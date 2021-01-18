2021/01/18,
「太乾進不去」的困擾不只更年期才有：三種用藥保持陰道濕潤，享受性福生活
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我們想讓你知道的是
由於更年期（Menopause）會減少雌激素的分泌，因此更年期的女性較容易有陰道乾燥的情況。除了更年期以外，還有以下這些狀況會使雌激素的分泌減少。
文：于承宇｜醫學審稿：賴建翰醫師
情到深處想進入，卻發現怎麼弄怎麼痛？原來下面的乾燥程度跟撒哈拉沙漠有得比，這也太掃興了吧！陰道乾燥可能會產生的搔癢或紅腫灼痛的感覺，是不少女性可能面臨的問題。本文將帶您了解陰道乾燥的成因，以及可能的解決方式。
陰道乾燥的原因
正常的陰道會被一層薄薄的透明液體覆蓋，用處為潤滑陰道，這種液體的分泌主要由雌激素（Estrogen）所控制。當雌激素不足時，陰道就可能因潤滑不足而變得乾燥。
由於更年期（Menopause）會減少雌激素的分泌，因此更年期的女性較容易有陰道乾燥的情況。除了更年期以外，還有以下這些狀況會使雌激素的分泌減少：
- 生產及哺乳
- 使用陰道沖洗產品
- 愛愛前戲不足（推薦閱讀：自私心態out！口手並用前戲助性超重要）
- 放射線治療或化療
- 卵巢摘除手術
- 減少雌激素的藥物（同場加映：愛愛再也不怕乾！潤滑液這樣挑就對了）
試試這兩招，陰道乾燥照樣愛
有許多方式可以改善陰道乾燥的情況，如果不想接受雌激素治療，但又想享受性福生活，可以參考以下兩種方式：
- 做足前戲，身心投入：前面提到愛愛前戲不足會造成陰道潤滑不夠，如果伴侶不太注重前戲，只想草草了事馬上開始活塞運動，請不要讓他得逞。前戲除了能幫助身體「暖機｣，也能讓雙方更加投入性行為，獲得更高的滿足感。
- 使用潤滑劑：可以考慮使用潤滑劑，減少插入時的不適感，建議使用水性的潤滑劑，避免分解乳膠製的保險套，而且水性比起油性潤滑劑，在事後的清潔上也比較方便。（同場加映：超實用性愛技巧！專家教你破解性愛9大地雷）
三種用藥保持陰道濕潤
在雌激素的補充藥品裡，最常使用的就是外用雌激素，需要注意的是，根據一項2002年的研究顯示，補充雌激素有可能提高罹患乳癌、心臟病、中風的機率。但有另一項來自奧維德技術的研究表示，需要持續補充雌激素超過三年以上，才會提高罹癌的機率，不過短期內補充，還是盡量避免不間斷地連續使用。
另外，由於生育和哺乳的狀況下，雌激素會減低，補充雌激素可能造成奶水分泌的減少。建議懷孕、準備懷孕、或有哺乳需求的讀者，避免使用此類產品。有疑慮的讀者可以詢問醫師是否建議使用此類激素補充方式，確切了解使用方式及風險後再做決定。
以下為三種常見的外用雌激素藥品，使用方式依據個人情況、劑量或藥品的不同可能有所差異，請詳閱說明書或詢問醫師後再做使用：
- 陰道環：陰道環是一個有彈性圓環，跟月亮杯或是衛生棉條一樣，陰道環需要放入陰道使用，藉由釋放環中所含雌激素，來達到改善雌激素不足等更年期症狀。此外，某些陰道環還有包含避孕效果。
- 陰道貼片：跟陰道環一樣是經由皮膚吸收的方式，透過棒狀的給藥器，將藥片置於在陰道內，讓雌激素被吸收。
- 陰道藥膏：跟外用藥膏差不多，只是須透過給藥器塗抹在陰道內，一樣也補充雌激素的藥品。（同場加映：改善陰道乾燥自己來～簡單7招效果好）
原文標題：太乾進不去？陰道乾燥原因多、不只更年期才有
- Hello Health Group並不提供醫療建議、診斷及治療
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航