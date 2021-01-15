破解食安迷思：野生鮭魚對身體好，養殖鮭魚有害健康？

讀者在葉小姐在2020年10月5日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：

林教授，今天在Yahoo奇摩網站看到「早安健康」專欄有以下報導，標題為「盒裝沙拉真的健康？4種讓你生病的偽健康食物」。 「4種有害健康食品」：養殖鮭魚：世界各國已有許多專家指出，挪威的養殖鮭魚含有超標重金屬；根據東京都健康安全研究中心檢測各國養殖鮭魚，挪威產的鮭魚有著遠比他國更高的有害物質濃度，養殖鮭魚中所含的類戴奧辛物質會影響黏膜健康、產生倦怠感，造成自閉症、神經系疾病、腦萎縮等危害。 美國營養專家喬尼．鮑登指出，養殖鮭魚含有的多氯聯苯高達天然野生鮭魚的16倍，多氯聯苯是一種對生物具有強烈毒性的問題，會影響免疫系統的機能。 您的大作《餐桌上的偽科學》裡面說，鮭魚含汞量低又富含Omega-3，是安全的食用魚選擇。 我們家幾乎每週都吃一次挪威鮭魚，上述報導讓我很憂心。請問挪威養殖鮭魚最好別吃嗎？那智利養殖鮭魚有比較安全嗎？或是養殖鮭魚都盡量少吃呢？可是野生鮭魚產量少，不容易買到，肉質也比較乾柴，不太好吃……

葉小姐所說的報導是2016年5月6日發表的，而它的確是把養殖鮭魚說成是有害健康的食品。可是，這篇文章所說的「東京都健康安全研究中心檢測」和「美國營養專家喬尼．鮑登指出」，並沒有附上可資查證的資料。所以，對於這樣的文章，我都是把它定位為「傳言」或「謠言」，也就是不值得相信。

我到公共醫學圖書館PubMed搜尋「養殖鮭魚與野生鮭魚之間的比較」，共搜到12篇研究論文。我把它們的標題和結論的重點列舉如下：

2004年：

2005年：

2006年：

2007年：

2008年：

2011年：

2017年：

2019年：

從以上這12篇論文可以看出，總體而言養殖鮭魚似乎有較高的污染，但也有正好相反的結論（2017年那篇論文）。無論如何，污染的程度都是遠低於美國和加拿大所設定的標準。

還有，請注意，這12篇論文裡有6篇（最早的那6篇，從2004年到2006年）都是出自同一團隊，而它們都是聲稱養殖鮭魚有較高的污染。所以，這就不禁讓人懷疑這個團隊，是否與反養殖業的組織有關係。請看〈Fear-mongering ripe in the food industry〉（食品行業的恐懼散播已經成熟），以及〈Controversial academic returns to the fray over salmon〉（具爭議性的學者回到鮭魚引起的爭議）。

華盛頓州衛生部的網站上有一篇文章〈Farmed Salmon vs. Wild Salmon〉，其中的第二段是：關於養殖鮭魚和野生鮭魚的爭論是複雜的。媒體，網路和科學刊物中的報導，常常看起來是互相抵觸的。問題可分為三大類：對環境的關注，污染以及可食部分中的omega-3脂肪酸含量。好消息是野生和養殖鮭魚的汞，PCBs和其他污染物含量都很低。

加州大學的兩位水產專家也有發表〈Farmed Or Wild? Both Types Of Salmon Taste Good And Are Good For You〉（養殖還是野生？兩種鮭魚口味都很好，對您也都有好處）。

哈佛大學健康網站的執行編輯，也有發表〈Finding omega-3 fats in fish: Farmed versus wild〉（在魚類中找到omega-3脂肪：養殖或野生）。她說不論野生或養殖，鮭魚都是攝取omega-3的好選擇。

總之，不該道聽途說片面之詞，而錯把有益健康的養殖鮭魚說成是有害健康。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航