以「割包皮」為例，學習難背單字的字根、字首拆解術

以前你都怎麼背單字呢？一字不漏的抄幾次才背下來?

鳥科大除了會割包皮以外，還有一個不為人知的專長，就是英文還蠻不錯的。之前考雅思的成績，還持續貼在字神帝國補習班上。

利用「字根」、「字首」拆解單字，英文變好背

累積英文單字量是把英文學好的第一步，但這麼多單字到底應該怎麼背呢？

利用「字根」、「字首」這個方式，可以將許許多多英文單字拆解，用邏輯的方式去背英文，讓你在短時間記下很多單字。就算是沒看過的單字，也可以用推理的方式去理解。

「割包皮」、「包皮環切術」英文怎麼說？

今天就用割包皮（circumcision）這個主題做衍伸，帶大家看看字根、字首到底是怎麼一回事。

Circumcision（n.）：割包皮，包皮環切術

字首：Circum＝Circu＝Around＝周圍，環繞

字根：Cis＝Sect＝切割

周圍＋切割＝是不是就是包皮環切的意思？

Circumstance（n.）：環境，處境，情況

字首：Circum＝Circu＝Around＝周圍，環繞

字根：Stance＝Stand＝站立的姿勢，立場，態度

看看周圍＋立場＝自己身處的環境、處境、情況。

Circumscribe（v.）：限制，約束，畫界線

字首：Circum＝Circu＝Around＝周圍，環繞

字根：Scribe＝Script＝寫

環繞＋寫＝畫出一個範圍＝限制，約束。

用這樣的方法背單字是不是簡單了不少？最後，讓我們利用今天這3個單字來造個句吧！

My foreskin would circumscribe my glans and cause inflammation. Therefore, Dr. Ku suggested circumcision in this circumstance. 我的包皮限制了我的龜頭露出而且導致發炎，因此在這樣的狀況下，顧醫師建議我接受包皮手術。

原文標題：跟著鳥科大學英文- 割包皮Circumcision

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航