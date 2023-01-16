2023/01/16,
國際

美對中發起「晶片戰爭」占上風，分析師：華府要打趴中國科技企業，就是這麼容易

美對中發起「晶片戰爭」占上風，分析師：華府要打趴中國科技企業，就是這麼容易
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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情勢將如何發展？《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）表示：「美國、台灣、中國和其他國家的企業之間，仍將會有許多折衝。關鍵在邏輯晶片與記憶體晶片的尖端技術，我們將在相關領域見到美國協調各方努力將中國排除在創新網絡之外，而中國也將努力建構沒有美國的自有供應鏈。」

（中央社）英國廣播公司（BBC）報導，美中兩大經濟體正在爭奪珍貴的半導體資源，誰掌握供應鏈便掌握成為無與倫比強權的關鍵。美國目前占上風，而這場晶片戰也正在重塑全球經濟。

《晶片戰爭》（Chip Wars，暫譯）一書作者、美國塔弗茲大學（Tufts University）副教授米勒（Chris Miller）指出，美國和中國顯然正在進行一場亞太地區軍備競賽，「不僅在傳統領域方面，例如艦艇與飛彈製造數量；也展現在能夠用於軍事系統的人工智慧（AI）演算法品質上」。

報導指出，目前全球晶片大多在台灣製造，總統蔡英文也以「矽盾」（silicon shield）形容這種優勢，意味保護台灣抵禦中國侵略。

北京也將晶片製造列為國家要務，並正在超級電腦與人工智慧領域積極投資。米勒表示，儘管中國目前距離全球領先地位仍遙遠，但過去10年不斷迅速追趕，尤其在晶片設計能力方面；而「傳統上每當強國擁有先進運算科技，它們就會運用在情報和軍事系統上」。

這樣的情況，加上美國對台灣等亞洲國家半導體供應鏈的依賴，令華府感到不安。

由於中國想獲取晶片製造技術，因此握有大部分相關技術的美國正在切斷北京取得管道。拜登政府2022年10月宣布廣泛的出口管制令，造成企業實際上無法將含有美國技術的晶片、晶片製造設備和軟體賣到中國，無論企業總部在世界何地。

華府還禁止美國的公民與永久居民支援中國某些工廠的晶片「開發或製造」。這對中國打擊很大，因為它為了發展自身尚未成熟的晶片製造產業，不僅硬體需要靠進口，人才也是。

專於政策研究的策緯諮詢公司（Trivium China）分析師包令豪（Linghao Bao，譯音）表示：「在這個領域，人才十分重要。……你去看中國半導體企業的高層主管，他們許多人持有美國護照、在美國接受訓練或擁有綠卡。因此這（項限令）對中國而言真的是個大麻煩。」

另一方面，美國也想擴大境內晶片製造。2022年8月生效的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法），提供總額530億美元（約新台幣1兆6000餘億元）補助給在美國製造半導體的企業。

一些業界大廠紛紛利用這項好處。台積電便正在美國投資興建2座工廠，價值合計400億美元。全球最大記憶體晶片製造商美國的美光（Micron）也已宣布計劃在紐約上州（upstate New York）蓋一座電腦晶片廠，未來20年內最多投資1000億美元。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）說：「晶片法使得在美國與在亞洲生產的成本差距能獲得彌補。」

美國的限制措施正打中中國要害。有報導指出，美國科技業巨擘、iPhone製造商蘋果（Apple）已因此擱置與中國最成功晶片企業之一「長江存儲」簽訂記憶體晶片採購合約。

策緯諮詢的包令豪認為，情勢發展可能重蹈華為經歷。中國通訊業巨擘華為從原是僅次韓國三星（Samsung）的全球第2大智慧手機製造商，到如今「基本上已死」。

他說：「華府要打趴一家中國科技企業，就是這麼容易。中國若要反制，實際上並沒有好的選項。而美國先前只是鎖定個別中國企業，現在範圍則是擴大到整個國家。」

中國能夠如何回應？對美國實施出口限令、不提供貨物或服務？正當中國經濟面臨嚴重走下坡風險，這麼做恐怕弊大於利。

北京已向世界貿易組織（WTO）提出申訴，但結果可能得等上好幾年。專家認為，中國同時間也將加碼投資及支持自家晶片製造產業。

情勢將如何發展？米勒表示：「美國、台灣、中國和其他國家的企業之間，仍將會有許多折衝。關鍵在邏輯晶片與記憶體晶片的尖端技術，我們將在相關領域見到美國協調各方努力將中國排除在創新網絡之外，而中國也將努力建構沒有美國的自有供應鏈。」

米勒指出，這可能意味全球半導體產業生態系會出現局部脫鉤，一部分專注在中國，另一部分則鎖定世界其他地區。

這將對全球經濟帶來巨大影響，迫使業者選邊站，許多企業可能將因此無法進入中國市場。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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