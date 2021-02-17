新手媽媽需面對的兩大課題：「產後憂鬱」與「產後瘦身」

產後瘦身好憂鬱？其實這就是很多女性朋友結婚後不願意生產的原因之一。身材恢復好困難，這點讓許多人卻步不前，更怕自己產前的好身材毀於一旦，再也回不去了。除此之外，新生兒的出生為環境帶來許多變化，許多新手媽媽也容易因急遽的變動陷入情緒低潮。對此我們可以做些什麼，來幫助自己緩解情緒呢？

脂肪豐富的魚類，有機會幫助產後憂鬱症

有醫學報告指出脂肪豐富的魚類，或是富含Omega－3脂肪酸的食物，對於產後憂鬱症的緩解有一定幫助。同篇研究的實驗，也發現許多新手媽咪有「baby blue」情況，包括情緒波動、失眠、不安情緒等等。

一般來說，這類情況並不會維持很久，但是有少數例子顯示，產後憂鬱症如果沒有接受治療，可能造成不良的影響，像是絕望、重度情緒波動、精神紊亂、飲食失序等等。

魚類中的必須脂肪酸可能對產後憂鬱症高風險的女性有幫助，藉由提高血清素（serotonin）平衡情緒，可以在一些女性身上看到持續補充Omega－3對情緒的正面影響。

然而要斷言Omega－3能預防產後憂鬱症，則還需要更多的研究證據。營養師會建議盡可能從食物攝取營養，而不是從補給品中得到，像是維他命B群等，尤其是妊娠期間，更建議每週食用一到兩次脂肪豐富的魚類，都會有正面幫助。

產後瘦身，該如何恢復身材？

在順利產下嬰兒後，新手媽媽們面臨的第二個障礙，就是如何恢復產前身材，隨便在網路上都能看到琳琅滿目的塑身衣產品，但是真的有用嗎？恐怕連商家自己都不敢肯定吧！

這邊要提供幾個運動方式，讓你產後也能當辣媽，重點是要把握最好的運動時間，這段時間就是產後半年。台灣很多習俗都會幫產後孕婦坐月子，但是這個時間拿來瘦身可能更好，讓我們破除幾個迷思。

1. 哺乳真的能瘦身嗎？

YES，哺乳一天消耗的熱量達到500－600大卡之多。

2. 產後不能喝太多水會水腫？

NO，攝取足夠水份除了能幫助水腫問題，還能幫忙排出身體其他老廢物質。每日早上一杯溫開水，除了幫助腸道通暢，體重x35ml就是你一天該攝取的最低水量。

3. 有哪些運動是產後媽媽可以做，但是又不會太激烈的呢？

產後第三天就可以開始執行腹式呼吸運動：主要是為了收縮腹肌。讓身體平躺仰臥後肌肉放鬆，手腳伸直。主要用腹部緩緩吸氣，盡量擴張胸部。收縮小腹，徐徐呼出氣體。屏氣之後繼續收縮小腹，下背部記得緊貼床面再放鬆，一共五個循環。

產後三天就可以做胸部運動：主要目的使乳房恢復彈性，預防鬆弛下垂，動作很簡單，將兩手慢慢上舉合攏，再慢慢回復原位。

產後七天（剖腹產二週後）可以進行頭頸部運動：目的是收縮腹肌，使頸部和背部肌肉得到舒展。全身放平仰臥床上，同時手腳伸直，手掌貼身邊。將頭昂起，盡量向前彎，使下頷貼近胸部再復原。共做10次。

無論產前瘦身、產後瘦身都要謹慎注意，這樣才能把身材恢復期間拉短。否則別說恢復身材，放大兩倍都是很正常的。錯過黃金期之後，想要回復就不是兩倍力氣與時間可以補的回來的。這也是為什麼網路上很多文章，都說產後身材回不去的原因。

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航