《戀愛中的小行星》：最動人的是「日常系」無法概括，諸多對「夢想」的描寫

「日常系」或「空氣系」等標籤，或者適合引入介紹《戀愛中的小行星》 — 畢竟《戀愛中的小行星》是芳文社四格漫畫所改編。故事描寫高中天文及地理學部的活動，藉此側寫高中女生的高校生涯，也是頻繁見於日常系作品的故事結構。故事充滿著相當狂熱者向的天文知識，也寫出了少女間一絲絲朋友以上，戀人未滿的百合情誼，也算是常見的內容主題。

但《戀愛中的小行星》最動人的，是「日常系」無法概括的，諸多對「夢想」的描寫。

《戀愛中的小行星》劇照，木棉花國際發行

許多日常系作品每話談著「實現夢想」，實際卻在泡茶吃飯離題萬丈。會如此描寫，源於這些日常系作品所描繪的氛圍正正是一種夢想般的，近乎夢幻的高中生活。這些作品沒有必要追求夢想，畢竟夢想即當下；在這些作品裡真正的主題，其實是「想盡辦法去維持短暫的快樂時光」，及時享樂。

《戀愛中的小行星》的「夢想」略有不同。作品中所謂的「夢想」，通常皆為具體而且可以實現的目標；而且，實現夢想，意味著走出自己的舒適區，意味著改變自己。像是女主角米菈和蒼的目標為「尋找小行星」，並以蒼的名字為小行星命名。「尋找小行星」一事，看似遙不可及。現實之中，卻時有業餘天文學家建造私人設備，成功找到小行星。

《戀愛中的小行星》劇照，木棉花國際發行

隨著話數逐漸推移，米拉和蒼二人也越來越確切地接近這種目標。從最初不過遙遠的童年願望，到了最後參與石垣島上舉辦的觀星活動，先後處理了住屋、報名、入選、尋找小行星的過程。雖然無功而還，你卻能感受到兩人確切地朝向尋找小行星的目標。

這種追求也反映在作品的一些取向。其中一種為科學知識：因為正統的天文學及地質學愛好者，必然會懂得辨認星座，知道如何使用器材，知曉天文現象的成因，也因此作品才會顯得如此硬核。

另一種面向還是得回到「夢想」的描寫：作品中不僅僅描寫那些已經存有著夢想，並追尋夢想的少女。作品也描寫那些還未確立夢想，或對未來感到迷茫，不知道該如何行動的少女。

《戀愛中的小行星》劇照，木棉花國際發行

作品後半提及到的七海悠，就是個這樣的例子。因為目睹親人遭遇災難，她想要鑽研氣象學。七海性格倔強，厭倦一事無成的自己。燒烤之際，雨後天晴，七海目睹環地平弧，感到興奮，忍不住向部員解說。雖然七海的表情仍是硬邦邦的，如老師所講，這種「喜歡氣象學的心情」，卻不會說謊。夢想也恍如引力一樣，引導懷有夢想的人們走向目標。

若你好奇為什麼前半在講天文，後半加入氣象學，這種鬆散的社團結構也可以說是《小行星》的一大特色。

和一般的日常系作品裡以同一興趣捆綁的社團不同，《小行星》的社團內匯聚了「天文」、「地理」、「氣象」等範疇的喜好。捆綁眾人的並非同一的興趣，而是名為「追求夢想」的引力：有團員想要鑽研氣象，改善生活。有人想要成為太空人，抵達月球。有人想要鑽研石頭和地質學。有人想要成為地圖繪製員。雖然目標不同，但彼此尊重及嘗試理解各自的目標，同時又分別朝向各自的目標前進。

《戀愛中的小行星》劇照，木棉花國際發行

諸多夢想當中，最矚目的，大概是女主角米菈和蒼的目標。

在第一話最初接觸到星空，橙髮少女的米菈最直率的感想是：星星就是一個點啊。為什麼人類會對這個「點」如此著迷，不惜如此追逐如此遙遠的小行星，以致到最終渴望發掘小行星，以獲得小行星的命名權？

或者是星空浩瀚。一如作品總喜歡描寫少女仰望星空，搜尋那些熟悉的星體與故事。或如《浪漫觀星部》所提及到的，星空即故事的編制，又如蒼所講，「雖然只是發光的點，用線連結就會變成星座，遙望則像是時光機」。星空除了是無窮無盡想像的去向，還是一座時光機，能目睹宇宙初始的光芒。

《戀愛中的小行星》劇照，木棉花國際發行

但我最動容的，還是如女主角米菈所講，「孤身一人的話就只有自己的世界。聯繫起來的話，就會有許多可能性，不斷擴張，恍如宇宙」——如果人際關係如宇宙，那人即一顆又一顆的小行星。每一次人與人的遭遇，恍如星球互相吸引，影響彼此的軌跡。

當年幼的米菈說要以蒼的名字，為小行星命名，那意味著將轉瞬即逝的緣分，將這種短暫的相遇，轉化成能如星座匹敵，甚至不朽的命名記錄。那是閃耀的青春所編織而成的星座。或，夢想的軌跡。

本文經文學少年的房間. II授權轉載，本文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航