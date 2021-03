以「割包皮」為例，學習難背單字的字根、字首拆解術

以前你都怎麼背單字呢?一字不漏的抄幾次才背下來?

鳥科大除了會割包皮以外,還有一個不為人知的專長,就是英文還蠻不錯的。之前考雅思的成績,還持續貼在字神帝國補習班上。

累積英文單字量是把英文學好的第一步,但這麼多單字到底應該怎麼背呢?

利用「字根」、「字首」這個方式,可以將許許多多英文單字拆解,用邏輯的方式去背英文,讓你在短時間記下很多單字。就算是沒看過的單字,也可以用推理的方式去理解。

今天就用割包皮(circumcision)這個主題做衍伸,帶大家看看字根、字首到底是怎麼一回事。

Circumcision(n.):割包皮,包皮環切術

周圍+切割=是不是就是包皮環切的意思?

Circumstance(n.):環境,處境,情況

看看周圍+立場=自己身處的環境、處境、情況。

Circumscribe(v.):限制,約束,畫界線

環繞+寫=畫出一個範圍=限制,約束。

用這樣的方法背單字是不是簡單了不少?最後,讓我們利用今天這3個單字來造個句吧!

My foreskin would circumscribe my glans and cause inflammation. Therefore, Dr. Ku suggested circumcision in this circumstance.

我的包皮限制了我的龜頭露出而且導致發炎,因此在這樣的狀況下,顧醫師建議我接受包皮手術。