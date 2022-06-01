小馬可仕6月底就任，專家：菲律賓可能在維持跟美國同盟下「親中疏美」

文：鍾辰芳

菲律賓新當選的總統小費迪南德・馬可仕即將於6月底就任。自從這位前菲律賓獨裁者的兒子贏得大選後，他未來將如何在菲律賓與美中兩個大國之間的關係中求取平衡一直是外界極為關注的議題。有專家說，從他競選期間的表現和過去與中國的緊密關係來看，他可能採取「親中疏美」的立場，不過他和美國會維持表面上的和睦及同盟關係，不會有杜特蒂的「反射式反西方情緒」。

競選期間避談外交政策的馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上星期（5月26日）在接受幾家菲律賓媒體採訪時說，他將捍衛國際法庭2016年7月在南中國海爭議島嶼仲裁案做出的對菲律賓有利裁決，不會讓中國侵蝕菲律賓的海洋權利。他說，他將持續以「堅定的聲音」與北京對話，菲律賓與中國不能發生戰爭。

他還說，他的政府將採行獨立自主的外交政策，國際夥伴關係對於一個穩定的地區至為重要。

南中國海議題的爭議

這個表態被認為是小馬可仕迄今對菲律賓與中國之間最大緊張來源的最強硬表態。

近年來菲律賓與中國因在南中國海爭議海域的海警與漁船糾紛導致彼此關係緊張。

菲律賓外交部星期二（5月31日）向中國單方面宣布南中國海禁漁令提出抗議，並且指責中國海警船在菲律賓專屬經濟區騷擾菲律賓聯合海事科研團隊及能源鑽探。

今年一月底，一艘中國海軍艦艇在菲律賓西南部的蘇祿海（Sulu Sea）停留了三天，被菲律賓外交部指為是未經允許進入菲律賓海域的「非法入侵」，但中國外交部說這是中國海軍科學考察船根據《聯合國海洋法公約》在菲律賓群島的水域行使「無害通過」權。

去年3月，兩百多艘中國船隻停留在距離菲律賓200海裡的惠特森礁（中國稱牛軛礁），菲律賓對中表示抗議並要求這些中國民兵船隻離開菲律賓海域。但中國說，這是中國漁船在中國海域躲避壞天氣，合理合法，拒絕撤離。

2021年4月14，菲律賓海巡署發現牛軛礁（Whitsun Reef）附近的中國船隻。Photo Credit：AP / 達志影像 2021年4月14，菲律賓海巡署發現牛軛礁（Whitsun Reef）附近的中國船隻。

尋求與美中保持平衡

戰略與國際研究中心東南亞項目助理研究員安德烈卡・納塔來加瓦（Andreyka Natalegawa）在接受美國之音採訪時說，杜特蒂上任後為了希望得到中國對菲律賓包括基礎設施在內的經濟投資，將國際法庭對南中國海對菲律賓的有利裁定擱置一旁，但那個做法並沒有換來預期的結果，因此小馬可仕應該會得到教訓，試圖在美中之間謀求平衡。

「當你把那種失望加上菲律賓政界及國防部門通常對中國比較抱持疑慮的態度，以及菲律賓民眾普遍對中國印像不佳，而且一年還要低過一年，馬可仕與中國的關係能有多接近將會受到一個限制。」

納塔來加瓦說，即便暱稱「邦邦」（Bong Bong）的小馬可仕在作為候選人時有不同想法，不過一旦成為總統後，他的立場有可能因為壓力而改變。

保持與美同盟關係

至於對美國的態度，納塔來加瓦認為，儘管在競選時一般人對邦邦・馬可仕的普遍看法都認為他「親中」，但與杜特蒂相較，一個「小馬可仕總統」不會有杜特蒂經常表現出的那種「反射式的反西方情緒（reflexive anti-Western sentiment）」，因此即便小馬可仕或許會更靠近中國，他還是會願意與美國接觸並保持同盟關係，這從他當選後開始公開談論外交政策，例如菲律賓要維持「獨立的外交政策」中的說法就可以看出。

納塔來加瓦說，美菲關係「大到不能失敗」（too big to fail），雙邊的同盟關係是基於彼此共同的核心價值，這個同盟關係對地區穩定非常重要，因此雙方都需要經過一段時間的調適，但拜登總統已經向小馬可仕的當選表示祝賀，這是一個好的開始。

經濟復甦需要中國

他說，在某種程度上，小馬可仕政府會試圖謀求菲律賓與美中兩國關係的平衡，但任何菲律賓新政府的優先政策必定是經濟復甦，這包括重建老舊的傳統基礎設施以及建設日漸重要的新的數位設施。

「如果你把那些視為菲律賓外交政策的起點，那麼一個馬可仕總統要如何滿足那些經濟需求？在某些情況下那個答案會是中國。」

台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長林若雩說，從小馬可仕過去擔任地方首長的經歷來看，他與中國的關係還是會比和美國更為緊密。

林若雩在接受美國之音採訪時指出，雖然小馬可仕說他要做全菲律賓人的總統，但由於他是馬可仕家族的子女，整個家族被指控涉及將貪污得來的100億美元（約新台幣2918億元）放在國外銀行，美國夏威夷法庭也判定小馬可仕藐視法庭罪並處以巨額美元的罰款，「所以我覺得基本上在政治、軍事和安全上他還是強調美菲共同軍事條約，部隊到訪協議（訪問部隊協議，VFA）還是會延續，但我覺得這還是表面上而已。」

心理上親中

林若雩說，小馬可仕也想在美中之間求取平衡，例如美國此次宣布「印太經濟框架」（IPEF）菲律賓也在其中，這是在表面上顯示美菲友好的動作，不過她認為小馬可仕「在心理上是比較親中的。」

長期研究東南亞事務的林若雩舉例說，小馬可仕2005-06年即與中國來往頻繁，2007年他擔任北伊羅戈省（Ilocos Norte Province）省長時，中國就在該省人口只有10.2萬人的首府佬沃（拉瓦格）市（Laoag City）開設領事館，在當年是除了馬尼拉以外中國在菲律賓唯一的領事館。

「他長期以來得到中國不管是貿易還是經濟上的支持，或者是招商，很多商人到他們佬沃（拉瓦格）去投資，他說他上任以後要把菲律賓的經濟提升起來，我想他背後的想法就是要得到中國的支持，這是很清楚的。」