還有第4樣很重要的工作『作秀』」。

議員不滿：先關才通知，導致民眾受困

不過對於柯文哲的說法，士林大同區的台北市議員黃郁芬在臉書指出，有民眾反映，世界音樂節原訂於大佳河濱公園外舉行，因雨取消，但卻有近十名設備廠商因為水利處沒有通知關水門，而被困在堤防外。廠商於下午5點才接獲水利處通知說「水門已關」，但後來發現水利處早從4點就已開始陸續關閉水門，卻完全未在關閉水門前，公告通知水門外民眾撤離。

黃郁芬表示，被關在水門外的民眾，只能自己想辦法在豪大雨中設法找路逃出；更有民眾一直到晚上8點，才終於被消防局救出來。黃郁芬表示，平時也可能有個別民眾在河濱公園不小心被困，難道水利處都沒有任何的救援規畫嗎？這次是主辦單位一直打電話幫忙求救，「如果是個別民眾該怎麼辦？」

台北市松山信義區的市議員邱威傑（呱吉）表示，他不反對柯文哲的SOP說法，但根據他辦公室的調查，前天水門關閉的時間序如下：

上游水庫洩洪 16日早上8點執行疏散門「只出不進」的管制，8公尺以上道路紅黃線附條件開放停車 早上11點關淡水河沿線的水門 下午4點關景美基隆沿線水門

呱吉指出，按照台北市對現行風災水患的SOP，水門關閉必須在6小時前公告。台北市政府的確在上午10點多公告水門關閉，但標示的範圍僅淡水河沿線，卻不包括景美基隆沿線水門；根據調查結果，由於水流上升太快，所以導致市府沒有遵照SOP公告，逕行緊急關閉水門，「這不正表示SOP也有失靈的時候？如果市長坐鎮，提早做出關閉水門的關鍵決定，是不是問題就不會發生了呢？」

呱吉指出，昨天他的辦公室接到世界音樂節承包廠商的陳情，當廠商發現雨勢過大，決定撤場時，才發現水門早已關閉，但撤場人員還在水門內，雖然當時立刻請消防局與水利處協助撤離，但最後工作人員還是不得已得棄車徒步離開，「這過程他們完全沒有收到通知。」

他也反問柯文哲，「市長是否知道，台北市公車也淹掉了兩台呢？」連台北市政府都沒辦法保護好自己的財產，卻要市民提高警覺，實在太強人所難。更何況這裡影響的可能不只是財產，還有市民的生命。呱吉認為，柯文哲尊重制度的精神是對的。但這不表示政府官員可以把所有問題都丟給制度，而忽略了自己在關鍵時刻做判斷的價值。

百車來不及移走泡水，柯文哲嗆「須對自己行為負責」

另外士林的百齡橋下堤外停車場，也因為暴雨成為汪洋一片，有上百輛車慘淪泡水車；對此柯文哲表示，每位國民須對自己行為負責，若獲通知不移車還要政府賠償並不合理。此言論也引發爭議。

《自由時報》報導，台北市議員苗博雅說明，台北市水門關閉訂有「632」作業SOP，即關閉前6小時須先通知車主，關閉作業時間為3小時，全數關閉前2小時須展開拖吊作業，將停放於堤外的車輛先行移置保管場，此不僅是保護車輛，更重要是避免車被沖走卡住橋墩或閘門，進而造成更大災害。假如未依照SOP進行拖吊而造成人民損失，有機會向北市府請求損害賠償。

名嘴李正皓則在臉書上表示，百齡橋沿岸是下午3點55分通知4點要關水門，請大家快撤離；但他想問，5分鐘內車主要怎麼移車；光是騎摩托車到河堤外就不止5分鐘了；再者，根據台北市的河堤外停車場的管理辦法，通知車主移車後，如車主不移車，市政府是有責任將拒絕移車的車量拖吊並開罰4800元；他也想問，台北市政府這次有負起責任行使公權力拖吊嗎？「這不是行政怠惰，什麼才是行政怠惰？」

《自由時報》報導，北市府水利處科長范振峰說明，水門關閉有兩種情形，其一最常見程序為颱風來襲，中央氣象局有明確路徑預測，北市府也可提前預測採取措施，即會於水門關閉前6小時發布訊息告知、3小時前開始展開作業、2小時前進行拖吊移車。

范振峰指出，此次為颱風外圍環流造成暴雨，並未發布颱風陸上警報，雨勢變化難以提前預測，北市府於前天早上即通知自8點起水門只出不進，至下午監測河水水位快速上漲已達警戒值，須立即關閉水門避免市區發生更嚴重災情，因此無充裕作業時間可先去拖吊車輛。

根據台北市政府的網站，16日當天共有3次公告，第一次為公告早上8點後所有疏散門「只出不進」，第二次為公告11時起， 開始關閉淡水河沿線包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠的疏散門；第三次為公告16時開始關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。

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核稿編輯：翁世航