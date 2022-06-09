美國憂中國提昇在暹羅灣影響力，柬埔寨批炒作雲壤基地報導反映美影響力減弱
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柬埔寨副總理兼國防部長狄班重申，該國憲法不允許外國在境內建設軍事基地，雲壤海軍基地改造旨在加強海軍維護海洋領土完整的能力，符合柬埔寨的實際需求，不會對任何國家造成威脅。
（中央社）面對美媒報導中國在柬埔寨秘密建設海軍基地，柬國副總理兼國防部長狄班8日說，美國毫無事實根據的指控目的是不希望看到柬埔寨發展，更擔心自己在地區的影響力被削弱。
柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）設施升級擴建案今天舉行動工儀式，「華盛頓郵報」6日報導，柬埔寨雲壤海軍基地擴建工程背後有中方的支持，未來將專供中國軍方使用，狄班（Tea Banh）8日做出上述回應。
柬埔寨媒體報導，柬埔寨因為認為「闢謠太累」，8日索性邀請美國、澳洲等多個國家大使和武官訪問雲壤海軍基地。狄班還預告，這可能是柬埔寨最後一次開放外國使節和武官訪問雲壤海軍基地。
狄班表示，自己當國防部長多年，沒有哪個國家開放外國武官訪問軍事基地，柬埔寨之前的良好姿態是史無前例的。「這是軍事基地，我沒有必要向外人詳細介紹我的兵器放在這裡，我的火炮放在那裡。」
狄班說：「我今天邀請各國朋友來看看雲壤基地，實際上這裡什麼都沒有，只有一個7米深的小港口」。他還要外界：「不用猜測和質疑，也停止幻想，這種毫無事實根據的指控對我們太不公平。」
狄班指出，美國不斷「炒作謠言」是因為不希望看到柬埔寨取得發展，更擔心自己在地區的影響力被削弱，「柬埔寨遇到這種事情真是不幸」。
狄班重申，柬埔寨憲法不允許外國在境內建設軍事基地，雲壤海軍基地改造旨在加強海軍維護海洋領土完整的能力，符合柬埔寨的實際需求，不會對任何國家造成威脅。
華爾街日報：中國顯露全球軍事野心
中央社報導，「華爾街日報」刊出社論指出，在柬埔寨建基地是北京全球軍事野心的最新跡象。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）6日引述西方官員說法報導，這處海軍設施位於暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base），且正在建設中。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）7日刊出的社論專文開頭寫道，首先是祕密行動，然後是逐步漸進，現在則是大躍進，中國正在打造遠洋海軍軍力和基地網路，以擴大自身軍事和政治影響力。
柬埔寨出現一座新的中國秘密軍事基地，應該會喚醒美國政壇人物，包括美國海軍高層，要正視迅速成為全球性的中國挑戰問題。
早於2019年，華爾街日報就曾報導，柬埔寨和中國已秘密同意，讓中國軍隊使用柬埔寨的海軍基地。當時中國和柬埔寨都予以否認。
但華郵報導指出，現在北京當局正建造專供中國軍方使用的海軍設施，「並採取非常措施來掩飾這項行動」。
柬埔寨政府否認這則最新報導，其實並不意外。柬埔寨憲法禁止在本國境內建立外國軍事基地，中國軍隊出現在當地，可能會激起民族主義者的強烈反對。
中國的海軍基地也不會讓柬埔寨的東南亞鄰國開心，包括2003年以來一直是美國重要的非北大西洋公約組織（NATO）盟邦的泰國，還有跟中國關係緊張的越南。
北京當局在軍事意圖上撒謊的歷史由來已久。可以回想中國領導人習近平的承諾，即是他不會把中國在歐巴馬（Barack Obama）擔任美國總統期間開發的南海人工島礁軍事化。但這些島礁現在已設有大量的先進中國軍事裝備。
今年稍早，中國與南太平洋島國索羅門群島簽訂安全協議。兩國政府都否認這項協議將導向中國建立基地或軍力永久駐紮，但中國會分階段進行，直到有一天全世界都會知道有一處作戰基地。索羅門群島距離澳洲不遠，且靠近重要的商業航道。
中國想要全球性的基地網路，以便更容易投送軍力。中國人民解放軍已經在東非國家吉布地設有基地。美軍非洲司令部（US Africa Command）司令湯生（Stephen Townsend）將軍今年3月告訴美國國會，北京還希望在西非地區的大西洋沿岸建立一座基地。
華爾街日報去年報導曾指出，美國官員懷疑中國想在阿拉伯聯合大公國建立基地，但在華府干預後停止建設。
中國的戰略目標牽涉政治、經濟和軍事。北京長期以來對於自然資源持重商主義觀點，不信任正常的商業貿易規則。如同1930年代的日本，北京認為在受到制裁、全球短缺或遭遇衝突的情況下，需要遼闊的基地網路來保障石油、礦產和其他原物料的供應。
有了海外海軍基地，中國可以更容易監控美國船艦的行動，並在發生衝突時能威脅美國在關島和其他地方的設施。
解放軍基地在全球各地擴建與不斷壯大的中國海軍軍力相匹配。但美國正朝相反方向前進，目前美軍有297艘船艦，且計畫2027年之前裁減至280艘。中國則有355艘，且在2030年之前將達到460艘。
社論專文末段提到，美國國會的一些議員似乎意識到美國海軍軍力相對衰落，但美國海軍和國防部似乎並不驚慌。
但他們應該感到驚慌，中國軍力正在全球各地推展，維持和平的最佳保證是美國軍隊和海軍能讓盟邦安心並嚇阻北京當局的鷹派人士。
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延伸閱讀：
- 不滿雲朗海軍基地工程貪腐與中國介入，美國宣布制裁兩名柬埔寨高級軍事官員
- 從地方選舉看柬埔寨明年全國大選，反對派燭光黨試圖抗衡洪森領導的人民黨
- 華郵：柬埔寨允北京秘密在雲壤海軍基地建海軍設施，助中共擴張區域影響力
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。