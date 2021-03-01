《像火箭科學家一樣思考》：這些非比尋常的理工宅，用送人上太空的智慧搞定你的人生

文：Gene（來自馬來西亞，現居風城。興趣廣泛的生物學家，研究工作之餘，嗜好讀讀書、看看戲、寫寫作、騎騎車、踏踏青、逗逗貓）

雖然我的工作和興趣主要是生命科學，但是對人類能夠發射各種飛行器到外太空，還是感到非常折服的！記得高中剛畢業在校外上英語課程，有同學不知道NASA（美國國家航空暨太空總署）是啥，讓我在課堂上發脾氣，並為此傷心難過了好一陣子！怎會有人對人類科學和工程史上最偉大的機構之一漠不關心呢？

然而，2003年NASA發射哥倫比亞號太空梭（STS Columbia OV-102）的第28次任務時，太空梭在重返大氣層的階段與控制中心失去聯繫，不久後在德州上空爆炸解體，機上七名太空人全數罹難，加上後來得知NASA的「火星氣候軌道載具」（Mars Climate Orbiter）在1999年完全錯過了火星，是因為有一隊工程師計算時採用的是英制單位，而另一隊採用的卻是公制單位，我對NASA失去了敬意。

儘管如此，我仍相信人類對外太空的探索，完全不會因為這些失敗而畫上句號，頂多畫上逗點，也相信外太空探索的任務，是人類科學可以達到的最高成就之一， 體現人類科學和工程菁英團結合作的力量！伊隆．馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）近年就達成了許多國家航太機構都未曾達成的成就，每一項都令人感到移民火星又近了一步！

在探索外太空的艱難任務中，除了增進人類的科學知識以及科技研發、為以後的移民舖路，過程中的挑戰，也為我們進行其他複雜工作提供了許多管理上的寶貴參考！甚至對我們在人生中遭遇的各種挑戰和抉擇，也有借鑑的意義！至少，來自土耳其，在美國路易斯克拉克法學院任教的歐贊．瓦羅（Ozan Varol）就這麼認為，所以把多年「火星探測漫遊者計畫」（Mars Exploration Rover, MER）以及「卡西尼─惠更斯號任務」（Cassini–Huygens）的經驗和觀察，寫成這本《像火箭科學家一樣思考：9大策略，翻轉你的事業與人生》（Think Like A Rocket Scientist: Simple Strategies for Giant Leaps in Work and Life）。

等等，法學教授參與太空任務？瓦羅是個擁有天文夢的土耳其宅男，他自學英語做為第二語言，17歲獨自移居美國，進入康乃爾大學宇宙科學大樓四樓那間所謂的「火星室」，主修天體物理學。他後來到愛荷華大學攻讀法學，不但以第一名的優異成績畢業，還創下該學院史上最高平均成績的紀錄，更在20多歲就當上法學教授。他有足夠的專業知識理解太空探索任務的科學，但又有局外人的視角，能夠為為我們客觀地解析箇中門道。這本書沒教人怎麼建造火箭，而是搞懂火箭科學家的思維，來翻轉我們的事業與人生！

「火箭科學」是個大眾之間以訛傳訛的詞彙，但他姑且把參與太空任務的科學家（充滿理想的宇宙研究者）以及工程師（讓太空旅行成真的軟硬體設計師）都稱作「火箭科學家」。他主張，所謂的火箭科學家是非比尋常的理工宅，他們經常思考人們一般想像不到的事情、解決人們一般處理不了的問題，還能真正把失敗當作成功之母，化劣勢為優勢，利用限制來創新！

儘管看似做好各種萬全的準備，太空任務也不總是成功的，每一次失敗都價格昂貴，政治風險龐大，但是火箭科學家把意外和失敗當作教訓，當作解謎的材料，並且在自我懷疑中修正，盯著長期的目標，不滿足於短期的成果。

火箭裝載滿燃料升天，每個步驟都要非常精準的計算和控制，容不得一丁點小失誤。成功進入外太空後，挑戰才剛開始──怎麼維持上百萬個零件在無重力、真空、高輻射、極端溫度的環境下順利運作？如果有了故障，遠水救不了近火時，又該如何排除干擾和雜訊來正確地排疑解難？瓦羅主張，這些經驗，對我們這個快速發展的複雜社會，在紛亂的時局中，承受巨大的壓力時做出正確的判斷和決定，有重要參考意義！我們沒有要發射火箭到外太空，但我們如何發射火箭到我們事業和人生的巔峰？

《像火箭科學家一樣思考》全書分成三個階段，就像火箭發射一樣。

在第一個階段：發射，將用於點燃思考力

控制室內眾多絕頂聰明的頭腦，似乎能夠精準地控制太空任務的任何一個環節。可是實際上，所有太空任務都面對極大的不確定性，因為沒人真的知道外太空究竟有什麼不可預期的東西，儘管無線電訊號是以光速前進，但來回火星也要花個24分鐘，這種不可控的感覺，甚至讓許多參與任務的科學家有各種各樣的迷信，從衣著、零食到對交通車撒尿都有，只差沒擲筊。

差別是，所謂的火箭科學家並沒有因為不確定性就選擇逃避，相反的他們選擇了擁抱不確定性，並且把那當作志業！重要的是，搞清楚啥是可控的，啥是不可控的，探險和冒進是兩碼子事。雞蛋不能放在同一個籃子裡，有備才能無患！面對未知，剛剛好是不夠的，更多的安全邊際才能讓人遊刃有餘。

他用馬斯克的SpaceX為例，讓我們發現企業提出構想時常犯的巨大錯誤，還有一些看不見的隱形框架如何限制我們的思維，我們以為大家都這樣做的就是對的，卻忘了當初時空上的限制可能不復存在。馬斯克用減法通往原創性，他回到基本命題去思考，讓火箭發射的價格硬是大幅下降。SpaceX捨棄傳統NASA製造火箭的方式，利用市場競爭提高效率同時降低成本，他們招聘的人才不限航天領域，自行生產零件，甚至不惜去eBay購買仍堪使用的二手貨，簡化製造流程，並且想方設法回收火箭。

他提出思想實驗和登月思維是火箭科學家、新創企業、世界級優秀人才採用的策略，讓他們在現實世界中從被動的觀察者轉變為主動的干預者。我們原本對世界存有許多好奇心和初心，只是我們把它們忘了，並且利用各種方式塞滿自己的時間不想感到無聊。善用思想實驗，並非找到正確的答案，而是讓心靈接受不同的可能性。

1962年9月，約翰．甘迺迪總統站在萊斯大學人山人海的體育場裡，信誓旦旦地對著臺下群眾說，他將會在六○年代結束之前，把人類送上月球，並且安全地帶回地球。當初人類登月任務時，全世界的電腦運算力，甚至還不如一台iPhone手機呢！但老美還是完成了不可能的任務！更有趣的是，許多科技在甘迺迪發豪語時尚未存在，登月任務真正的勝利，來自於一套讓火箭科學家們能把不可能變成可能的思維步驟。

第二階段：加速，將用來推動在第一階段中提出的構想，探索如何精準定義問題

我們要如何送兩部火星車上去呢？瓦羅解析了把勇氣號（Spirit, MER-A）和機遇號（Opportunity, MER-B）送上火星的研發過程，指出，要找到對的答案，得先學會問對的問題。問對問題，不僅把火星車成功送達，也曾經拯救成千上百名嬰兒與幼童生命。

接下來，要進行反轉思考，藉由證明自己的構想有誤（而非說服他人自己的正確性），來找出想法中可能存在的謬誤。希特勒掌權的過程，與1999年火星極地著陸者號（Mars Polar Lander）墜毀事件，有著同類型的設計謬誤。我們傾向相信符合理念的證據，而忽略和自身不符的。要避免這點，我們要用「假設」代替觀點，並且提供多個假設，以及尋求別人的獨立驗證。這也是科學不同於偽科學之處，偽科學基本就是反著來的。

面對外太空嚴酷的環境，宇航員是怎麼在高強度的身心壓力下面對外太空的艱難任務的？在測試不夠真實的情況下，可能比沒有測試更糟。另外，測試該比實戰時更嚴酷！《像火箭科學家一樣思考》提供了太空人測試的方式，也分析了各種測試失敗的案例。

第三個階段，也是最後一個階段：成功

成功與失敗都是能解鎖終極潛力的重要因素。我們都害怕失敗，火箭科學家也是，太空任務的失敗伴隨著許多政治責任，但是如果無法從失敗中學習，迎來的不僅是更多失敗，還可能是災難！NASA的失敗不算少，兩次太空梭爆炸在人命和財產上的損失極為慘重，而那兩次意外原本是可能避免的。驕兵必敗，產業巨人的崩壞與太空梭的爆炸也有很多相似之處。

《像火箭科學家一樣思考》中的故事非常精彩，真是一本不可多得的好書，讓我們見識到太空任務科學的同時，跳脫巢臼地讓我們學習到大量管理學的方法！讀過了，還有什麼比送上火星車更難的？

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本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰