美國憂中國提昇在暹羅灣影響力，柬埔寨批炒作雲壤基地報導反映美影響力減弱

（中央社）面對美媒報導中國在柬埔寨秘密建設海軍基地，柬國副總理兼國防部長狄班8日說，美國毫無事實根據的指控目的是不希望看到柬埔寨發展，更擔心自己在地區的影響力被削弱。

柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）設施升級擴建案今天舉行動工儀式，「華盛頓郵報」6日報導，柬埔寨雲壤海軍基地擴建工程背後有中方的支持，未來將專供中國軍方使用，狄班（Tea Banh）8日做出上述回應。

柬埔寨媒體報導，柬埔寨因為認為「闢謠太累」，8日索性邀請美國、澳洲等多個國家大使和武官訪問雲壤海軍基地。狄班還預告，這可能是柬埔寨最後一次開放外國使節和武官訪問雲壤海軍基地。

狄班表示，自己當國防部長多年，沒有哪個國家開放外國武官訪問軍事基地，柬埔寨之前的良好姿態是史無前例的。「這是軍事基地，我沒有必要向外人詳細介紹我的兵器放在這裡，我的火炮放在那裡。」

狄班說：「我今天邀請各國朋友來看看雲壤基地，實際上這裡什麼都沒有，只有一個7米深的小港口」。他還要外界：「不用猜測和質疑，也停止幻想，這種毫無事實根據的指控對我們太不公平。」

狄班指出，美國不斷「炒作謠言」是因為不希望看到柬埔寨取得發展，更擔心自己在地區的影響力被削弱，「柬埔寨遇到這種事情真是不幸」。

狄班重申，柬埔寨憲法不允許外國在境內建設軍事基地，雲壤海軍基地改造旨在加強海軍維護海洋領土完整的能力，符合柬埔寨的實際需求，不會對任何國家造成威脅。

At the event launching the Chinese-backed project to upgrade the Ream Naval Base, Gen Chau Phirun, general director of DM's technical materials, said it will be undertaken by #China PLA experts and take 24 months while Beijing will grant two frigates to Cambodian navy ... (1) 👇 pic.twitter.com/GdXbWdhf34 — Chhengpor Aun (@aunchhengpor) June 8, 2022

華爾街日報：中國顯露全球軍事野心

中央社報導，「華爾街日報」刊出社論指出，在柬埔寨建基地是北京全球軍事野心的最新跡象。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）6日引述西方官員說法報導，這處海軍設施位於暹羅灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base），且正在建設中。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）7日刊出的社論專文開頭寫道，首先是祕密行動，然後是逐步漸進，現在則是大躍進，中國正在打造遠洋海軍軍力和基地網路，以擴大自身軍事和政治影響力。

柬埔寨出現一座新的中國秘密軍事基地，應該會喚醒美國政壇人物，包括美國海軍高層，要正視迅速成為全球性的中國挑戰問題。

早於2019年，華爾街日報就曾報導，柬埔寨和中國已秘密同意，讓中國軍隊使用柬埔寨的海軍基地。當時中國和柬埔寨都予以否認。

但華郵報導指出，現在北京當局正建造專供中國軍方使用的海軍設施，「並採取非常措施來掩飾這項行動」。

柬埔寨政府否認這則最新報導，其實並不意外。柬埔寨憲法禁止在本國境內建立外國軍事基地，中國軍隊出現在當地，可能會激起民族主義者的強烈反對。

中國的海軍基地也不會讓柬埔寨的東南亞鄰國開心，包括2003年以來一直是美國重要的非北大西洋公約組織（NATO）盟邦的泰國，還有跟中國關係緊張的越南。

北京當局在軍事意圖上撒謊的歷史由來已久。可以回想中國領導人習近平的承諾，即是他不會把中國在歐巴馬（Barack Obama）擔任美國總統期間開發的南海人工島礁軍事化。但這些島礁現在已設有大量的先進中國軍事裝備。

今年稍早，中國與南太平洋島國索羅門群島簽訂安全協議。兩國政府都否認這項協議將導向中國建立基地或軍力永久駐紮，但中國會分階段進行，直到有一天全世界都會知道有一處作戰基地。索羅門群島距離澳洲不遠，且靠近重要的商業航道。

中國想要全球性的基地網路，以便更容易投送軍力。中國人民解放軍已經在東非國家吉布地設有基地。美軍非洲司令部（US Africa Command）司令湯生（Stephen Townsend）將軍今年3月告訴美國國會，北京還希望在西非地區的大西洋沿岸建立一座基地。

華爾街日報去年報導曾指出，美國官員懷疑中國想在阿拉伯聯合大公國建立基地，但在華府干預後停止建設。

中國的戰略目標牽涉政治、經濟和軍事。北京長期以來對於自然資源持重商主義觀點，不信任正常的商業貿易規則。如同1930年代的日本，北京認為在受到制裁、全球短缺或遭遇衝突的情況下，需要遼闊的基地網路來保障石油、礦產和其他原物料的供應。

有了海外海軍基地，中國可以更容易監控美國船艦的行動，並在發生衝突時能威脅美國在關島和其他地方的設施。

解放軍基地在全球各地擴建與不斷壯大的中國海軍軍力相匹配。但美國正朝相反方向前進，目前美軍有297艘船艦，且計畫2027年之前裁減至280艘。中國則有355艘，且在2030年之前將達到460艘。

社論專文末段提到，美國國會的一些議員似乎意識到美國海軍軍力相對衰落，但美國海軍和國防部似乎並不驚慌。

但他們應該感到驚慌，中國軍力正在全球各地推展，維持和平的最佳保證是美國軍隊和海軍能讓盟邦安心並嚇阻北京當局的鷹派人士。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為駐紮在雲壤海軍基地的柬埔寨海軍。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範