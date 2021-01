英文寫作時，怎麼判斷何時該用「主動」還是「被動」語態？

文:Steve Wallace

什麼時候可以在論文裡用被動語態? ──論文寫作課學生常問問題

什麼是被動語態?

所有的英文語句皆可分為「主動」或「被動」語態。

主動:Werner Heisenberg formulated the uncertainty principle in 1927.

被動:The uncertainty principle was formulated by Werner Heisenberg in 1927.

使用主動語態的句子時,執行動作的人或物放在該動作的前方。使用被動語態時,則是把動作放在執行者的前方,並加上介系詞「by」。

被動語態的動詞要使用be動詞的形態,例如,上方範例第二句中的「was formulated」就是被動語態,而第一句中的「formulated」則是主動語態,時態不改變,皆為過去式。

當句子轉變為被動語態時,執行者通常會省略,如下:

The uncertainty principle was formulated in 1927.

何時該用被動語態?

有些時候非常適合使用被動語態,例如以下幾種情況:

不知道執行動作者是誰:The cave paintings of Lascaux were made in the Upper Old Stone Age.

執行動作者是誰不重要:An experimental solar power plant will be built in the Australian desert.

不想透露是誰要負責:Mistakes were made.

描述目前普遍已知的(科學)真相:Rules are made to be broken.

強調接受動作的人或物,例如該人或物是研究主題的時候:Insulin was first discovered in 1921 by researchers at the University of Toronto. It is still the only treatment available for diabetes.

在習慣用被動語態的研究領域裡,「材料與方法」的章節通常會使用被動語態,像是實驗報告就很常用被動,比如:

The sodium hydroxide was dissolved in water. This solution was then titrated with hydrochloric acid.

一般來說,讀者看到上述實驗報告時,都很清楚報告作者就是進行溶解和滴定測量的人。此情況下使用被動語態,可以讓讀者將重點放在實驗過程,而非作者本人。

過去幾年來,各個科學學門都有避免使用被動語態的趨勢。科學家現在偏愛在報告裡使用主動語態,有時候甚至連「材料與方法」章節都會採用「我們(we)」做為主詞。建議您先查詢目標期刊的指引,確認是否能使用我或我們做主詞,來避免使用被動語態。

何時該避免被動語態?

被動語態在學術寫作裡有時會帶給作者帶來麻煩,因為被動語態的句子對於執行者的描述太過模糊,例如:

Both Othello and Iago desire Desdemona. She is courted. 問題:主角到底是誰呢?

撰寫論文時,經常要比較不同研究者的論點,或比較作者本身與其他研究者的論點。在這種情況下,太多被動句也會讓讀者感到困惑,如下:

Research has been done to discredit this theory. 問題:無法判別誰執行研究。

一些論文寫作的學生會用被動語態來掩蓋研究資訊的不足,例如:

The telephone was invented in the nineteenth century. 問題:是誰發明的呢?

被動語態還有一個缺點,就是看起來非常冗長且模糊,徒增讀者的閱讀負擔。此外,被動句一般都比主動句長,容易佔用論文的寶貴篇幅,如下:

Since the car was being driven by Michael at the time of the accident, the damages should be paid for by him.

刪減被動句

如果您已習慣使用被動語態撰寫論文,在寫稿的時候,可能很難察覺自己用了被動語態。

儘管如此,還是可以在檢查的時候,花點心思挑出被動句。例如,Word系統的文法檢查功能可以評估被動句的可讀性。但要注意的是,文法檢查提供的意見很容易誤導使用者,請務必審慎評估是否採用。

另外,還可以透過句子是否有be動詞,執行動作者省略或由介系詞by引導等特徵進行判斷。

原句:

Poland wasinvaded in 1939, thus initiating the Second World War.

Genetic information isencoded by DNA.

The possibility of cold fusion has beenexamined for many years.

找出被動句後,將這些句子改成主動,然後把執行者提到句首。

在這過程中,有時候會發現動作者不是那麼好找出來,需要再研究或思考一下才能確定誰是主詞。這樣的句子改成主動句後,一般來說會變得更簡短有力,也更精確。

編修後:

Germany invaded Poland in 1939, thus initiating the Second World War.

DNA encodes genetic information.

Physicists have examined the possibility of cold fusion for many years.

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航