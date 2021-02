《像火箭科學家一樣思考》：一本教讀者如何從「殺豬公」進化到「上太空」的好書

文:我是老查

有句開玩笑的話這麼說「人家都已經上太空了我們還在這裡殺豬公」,那麼《像火箭科學家一樣思考》可以說這是一本教讀者的思維如何從「殺豬公」階段進化到「上太空」的好書。

作者歐贊・瓦羅(Ozan Varol)出生在土耳其,從小就對天文很感興趣,在17歲的時候申請進入康乃爾大學就讀,主修天體物理學。當時他的教授接了NASA的研究計畫,要設法送觀測車上火星,所以歐贊也參與了「火星探測漫遊者計劃」以及後續的「卡西尼惠更斯計畫」,成功的送了兩部觀測車上火星以及一艘觀測船上土星。在那之後,他改行去進修法律,20多歲就成為法學教授,是一個跨界的天才。

《像火箭科學家一樣思考》書名聽起來是一本科普書,書裡也的確有許多跟太空計畫、科學有關的內容,你可能會覺得老查今天是不是跑錯棚了?不是應該介紹商業好書的嗎?其實歐贊嘗試把他在參與太空計畫時學習跟領悟到的思考方法拆解成一些原則,讓讀者在工作或生活中可以運用,這本書要不是要教我們如何成為科學家,而是教我們思考的方法。

「起飛」「加速」「成功」三個階段運用不同思考模式

歐贊用「起飛」「加速」「成功」三個階段來說明事情的不同狀態,以及在那個狀態下你應該運用的一些思考模式。我覺得在這些思考模式背後,有一個很基本的前提。

重要的問題,通常會有兩個困難要克服:

嘗試要解答一個全然未知,沒有前例可循的問題。 必須有相當大的成果,而非小改進。

當年,甘迺迪在宣示10年之內要把人送上月球並安全返航,在說出這段話的時候,沒有人知道要用什麼樣的技術和工具完成這件事,甚至連太空船船身要用的材質都還沒被發明出來,沒有人知道這件事怎麼做?做不做得到?但是後來我們知道這件事被完成了。

那麼,科學家們是怎麼思考事情的呢?

起飛階段

擁抱未知

從認知心理學的角度來說,人有一種思考模式非常強固,就是將隨機的事件找出模式來,像是要穿上幸運外套提案才會順利、幸運數字幸運顏色…等等,都是我們在腦子裡嘗試幫事情建立共通模式­­­ -「因為有A所以會發生B」。如果只是小迷信要讓自己安心也就罷了,但是這種「歸納出模式好讓自己安心」的心態,讓我們排除了其他的思考或嘗試,覺得「事情這樣就對了」。

有句話說「發現的最大障礙不是無知,而是幻想自己已經知道」。

所以,第一個要具備的心態就是要盡可能去探索、嘗試未知的事。但要如何逼我們自己去嘗試已經熟知的既定模式之外的事呢?作者歐贊建議可以先定義出「如果去嘗試,最糟糕的結果會是怎樣?」因為人害怕的是純然的未知,但是如果心裡稍微有個底,可以稍微消除我們心裡的恐懼。然後,再用以下做法:

想好備案,多做一點準備。 保留比需要的再多一點的資源,來降低在探索未知時的風險。

從基本命題出發

在願意積極探索未知,準備啟程之後,我們還要有回歸到基本命題,將既有的事情砍掉重練的準備。書裡舉了特斯拉的創辦人馬斯克的另一家公司SpaceX的例子,馬斯克想要進軍太空,他首先想「那需要有火箭」,結果發現如果要用買的,要花1億3000多萬美金,而且一次就沒了,就算跟前蘇聯買飛彈來改,一顆飛彈也要2000萬美金。

最後他決定「那就從頭開始,自己做火箭」,你可能會想說「用買的貴,自己做會比較便宜嗎?」但回歸到基本命題來思考,如果火箭的發展過程中,可以用更現代的方法或技術解決問題,就可以降低成本,甚至降到原本的十分之一,還可以反覆使用,解決了過往火箭一次性使用的問題。所以這一條原則要告訴我們兩件事:

要去挑戰既定的「隱形框架」,從問題的根源開始。 盡可能地化繁為簡,選最簡單但又可以達到目的的方式做。

用思想實驗

從問題的根源開始思考之後,不要急著就投入資源,可以嘗試「用思想來實驗」,就像愛因斯坦在發明相對論的時候,很多理論都是先想像出一個情境後再設法用數學導出證明的;又像是達文西的筆記本裡有像是飛機、直升機的設計,雖然他當時並沒有實際做出來,但後來都發現是有一定程度可行性的。

要讓我們能夠有「隨時思考各種可能性」的習慣,有件事很重要 — 讓自己保持「無聊」,現代好像越來越難有純粹的無聊,除非手機不在身邊或是沒電了,也因此人們也越來越不習慣處在「沒事可做,只能發呆」的狀態。

書中引述一個2014年進行的實驗,他們要求一批受測者個別進入一個房間,把個人隨身物品留在室外,獨處15分鐘,這其間他們只能靜靜的思考,但還有另一個選項,房間內有個按鈕會產生有刺痛感的電擊。實驗結果,有67%的男性受測者與25%的女性受測者寧可電擊自己,也無法忍受靜靜坐著15分鐘,其中還包括一位電擊自己190次的受測者(看來他真的很怕無聊)。

因為隨身攜帶手機的關係,我們經常處在一心兩用的狀態,但無聊的狀態正是我們可以思考跟放鬆的時刻,當我們不再感到無聊時,無形中,也是創意細胞越來越萎縮的成因。當我們的大腦無時無刻忙著輸入與輸出,就沒有餘力進行有意義,有創意的思考。

這邊有個小故事可以分享,JK羅琳在一次火車誤點4個小時,沒事可做的時候,想到了《哈利波特》的故事設定,如果他那時候有手機可以滑的話,我們可能就少了一部精彩的作品可以看了。

登月思考法

在具備了擁抱未知、回歸問題根源以及經常用思想、想像做實驗之後,就要用「登月思考法」挑戰我們自己思考的極限了,什麼意思呢?簡單說,如果你想發明飛得更快的飛機,例如比現有的增加10%的效果,但登陸月球則是百倍、千倍於飛機能做到的事,這種目標所耗費的經歷、資源會是完全不同層級的,才能徹底讓我們突破跟發揮極限。

而要挑戰「登月級」的目標,作者用了一個比喻「猴子優先」來建議我們怎麼做:如果你的老闆要求你讓猴子在華麗的舞台上朗誦莎士比亞,這似乎像登月一樣困難。一般人可能會選擇先搭建舞台,這樣老闆問起的時候,事情才會有進度的感覺,但其實最重要的是猴子能不能朗誦,因為舞台搭得再好,但猴子不會朗誦莎士比亞,這個任務就是失敗的。所以,就是先做最困難的、不確定性最高的部分,簡單的事通常不重要,重要的事通常不簡單。

加速階段

問更好的問題

經過前面幾個步驟,接下來就要「加速」了,可以注意的是,比起要找出「更好的答案」,更重要的的是嘗試「問更好的問題」,歐贊舉了火星探測計劃裡登陸火星探測船的著陸系統:

因為火星的重力跟月球不一樣,在重力加速度下,一直無法成功用三腳著陸系統登陸火星,其中一位工程師阿德勒就想:與其問「怎麼做出更好的三腳著陸系統」,反而應該問的是「怎樣設計出更好的著陸方法」,後來,他們就發明了登陸前的安全氣囊,終於成功登陸火星。由此可知,問對問題,可以有更大的突破。

翻轉思維

而要問對問題,就要有「翻轉既定思維」的勇氣,通常當我們有了一個還不錯的想法時,就會一直找能夠支持它成立的證據或資訊,幫我們持續強化這個想法,但是科學家必須要不斷翻轉跟挑戰自己的想法,所以要逼自己做出「一窩子假設」,刻意要有彼此衝突、矛盾的想法,互相辯證,才可以找到真正的答案。

我們平常可以做的是,當有一些想法之後,找幾位自己比較信任的朋友,嘗試幫我們挑出其中的缺點或問題,幫我們翻轉想法。

邊飛邊試

另外,在太空計劃裡,一定要做到「邊試邊飛,邊飛邊試」因為太空是全然未知的環境,所以要用最嚴酷的標準與做法盡可能地讓太空船能夠耐得住各種環境。所以,在這裡,測試的目的不是為了證明「我們做得很好」,而是要盡可能找出「哪裡做得不好」的問題以及解決。

成功階段

在剛剛的「加速」階段之後,下一個階段進到了「成功」,在這個階段,有兩個重要的思考:

敢於失敗

我想沒有人天生會喜歡失敗的,不只是失敗帶來的挫折感,我們也討厭在其他人面前展現出失敗,因為這似乎代表著「必須承擔責任」「能力不如人」「在競爭中輸了」但如果維持這種心態,就只能不斷的重複、打安全牌,以及原地踏步。但世界持續劇烈改變且越變越快,這種看似「安全」的策略,反而注定是最有風險的,因為無法因應變化。

失敗經常是成功必須經歷的過程,甚至如果希望獲得很大的成功,就註定需要靠多方嘗試並失敗,去突破與學習。從另一個角度來說,能夠承受失敗而繼續,也算是另一種幸運,表示並沒有因為失敗而被擊倒。

《像火箭科學家一樣思考》這麼說:

「失敗是一個選項」,明智的「選擇失敗」,目的是因為接下來將要獲得的成功。

小心成功

如何看待「成功」之後衍生的自滿、輕忽、自我侷限,《像火箭科學家一樣思考》也作出提醒「每一次的成功都加深了對現狀的執著,每一次的成功都培養了無視風險的盲目態度。」

你或許覺得這太偏激?書中用了1986年挑戰者號太空梭與2003年哥倫比亞號太空梭兩次意外失事為例,告訴讀者,即便是科學家,也難免被成功的魔咒影響,在經歷了多次成功太空任務之後,NASA以為一切都是理所當然,忽略了警告的訊號與改進的需求。

除此之外,另一種常見的成功迷思也常誤導我們:低空飛過的成功。

在電影《不可能的任務》裡,「千鈞一髮之際,伊森韓特按下了遙控裝置上的『中止』按鈕,解除了核彈被引爆的危機」在極高的風險下挽救了任務,像這樣的情節,在電影裡固然相當過癮,但如果成功是來自於「非常幸運,差一點就…」的「近似差錯」,甚至誤以為「就是要這樣才會成功」,那麼極有可能只是為將來更大的失敗拉開序幕而已。

如何不被過往的成功牽制?

為了避免被過往的成功影響了該有的準備,《像火箭科學家一樣思考》建議我們用「事前驗屍法」作預防:

在計劃進行之前,先設想這個計畫可能會有的各種失敗場景,然後回過頭思考「是哪裡出錯,會導致這樣的結果?」幫助我們找出潛在的問題,以及作出準備與預防。

「事前驗屍法」因為是「想像了一個不好的結局」,在這樣的設定前提下,團隊成員在進行討論跟思考時,也比較能就事論事的表達出真實的批評(反正是假設性的討論,而非實際進行的過程),讓可能發生的失敗原因浮出檯面。

《像火箭科學家一樣思考》除了內容非常生動精彩之外,還可以下載「練習本」讓讀者實際做練習。

《像火箭科學家一樣思考:9大策略,翻轉你的事業與人生》(Think Like A Rocket Scientist: Simple Strategies for Giant Leaps in Work and Life)

作者: 歐贊・瓦羅(Ozan Varol)

譯者: Geraldine LEE

出版社:究竟

出版日期:2020/11/01

