So與therefore怎麼用？解析「因為…所以…」的因果句寫法

Therefore怎麼用?它是連接詞嗎?Because跟so竟然不能擺一起?看完本篇介紹,快速搞懂英文因果句!

連接詞是什麼?

連接詞(conjunction)是一種詞性,通常被放置於兩個句子中間,用來連接「詞語、短語、句子、段落」等。要留意的是,只有「連接詞」可以用於連接前後句,「副詞」沒有這個用法。

Therefore怎麼用?

Therefore表示「因此,所以」,雖然它看似連接詞,但其實是副詞喔!也就是說,在使用上,它不能被放在句中連接前後字詞或語句,而必須另起新句,並且接上逗點,例如:

It’s raining heavily outside. Therefore, I’ve decided to stay home and learn English with VoiceTube. 外面在下大雨,所以我決定待在家用VoiceTube學英文。

例句的開頭是一完整句,therefore則是作為副詞,引導後續句子,表達「因果關係」,而非連接兩句表示「對等關係」。有趣的是,therefore之前也可以用分號代替句號,例如:

It’s raining heavily outside; therefore, I’ve decided to stay home and learn English with VoiceTube. 外面在下大雨,所以我決定待在家用 VoiceTube學英文。

So怎麼用?

So跟therefore一樣,是「因此,所以」的意思,然而,so的詞性是連接詞,所以用法和therefore有些許差異。

It’s raining heavily outside, so I’ve decided to stay home and learn English with VoiceTube. 外面在下大雨,所以我決定待在家用VoiceTube學英文。

在以上的例句中,so連接了前後兩個子句,形成一個完整句。

So和because不能放在同一個句子?

要表達因果關係時,中文習慣會講「因為…,所以…」,但如果在英文當中也依「because…, so…」這樣用,反而是錯的喔!因為兩個英文字都是連接詞,所以在因果句中只能擇一使用,要特別留意。看看以下例句就可以更清楚了:

(X) Because I’m used to staying up, so I’m always drowsy in morning classes.

(O) Because I’m used to staying up, I’m always drowsy in morning classes.

(O) I’m used to staying up, so I’m always drowsy in morning classes. 因為我習慣熬夜,所以我早上的課總是昏昏欲睡。

Because it’s cold outside, I decided to bring a jacket. 因為外面很冷,所以我決定帶一件夾克。

除了therefore和so之外,以下這些副詞/片語也都可以用來表示「因此,所以」:

Thus (adv.) 因此,所以

It’s a waste of time waiting in line for movie tickets. Thus, I choose to book online. 排隊買電影票很浪費時間,所以我選擇線上訂票。

Consequently (adv.) 因此,所以

The oil prices keep dropping. Consequently, I was able to save more money this month. 油價不斷在下跌,因此我這個月多存了一些錢。

Hence (adv.) 因此,所以

A cold front is coming soon. Hence, I’ve got my puffer jacket ready. 冷鋒即將來襲,因此我準備好厚外套了。

As a result (phr.) 因此,所以

Life is complicated. As a result, you need a lifetime to define it. 人生很複雜,因此你需要花上一生來定義它。

As a consequence (phr.) 因此,所以

I didn’t pass the final exam. As a consequence, I failed the class. 我的期末考沒過,所以我那堂課被當了。

Therefore和so學會了嗎?下次看到因果句再也不疑惑了

