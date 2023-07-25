新北市消防局夫妻因孩子受傷向麥當勞「勒索」7060萬，二審改重判6年6月

新北市消防局蔡姓夫妻，因孩子在麥當勞遊戲區跌倒骨折，要求麥當勞賠償7060萬元，麥當勞不願意，後續夫妻兩人透過消防局的職務之便，以各種方式例如消防安檢或是匿名檢舉等對麥當勞施壓，涉嫌勒索遭起訴，一審依「恐嚇取財未遂」罪各判刑1年2月，二審法官認為夫妻兩人的行為都與其消防局的職權有關，因此今（25）日改依《貪污治罪條例》中的「藉勢藉端勒索財物未遂」，判丈夫6年6月、妻子5年2月。仍可上訴。

案發經過為何？

蔡、黃2人原任職消防局火災預防科，育有3名孩子，其中5歲兒子2017年3月在土城的麥當勞遊戲區跌倒，導致手骨骨折受傷，送醫治療，包括拍X光檢查和後續治療，總共醫療花費為6703元，然而麥當勞的店經理調閱監視器畫面後，一開始認為麥當勞並無責任，不過夫妻2人於4月15日提出200萬元的求償金額。

麥當勞拒絕付款，2人涉嫌利用職務之便，查詢消防安全管理系統，列出麥當勞各分店違反安檢規定資料後，與賠償申請函一同交給麥當勞，5月8日更提出高達7060萬元的求償金額，並揚言麥當勞若不答應，就要對外公布或檢舉。

除了調閱資料之外，蔡一郎也以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉麥當勞的各家分店有違規，有分店受檢後，並未發現違規，蔡後續卻以消防隊「學長」身份，要求較為資淺的隊員重新稽查，並開立限期改善單，再由妻子以承辦人職章送陳，用以對麥當勞施壓。之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

雙方談判溝通11次，蔡、黃2人從7060萬降至6354萬、6000萬、3780萬，指其中800萬可用等值餐券折抵支付等，麥當勞不堪其擾，向調查局桃園市調查處告發。

檢方偵辦後，發現蔡男利用職務之便查詢「消防安全管理系統」的機會，檢舉消防、建管違法等各項紀錄，檢警也在兩人家中、辦公室扣到消防安檢資料，夫妻登錄安管系統紀錄高達300多筆，兩人甚至傳簡訊給麥當勞表示「不要測試本人的耐性」、「不會放棄一切調查作為」等，認定這對夫妻利用職務之便威脅恐嚇，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。

桃園地方法院一審判決時，法官指出，其實被告的夫妻2人心裡知道，要拿到7060萬的賠償金可能性微乎其微，就算含蓄地說，請求200萬也已經超出行情太多，請求7060萬元則是天價，已逾越通常一般人可以容忍之程度。

另外夫妻2人在LINE上討論該如何分配千萬元和解金之對話 中，蔡曾對妻子表示：「妳最剛開始說阿弟這件只要30，還記得嗎？」，也出現「麥麥這件事後來想想，櫻惠說能到2 、300萬就可以和解」，更可佐證2人對求7060萬的求償金，根本並非一般人能接受之合理賠償金額，也是心知肚明的。

法官表示，2個人以大量檢舉、加害商譽之手段恫嚇麥當勞公司，且犯後態度不佳，始終振振有詞稱表示自己僅主張民事損害賠償，但考量麥當勞並未付出任何金額，2人還養育3名未成年子女等，一審判處夫妻倆各1年2個月徒刑。

二審高院為何改判？

案經上訴之後，法院本來希望蔡姓夫妻向麥當勞道歉，不過蔡姓夫妻否認恐嚇麥當勞，並稱一直在等麥當勞和他聯絡；而麥當勞也控蔡姓夫妻「完全沒連繫」，麥當勞的委任律師揭露蔡男傳訊息繼續揚言「不會放棄一切調查作為」，指控夫妻兩人以職務之便謀取私利行為，惡性重大，2人犯行類似擄人勒贖，還稱「我扮黑臉，幫妳規劃退休金」、「如果翻臉，讓他們受重傷」，而且至今沒有悔意，要求重判，以免產生模仿效應。

蔡姓夫妻則在法庭上打悲情牌，播放兒子受傷後在病床上哭泣的畫面，並表示這就是他們索取賠償的原因，還反控麥當勞用假證據誣陷他們，主張無罪。

高等法院今天的改判理由指出，蔡男夫妻在職時，有指派各消防分隊執行稽查的職權，因個人投資失利，欠下債務，想說民間企業懼怕營業場所因違反公安法規被舉發、稽查，甚至公諸媒體，影響商譽，2人於是藉由兒子受傷名義，利用匿名檢舉與指派稽查職權，並於協商時揚言公開違規資料、進一步聲稱新北市公安稽查小組可能會注意此事，持續造成麥當勞公司壓力。

另外二審也指出，新北市消防局火災預防科是新北市執行安檢的各消防分隊上級單位，「凡此均與職務相關」，蔡男透過安管系統快速查出麥當勞裕民店違規事實，再由妻子協助，直接指導安檢人員再次稽查並命限期改善，做為私人勒索財物手段，並非行使合法正當求償權利，一審對於夫妻倆本案行為與職權無關的見解有誤，因此改判。

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核稿編輯：翁世航