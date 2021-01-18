英文寫作時，怎麼判斷何時該用「主動」還是「被動」語態？
我們想讓你知道的是
過去幾年來，各個科學學門都有避免使用被動語態的趨勢。科學家現在偏愛在報告裡使用主動語態。有些時候則是句子非常適合使用被動語態，例如以下幾種情況。
文：Steve Wallace
什麼時候可以在論文裡用被動語態？
──論文寫作課學生常問問題
什麼是被動語態？
所有的英文語句皆可分為「主動」或「被動」語態。
- 主動：Werner Heisenberg formulated the uncertainty principle in 1927.
- 被動：The uncertainty principle was formulated by Werner Heisenberg in 1927.
使用主動語態的句子時，執行動作的人或物放在該動作的前方。使用被動語態時，則是把動作放在執行者的前方，並加上介系詞「by」。
被動語態的動詞要使用be動詞的形態，例如，上方範例第二句中的「was formulated」就是被動語態，而第一句中的「formulated」則是主動語態，時態不改變，皆為過去式。
當句子轉變為被動語態時，執行者通常會省略，如下：
The uncertainty principle was formulated in 1927.
何時該用被動語態？
有些時候非常適合使用被動語態，例如以下幾種情況：
- 不知道執行動作者是誰：The cave paintings of Lascaux were made in the Upper Old Stone Age.
- 執行動作者是誰不重要：An experimental solar power plant will be built in the Australian desert.
- 不想透露是誰要負責：Mistakes were made.
- 描述目前普遍已知的（科學）真相：Rules are made to be broken.
- 強調接受動作的人或物，例如該人或物是研究主題的時候：Insulin was first discovered in 1921 by researchers at the University of Toronto. It is still the only treatment available for diabetes.
在習慣用被動語態的研究領域裡，「材料與方法」的章節通常會使用被動語態，像是實驗報告就很常用被動，比如：
The sodium hydroxide was dissolved in water. This solution was then titrated with hydrochloric acid.
一般來說，讀者看到上述實驗報告時，都很清楚報告作者就是進行溶解和滴定測量的人。此情況下使用被動語態，可以讓讀者將重點放在實驗過程，而非作者本人。
過去幾年來，各個科學學門都有避免使用被動語態的趨勢。科學家現在偏愛在報告裡使用主動語態，有時候甚至連「材料與方法」章節都會採用「我們（we）」做為主詞。建議您先查詢目標期刊的指引，確認是否能使用我或我們做主詞，來避免使用被動語態。
- 延伸閱讀：改進英文主詞與動詞文法的十句例子及練習題
何時該避免被動語態？
被動語態在學術寫作裡有時會帶給作者帶來麻煩，因為被動語態的句子對於執行者的描述太過模糊，例如：
Both Othello and Iago desire Desdemona. She is courted.
問題：主角到底是誰呢？
撰寫論文時，經常要比較不同研究者的論點，或比較作者本身與其他研究者的論點。在這種情況下，太多被動句也會讓讀者感到困惑，如下：
Research has been done to discredit this theory.
問題：無法判別誰執行研究。
一些論文寫作的學生會用被動語態來掩蓋研究資訊的不足，例如：
The telephone was invented in the nineteenth century.
問題：是誰發明的呢？
被動語態還有一個缺點，就是看起來非常冗長且模糊，徒增讀者的閱讀負擔。此外，被動句一般都比主動句長，容易佔用論文的寶貴篇幅，如下：
Since the car was being driven by Michael at the time of the accident, the damages should be paid for by him.
刪減被動句
如果您已習慣使用被動語態撰寫論文，在寫稿的時候，可能很難察覺自己用了被動語態。
儘管如此，還是可以在檢查的時候，花點心思挑出被動句。例如，Word系統的文法檢查功能可以評估被動句的可讀性。但要注意的是，文法檢查提供的意見很容易誤導使用者，請務必審慎評估是否採用。
另外，還可以透過句子是否有be動詞，執行動作者省略或由介系詞by引導等特徵進行判斷。
原句：
- Poland wasinvaded in 1939, thus initiating the Second World War.
- Genetic information isencoded by DNA.
- The possibility of cold fusion has beenexamined for many years.
找出被動句後，將這些句子改成主動，然後把執行者提到句首。
在這過程中，有時候會發現動作者不是那麼好找出來，需要再研究或思考一下才能確定誰是主詞。這樣的句子改成主動句後，一般來說會變得更簡短有力，也更精確。
編修後：
- Germany invaded Poland in 1939, thus initiating the Second World War.
- DNA encodes genetic information.
- Physicists have examined the possibility of cold fusion for many years.
本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航