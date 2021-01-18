「太乾進不去」的困擾不只更年期才有：三種用藥保持陰道濕潤，享受性福生活

文：于承宇｜醫學審稿：賴建翰醫師

情到深處想進入，卻發現怎麼弄怎麼痛？原來下面的乾燥程度跟撒哈拉沙漠有得比，這也太掃興了吧！陰道乾燥可能會產生的搔癢或紅腫灼痛的感覺，是不少女性可能面臨的問題。本文將帶您了解陰道乾燥的成因，以及可能的解決方式。

陰道乾燥的原因

正常的陰道會被一層薄薄的透明液體覆蓋，用處為潤滑陰道，這種液體的分泌主要由雌激素（Estrogen）所控制。當雌激素不足時，陰道就可能因潤滑不足而變得乾燥。

由於更年期（Menopause）會減少雌激素的分泌，因此更年期的女性較容易有陰道乾燥的情況。除了更年期以外，還有以下這些狀況會使雌激素的分泌減少：

生產及哺乳

使用陰道沖洗產品

愛愛前戲不足（推薦閱讀：自私心態out！口手並用前戲助性超重要）

放射線治療或化療

卵巢摘除手術

減少雌激素的藥物（同場加映：愛愛再也不怕乾！潤滑液這樣挑就對了）

試試這兩招，陰道乾燥照樣愛

有許多方式可以改善陰道乾燥的情況，如果不想接受雌激素治療，但又想享受性福生活，可以參考以下兩種方式：

三種用藥保持陰道濕潤

在雌激素的補充藥品裡，最常使用的就是外用雌激素，需要注意的是，根據一項2002年的研究顯示，補充雌激素有可能提高罹患乳癌、心臟病、中風的機率。但有另一項來自奧維德技術的研究表示，需要持續補充雌激素超過三年以上，才會提高罹癌的機率，不過短期內補充，還是盡量避免不間斷地連續使用。

另外，由於生育和哺乳的狀況下，雌激素會減低，補充雌激素可能造成奶水分泌的減少。建議懷孕、準備懷孕、或有哺乳需求的讀者，避免使用此類產品。有疑慮的讀者可以詢問醫師是否建議使用此類激素補充方式，確切了解使用方式及風險後再做決定。

以下為三種常見的外用雌激素藥品，使用方式依據個人情況、劑量或藥品的不同可能有所差異，請詳閱說明書或詢問醫師後再做使用：

原文標題：太乾進不去？陰道乾燥原因多、不只更年期才有

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航