北市酒駕致死案國民法官參審辯論終結：檢方主張從重量刑判7到9年，律師懇請考量復歸社會可能

22歲的李姓男子去年11月酒後駕車，於忠孝西路地下道撞到24歲王姓男子的駕車，王男的車被撞飛翻覆，當場重傷身亡，此案依酒駕致死罪起訴，成為台北地方法院第一個國民法官審理的案件，也是全台第一件由國民參與審判的酒駕案；檢辯雙方的爭點在於李男是否合乎「自首」條件，可以減刑。

酒駕依《刑法》第185條之3第1項規定，稱之為「不能安全駕駛罪」，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，就必須負擔刑事責任。而李男當時的酒測值高達1.085毫克。因酒駕而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。李男假如合乎自首要件，將可以減輕一半刑期，也就是1.5年以上。今天檢辯雙方在最後辯論時，檢方主張從重量刑判處7到9年，辯護律師則主張5到6年。

今天被害人王男的媽媽以及被告李男的媽媽都到庭作證；被告李男也親自接受國民法官的訊問，李男表示，他對犯下這個錯誤非常後悔難過，對王男和其家人都非常抱歉，心想「為什麼死掉的不是我」希望能用自己的命換王男的；因為李男和王男的家境都不好，李男希望法官可以讓他早日出來工作，每個月償還給王男家屬至少2萬元的賠償。不過雙方一直到今天仍未達成和解，而王男的母親也表示無法原諒李男。

李男今天則親自陳述當晚過程，他表示自己白天在工地上班，晚上在酒店擔任業務作為兼職工作，當月業績不好，所以找朋友來幫忙衝業績，朋友都在喝酒他就跟著喝；他離開第二間酒店時已沒意識，醒來時發現曾姓少年在開車，曾說是第一次開車，他認為自己既然醒了只剩一小段路，於是要求換手，結果就發生車禍。

兩位母親到庭作證，雙方無法對賠償金350萬達成和解

王媽媽表示，他有3個孩子，除了王男是長子，還有一個小兒子和一個女兒；多年前離婚後就獨自撫養三個小孩長大，王男外出工作後都會幫忙，原本家裡經濟狀況就蠻緊繃，王男生前是油漆工，每個月給家裡約2萬元的家用。王媽媽因目前主要幫王男帶2歲的孩子，較難有其他收入來源；王男過世後，王男前妻放棄親權，現在孩子歸他撫養。

王媽媽表示，他認為被告並沒有真正面對自己的過錯，在談到案發過程時依然避重就輕，對自己有利的事情就記得很清楚，說王男違規變換車道和煞車等才導致車禍發生，但是對自己不利的事情例如酒駕和超速等就都說不記得沒印象，王媽媽說，有錯就承認，沒有誠心道歉，他還是無法原諒李男。

王媽媽並說，案發至今他最介意的，還是李男在當下面對警察的言行，他經常想，就是因為這段，導致警察沒能及時救護王男讓王男送醫，假如李男沒在那裡和警察起衝突，也許王男早一點送醫還有救；王男從小有膽道閉鎖，幸運的是在成年後恢復健康，王男平時也很重視身體健康，結果卻被酒駕撞死，還留下幼子讓他十分痛心難過，每晚都要吃藥才能入睡。



王媽媽也說，李男家屬曾來談過和解，和解金額是350萬元，但這當中有200萬是強制險，以及王男剛過世時，李男父母帶著20萬到靈堂上香給的賠償，所以對方接下來要實際賠償的金額是130萬，可能先付一部分，之後以每個月2萬元分期支付；不過他認為這金額不夠，現在王男的妹妹因為家裡出事也打算放棄大學學業外出工作，他還要把王男的孩子養到上大學，350萬沒誠意。

不過李男的辯護律師表示，他們曾經有提出400萬的金額，但王媽媽和其律師都表示沒聽過這件事情；李男的辯護律師也說，後來起訴書出來後，王媽媽要求的金額到超過1000萬，這是李男的家庭無法負擔的。

李媽媽作證時則表示，李男幾年前就搬離家中，和女友在西門町租屋，但每個月都回家看阿公阿嬤，和家人聊天吃飯；李媽媽認為李男從小品行不差，只是因為家裡經濟狀況不好，李男在高中後就說不讀書了要去賺錢，做過廚師和工地。每個月會給家裡大概2萬元的補貼家用，因為李爸爸身體不好，家中的經濟主要由李媽媽負擔，且幾年前生意失敗因此家中負債，李男還有個尚在讀大學的妹妹。

法官和國民法官也對李男的教養提出不少問題，包括詢問李媽媽是否知道李男在國中時多次被學校記警告、記過；李媽媽一臉茫然表示不知情，並解釋自己當年在開熱炒店，每天都非常忙，李男當時主要由阿公阿嬤照顧，沒太多機會和李男互動了解李男的狀況，李男上高中不久後就說要輟學不讀書了，他也沒辦法勉強李男繼續就學。

今天檢方也出具李男的交通違規紀錄，顯示他未成年的時候交通違規13次，成年以後高達25次，對於李男交通違規、無照駕駛的情況，李媽媽則表示，因為罰單都會寄到家中所以他知道；而這些加總超過16萬元的罰單，有時候是李男自己付，有時候是家人代墊；他曾叫李男一定要去考駕照，但李男最後都已沒時間為由沒去上課。

對李男的教養方式，是否有禁止他無照駕駛等，李媽媽一開始回答「我都是愛的教育」，也就是會告訴李男基本做人處事的道理，但如果李男不聽，李媽媽無奈說「那我也沒辦法，我不可能24小時跟在他身邊，況且說了他也不見得會聽」，但後來又說，「我多勸他幾次，他多少還是會聽」，他也表示李男從小就是報喜不報憂，不太會跟他說發生的事情。