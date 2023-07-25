北市酒駕致死案國民法官參審辯論終結：檢方主張從重量刑判7到9年，律師懇請考量復歸社會可能
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今天檢方也出具李男的交通違規紀錄，顯示他未成年時違規13次，成年後25次，以無照駕駛為主，李媽媽表示，他知道這些違規紀錄，而這些加總超過16萬元的罰單，有時李男自己付，有時候是家人代墊；他曾叫李男一定要去考駕照，但李男最後都以沒時間為由沒去上課。
22歲的李姓男子去年11月酒後駕車，於忠孝西路地下道撞到24歲王姓男子的駕車，王男的車被撞飛翻覆，當場重傷身亡，此案依酒駕致死罪起訴，成為台北地方法院第一個國民法官審理的案件，也是全台第一件由國民參與審判的酒駕案；檢辯雙方的爭點在於李男是否合乎「自首」條件，可以減刑。
酒駕依《刑法》第185條之3第1項規定，稱之為「不能安全駕駛罪」，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，就必須負擔刑事責任。而李男當時的酒測值高達1.085毫克。因酒駕而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。李男假如合乎自首要件，將可以減輕一半刑期，也就是1.5年以上。今天檢辯雙方在最後辯論時，檢方主張從重量刑判處7到9年，辯護律師則主張5到6年。
今天被害人王男的媽媽以及被告李男的媽媽都到庭作證；被告李男也親自接受國民法官的訊問，李男表示，他對犯下這個錯誤非常後悔難過，對王男和其家人都非常抱歉，心想「為什麼死掉的不是我」希望能用自己的命換王男的；因為李男和王男的家境都不好，李男希望法官可以讓他早日出來工作，每個月償還給王男家屬至少2萬元的賠償。不過雙方一直到今天仍未達成和解，而王男的母親也表示無法原諒李男。
李男今天則親自陳述當晚過程，他表示自己白天在工地上班，晚上在酒店擔任業務作為兼職工作，當月業績不好，所以找朋友來幫忙衝業績，朋友都在喝酒他就跟著喝；他離開第二間酒店時已沒意識，醒來時發現曾姓少年在開車，曾說是第一次開車，他認為自己既然醒了只剩一小段路，於是要求換手，結果就發生車禍。
兩位母親到庭作證，雙方無法對賠償金350萬達成和解
王媽媽表示，他有3個孩子，除了王男是長子，還有一個小兒子和一個女兒；多年前離婚後就獨自撫養三個小孩長大，王男外出工作後都會幫忙，原本家裡經濟狀況就蠻緊繃，王男生前是油漆工，每個月給家裡約2萬元的家用。王媽媽因目前主要幫王男帶2歲的孩子，較難有其他收入來源；王男過世後，王男前妻放棄親權，現在孩子歸他撫養。
王媽媽表示，他認為被告並沒有真正面對自己的過錯，在談到案發過程時依然避重就輕，對自己有利的事情就記得很清楚，說王男違規變換車道和煞車等才導致車禍發生，但是對自己不利的事情例如酒駕和超速等就都說不記得沒印象，王媽媽說，有錯就承認，沒有誠心道歉，他還是無法原諒李男。
王媽媽並說，案發至今他最介意的，還是李男在當下面對警察的言行，他經常想，就是因為這段，導致警察沒能及時救護王男讓王男送醫，假如李男沒在那裡和警察起衝突，也許王男早一點送醫還有救；王男從小有膽道閉鎖，幸運的是在成年後恢復健康，王男平時也很重視身體健康，結果卻被酒駕撞死，還留下幼子讓他十分痛心難過，每晚都要吃藥才能入睡。
王媽媽也說，李男家屬曾來談過和解，和解金額是350萬元，但這當中有200萬是強制險，以及王男剛過世時，李男父母帶著20萬到靈堂上香給的賠償，所以對方接下來要實際賠償的金額是130萬，可能先付一部分，之後以每個月2萬元分期支付；不過他認為這金額不夠，現在王男的妹妹因為家裡出事也打算放棄大學學業外出工作，他還要把王男的孩子養到上大學，350萬沒誠意。
不過李男的辯護律師表示，他們曾經有提出400萬的金額，但王媽媽和其律師都表示沒聽過這件事情；李男的辯護律師也說，後來起訴書出來後，王媽媽要求的金額到超過1000萬，這是李男的家庭無法負擔的。
李媽媽作證時則表示，李男幾年前就搬離家中，和女友在西門町租屋，但每個月都回家看阿公阿嬤，和家人聊天吃飯；李媽媽認為李男從小品行不差，只是因為家裡經濟狀況不好，李男在高中後就說不讀書了要去賺錢，做過廚師和工地。每個月會給家裡大概2萬元的補貼家用，因為李爸爸身體不好，家中的經濟主要由李媽媽負擔，且幾年前生意失敗因此家中負債，李男還有個尚在讀大學的妹妹。
法官和國民法官也對李男的教養提出不少問題，包括詢問李媽媽是否知道李男在國中時多次被學校記警告、記過；李媽媽一臉茫然表示不知情，並解釋自己當年在開熱炒店，每天都非常忙，李男當時主要由阿公阿嬤照顧，沒太多機會和李男互動了解李男的狀況，李男上高中不久後就說要輟學不讀書了，他也沒辦法勉強李男繼續就學。
今天檢方也出具李男的交通違規紀錄，顯示他未成年的時候交通違規13次，成年以後高達25次，對於李男交通違規、無照駕駛的情況，李媽媽則表示，因為罰單都會寄到家中所以他知道；而這些加總超過16萬元的罰單，有時候是李男自己付，有時候是家人代墊；他曾叫李男一定要去考駕照，但李男最後都已沒時間為由沒去上課。
對李男的教養方式，是否有禁止他無照駕駛等，李媽媽一開始回答「我都是愛的教育」，也就是會告訴李男基本做人處事的道理，但如果李男不聽，李媽媽無奈說「那我也沒辦法，我不可能24小時跟在他身邊，況且說了他也不見得會聽」，但後來又說，「我多勸他幾次，他多少還是會聽」，他也表示李男從小就是報喜不報憂，不太會跟他說發生的事情。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL