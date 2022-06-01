小馬可仕6月底就任，專家：菲律賓可能在維持跟美國同盟下「親中疏美」
我們想讓你知道的是
學者認為，儘管在競選時一般人對小馬可仕的普遍看法都認為他「親中」，但與杜特蒂相較，應不會有杜特蒂經常表現出的那種「反射式的反西方情緒（reflexive anti-Western sentiment）」，即便小馬可仕或許會更靠近中國，他還是會願意與美國接觸並保持同盟關係。
文：鍾辰芳
菲律賓新當選的總統小費迪南德・馬可仕即將於6月底就任。自從這位前菲律賓獨裁者的兒子贏得大選後，他未來將如何在菲律賓與美中兩個大國之間的關係中求取平衡一直是外界極為關注的議題。有專家說，從他競選期間的表現和過去與中國的緊密關係來看，他可能採取「親中疏美」的立場，不過他和美國會維持表面上的和睦及同盟關係，不會有杜特蒂的「反射式反西方情緒」。
競選期間避談外交政策的馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上星期（5月26日）在接受幾家菲律賓媒體採訪時說，他將捍衛國際法庭2016年7月在南中國海爭議島嶼仲裁案做出的對菲律賓有利裁決，不會讓中國侵蝕菲律賓的海洋權利。他說，他將持續以「堅定的聲音」與北京對話，菲律賓與中國不能發生戰爭。
他還說，他的政府將採行獨立自主的外交政策，國際夥伴關係對於一個穩定的地區至為重要。
南中國海議題的爭議
這個表態被認為是小馬可仕迄今對菲律賓與中國之間最大緊張來源的最強硬表態。
近年來菲律賓與中國因在南中國海爭議海域的海警與漁船糾紛導致彼此關係緊張。
菲律賓外交部星期二（5月31日）向中國單方面宣布南中國海禁漁令提出抗議，並且指責中國海警船在菲律賓專屬經濟區騷擾菲律賓聯合海事科研團隊及能源鑽探。
今年一月底，一艘中國海軍艦艇在菲律賓西南部的蘇祿海（Sulu Sea）停留了三天，被菲律賓外交部指為是未經允許進入菲律賓海域的「非法入侵」，但中國外交部說這是中國海軍科學考察船根據《聯合國海洋法公約》在菲律賓群島的水域行使「無害通過」權。
去年3月，兩百多艘中國船隻停留在距離菲律賓200海裡的惠特森礁（中國稱牛軛礁），菲律賓對中表示抗議並要求這些中國民兵船隻離開菲律賓海域。但中國說，這是中國漁船在中國海域躲避壞天氣，合理合法，拒絕撤離。
尋求與美中保持平衡
戰略與國際研究中心東南亞項目助理研究員安德烈卡・納塔來加瓦（Andreyka Natalegawa）在接受美國之音採訪時說，杜特蒂上任後為了希望得到中國對菲律賓包括基礎設施在內的經濟投資，將國際法庭對南中國海對菲律賓的有利裁定擱置一旁，但那個做法並沒有換來預期的結果，因此小馬可仕應該會得到教訓，試圖在美中之間謀求平衡。
「當你把那種失望加上菲律賓政界及國防部門通常對中國比較抱持疑慮的態度，以及菲律賓民眾普遍對中國印像不佳，而且一年還要低過一年，馬可仕與中國的關係能有多接近將會受到一個限制。」
納塔來加瓦說，即便暱稱「邦邦」（Bong Bong）的小馬可仕在作為候選人時有不同想法，不過一旦成為總統後，他的立場有可能因為壓力而改變。
保持與美同盟關係
至於對美國的態度，納塔來加瓦認為，儘管在競選時一般人對邦邦・馬可仕的普遍看法都認為他「親中」，但與杜特蒂相較，一個「小馬可仕總統」不會有杜特蒂經常表現出的那種「反射式的反西方情緒（reflexive anti-Western sentiment）」，因此即便小馬可仕或許會更靠近中國，他還是會願意與美國接觸並保持同盟關係，這從他當選後開始公開談論外交政策，例如菲律賓要維持「獨立的外交政策」中的說法就可以看出。
納塔來加瓦說，美菲關係「大到不能失敗」（too big to fail），雙邊的同盟關係是基於彼此共同的核心價值，這個同盟關係對地區穩定非常重要，因此雙方都需要經過一段時間的調適，但拜登總統已經向小馬可仕的當選表示祝賀，這是一個好的開始。
經濟復甦需要中國
他說，在某種程度上，小馬可仕政府會試圖謀求菲律賓與美中兩國關係的平衡，但任何菲律賓新政府的優先政策必定是經濟復甦，這包括重建老舊的傳統基礎設施以及建設日漸重要的新的數位設施。
「如果你把那些視為菲律賓外交政策的起點，那麼一個馬可仕總統要如何滿足那些經濟需求？在某些情況下那個答案會是中國。」
台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長林若雩說，從小馬可仕過去擔任地方首長的經歷來看，他與中國的關係還是會比和美國更為緊密。
林若雩在接受美國之音採訪時指出，雖然小馬可仕說他要做全菲律賓人的總統，但由於他是馬可仕家族的子女，整個家族被指控涉及將貪污得來的100億美元（約新台幣2918億元）放在國外銀行，美國夏威夷法庭也判定小馬可仕藐視法庭罪並處以巨額美元的罰款，「所以我覺得基本上在政治、軍事和安全上他還是強調美菲共同軍事條約，部隊到訪協議（訪問部隊協議，VFA）還是會延續，但我覺得這還是表面上而已。」
心理上親中
林若雩說，小馬可仕也想在美中之間求取平衡，例如美國此次宣布「印太經濟框架」（IPEF）菲律賓也在其中，這是在表面上顯示美菲友好的動作，不過她認為小馬可仕「在心理上是比較親中的。」
長期研究東南亞事務的林若雩舉例說，小馬可仕2005-06年即與中國來往頻繁，2007年他擔任北伊羅戈省（Ilocos Norte Province）省長時，中國就在該省人口只有10.2萬人的首府佬沃（拉瓦格）市（Laoag City）開設領事館，在當年是除了馬尼拉以外中國在菲律賓唯一的領事館。
「他長期以來得到中國不管是貿易還是經濟上的支持，或者是招商，很多商人到他們佬沃（拉瓦格）去投資，他說他上任以後要把菲律賓的經濟提升起來，我想他背後的想法就是要得到中國的支持，這是很清楚的。」
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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