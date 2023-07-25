新北市消防局夫妻因孩子受傷向麥當勞「勒索」7060萬，二審改重判6年6月
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法院本來希望蔡姓夫妻向麥當勞道歉，不過蔡姓夫妻否認恐嚇麥當勞，並稱一直在等麥當勞和他聯絡；而麥當勞也控蔡姓夫妻「完全沒連繫」，麥當勞的委任律師揭露，蔡男還傳訊息繼續揚言「不會放棄一切調查作為」。
新北市消防局蔡姓夫妻，因孩子在麥當勞遊戲區跌倒骨折，要求麥當勞賠償7060萬元，麥當勞不願意，後續夫妻兩人透過消防局的職務之便，以各種方式例如消防安檢或是匿名檢舉等對麥當勞施壓，涉嫌勒索遭起訴，一審依「恐嚇取財未遂」罪各判刑1年2月，二審法官認為夫妻兩人的行為都與其消防局的職權有關，因此今（25）日改依《貪污治罪條例》中的「藉勢藉端勒索財物未遂」，判丈夫6年6月、妻子5年2月。仍可上訴。
案發經過為何？
蔡、黃2人原任職消防局火災預防科，育有3名孩子，其中5歲兒子2017年3月在土城的麥當勞遊戲區跌倒，導致手骨骨折受傷，送醫治療，包括拍X光檢查和後續治療，總共醫療花費為6703元，然而麥當勞的店經理調閱監視器畫面後，一開始認為麥當勞並無責任，不過夫妻2人於4月15日提出200萬元的求償金額。
麥當勞拒絕付款，2人涉嫌利用職務之便，查詢消防安全管理系統，列出麥當勞各分店違反安檢規定資料後，與賠償申請函一同交給麥當勞，5月8日更提出高達7060萬元的求償金額，並揚言麥當勞若不答應，就要對外公布或檢舉。
除了調閱資料之外，蔡一郎也以匿名方式向消防局、市長信箱檢舉麥當勞的各家分店有違規，有分店受檢後，並未發現違規，蔡後續卻以消防隊「學長」身份，要求較為資淺的隊員重新稽查，並開立限期改善單，再由妻子以承辦人職章送陳，用以對麥當勞施壓。之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。
雙方談判溝通11次，蔡、黃2人從7060萬降至6354萬、6000萬、3780萬，指其中800萬可用等值餐券折抵支付等，麥當勞不堪其擾，向調查局桃園市調查處告發。
檢方偵辦後，發現蔡男利用職務之便查詢「消防安全管理系統」的機會，檢舉消防、建管違法等各項紀錄，檢警也在兩人家中、辦公室扣到消防安檢資料，夫妻登錄安管系統紀錄高達300多筆，兩人甚至傳簡訊給麥當勞表示「不要測試本人的耐性」、「不會放棄一切調查作為」等，認定這對夫妻利用職務之便威脅恐嚇，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。
桃園地方法院一審判決時，法官指出，其實被告的夫妻2人心裡知道，要拿到7060萬的賠償金可能性微乎其微，就算含蓄地說，請求200萬也已經超出行情太多，請求7060萬元則是天價，已逾越通常一般人可以容忍之程度。
另外夫妻2人在LINE上討論該如何分配千萬元和解金之對話 中，蔡曾對妻子表示：「妳最剛開始說阿弟這件只要30，還記得嗎？」，也出現「麥麥這件事後來想想，櫻惠說能到2 、300萬就可以和解」，更可佐證2人對求7060萬的求償金，根本並非一般人能接受之合理賠償金額，也是心知肚明的。
法官表示，2個人以大量檢舉、加害商譽之手段恫嚇麥當勞公司，且犯後態度不佳，始終振振有詞稱表示自己僅主張民事損害賠償，但考量麥當勞並未付出任何金額，2人還養育3名未成年子女等，一審判處夫妻倆各1年2個月徒刑。
二審高院為何改判？
案經上訴之後，法院本來希望蔡姓夫妻向麥當勞道歉，不過蔡姓夫妻否認恐嚇麥當勞，並稱一直在等麥當勞和他聯絡；而麥當勞也控蔡姓夫妻「完全沒連繫」，麥當勞的委任律師揭露蔡男傳訊息繼續揚言「不會放棄一切調查作為」，指控夫妻兩人以職務之便謀取私利行為，惡性重大，2人犯行類似擄人勒贖，還稱「我扮黑臉，幫妳規劃退休金」、「如果翻臉，讓他們受重傷」，而且至今沒有悔意，要求重判，以免產生模仿效應。
蔡姓夫妻則在法庭上打悲情牌，播放兒子受傷後在病床上哭泣的畫面，並表示這就是他們索取賠償的原因，還反控麥當勞用假證據誣陷他們，主張無罪。
高等法院今天的改判理由指出，蔡男夫妻在職時，有指派各消防分隊執行稽查的職權，因個人投資失利，欠下債務，想說民間企業懼怕營業場所因違反公安法規被舉發、稽查，甚至公諸媒體，影響商譽，2人於是藉由兒子受傷名義，利用匿名檢舉與指派稽查職權，並於協商時揚言公開違規資料、進一步聲稱新北市公安稽查小組可能會注意此事，持續造成麥當勞公司壓力。
另外二審也指出，新北市消防局火災預防科是新北市執行安檢的各消防分隊上級單位，「凡此均與職務相關」，蔡男透過安管系統快速查出麥當勞裕民店違規事實，再由妻子協助，直接指導安檢人員再次稽查並命限期改善，做為私人勒索財物手段，並非行使合法正當求償權利，一審對於夫妻倆本案行為與職權無關的見解有誤，因此改判。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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