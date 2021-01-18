英文寫作時，怎麼判斷何時該用「主動」還是「被動」語態？

文：Steve Wallace

什麼時候可以在論文裡用被動語態？ ──論文寫作課學生常問問題

什麼是被動語態？

所有的英文語句皆可分為「主動」或「被動」語態。

主動：Werner Heisenberg formulated the uncertainty principle in 1927.

被動：The uncertainty principle was formulated by Werner Heisenberg in 1927.

使用主動語態的句子時，執行動作的人或物放在該動作的前方。使用被動語態時，則是把動作放在執行者的前方，並加上介系詞「by」。

被動語態的動詞要使用be動詞的形態，例如，上方範例第二句中的「was formulated」就是被動語態，而第一句中的「formulated」則是主動語態，時態不改變，皆為過去式。

當句子轉變為被動語態時，執行者通常會省略，如下：

The uncertainty principle was formulated in 1927.

何時該用被動語態？

有些時候非常適合使用被動語態，例如以下幾種情況：

不知道執行動作者是誰：The cave paintings of Lascaux were made in the Upper Old Stone Age.

執行動作者是誰不重要：An experimental solar power plant will be built in the Australian desert.

不想透露是誰要負責：Mistakes were made.

描述目前普遍已知的（科學）真相：Rules are made to be broken.

強調接受動作的人或物，例如該人或物是研究主題的時候：Insulin was first discovered in 1921 by researchers at the University of Toronto. It is still the only treatment available for diabetes.

在習慣用被動語態的研究領域裡，「材料與方法」的章節通常會使用被動語態，像是實驗報告就很常用被動，比如：

The sodium hydroxide was dissolved in water. This solution was then titrated with hydrochloric acid.

一般來說，讀者看到上述實驗報告時，都很清楚報告作者就是進行溶解和滴定測量的人。此情況下使用被動語態，可以讓讀者將重點放在實驗過程，而非作者本人。

過去幾年來，各個科學學門都有避免使用被動語態的趨勢。科學家現在偏愛在報告裡使用主動語態，有時候甚至連「材料與方法」章節都會採用「我們（we）」做為主詞。建議您先查詢目標期刊的指引，確認是否能使用我或我們做主詞，來避免使用被動語態。

何時該避免被動語態？

被動語態在學術寫作裡有時會帶給作者帶來麻煩，因為被動語態的句子對於執行者的描述太過模糊，例如：

Both Othello and Iago desire Desdemona. She is courted. 問題：主角到底是誰呢？

撰寫論文時，經常要比較不同研究者的論點，或比較作者本身與其他研究者的論點。在這種情況下，太多被動句也會讓讀者感到困惑，如下：

Research has been done to discredit this theory. 問題：無法判別誰執行研究。

一些論文寫作的學生會用被動語態來掩蓋研究資訊的不足，例如：

The telephone was invented in the nineteenth century. 問題：是誰發明的呢？

被動語態還有一個缺點，就是看起來非常冗長且模糊，徒增讀者的閱讀負擔。此外，被動句一般都比主動句長，容易佔用論文的寶貴篇幅，如下：

Since the car was being driven by Michael at the time of the accident, the damages should be paid for by him.

刪減被動句

如果您已習慣使用被動語態撰寫論文，在寫稿的時候，可能很難察覺自己用了被動語態。

儘管如此，還是可以在檢查的時候，花點心思挑出被動句。例如，Word系統的文法檢查功能可以評估被動句的可讀性。但要注意的是，文法檢查提供的意見很容易誤導使用者，請務必審慎評估是否採用。

另外，還可以透過句子是否有be動詞，執行動作者省略或由介系詞by引導等特徵進行判斷。

原句：

Poland wasinvaded in 1939, thus initiating the Second World War.

Genetic information isencoded by DNA.

The possibility of cold fusion has beenexamined for many years.

找出被動句後，將這些句子改成主動，然後把執行者提到句首。

在這過程中，有時候會發現動作者不是那麼好找出來，需要再研究或思考一下才能確定誰是主詞。這樣的句子改成主動句後，一般來說會變得更簡短有力，也更精確。

編修後：

Germany invaded Poland in 1939, thus initiating the Second World War.

DNA encodes genetic information.

Physicists have examined the possibility of cold fusion for many years.

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航